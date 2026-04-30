MEA แนะรับมือพายุฤดูร้อน 30 เม.ย. – 1 พ.ค.นี้ พร้อมวิธีป้องกันอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2569 ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา โดยคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่
นายทัดเทพ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA เปิดเผยว่า สถานการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ โดย MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่มหานคร ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชน จึงได้เตรียมทีมช่างและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมตรวจสอบความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
MEA ขอแนะนำให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าในช่วงพายุฝน
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบชำรุดควรซ่อมแซมทันที
- หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงขณะเกิดพายุ
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือฟ้าผ่า
- หากเกิดน้ำท่วมขังในบ้าน ให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เบรกเกอร์ทันที และหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำ
- ติดตั้งสายดินและเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานไฟฟ้า
นอกจากนี้ MEA ยังได้รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารและบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และใช้งานอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งเน้นย้ำการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของ MEA ได้ทุกที่ทุกเวลา หากประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th