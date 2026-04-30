BLS Group จัดงาน Soft Opening Event ขอบคุณคนไข้ พร้อมตอกย้ำผู้นำด้านศัลยกรรมและความงามแบบครบวงจร

BLS Group จัดงาน Soft Opening Event เพื่อแสดงความขอบคุณต่อคนไข้ที่มอบความไว้วางใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของ BLS Group ตลอดมา โดยงานจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา เพื่อแบ่งปันช่วงเวลาสำคัญและเฉลิมฉลองอีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จ
BLS Group ยกระดับประสบการณ์การให้บริการแบบครบวงจร เพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนไข้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาใช้บริการ ด้วยการเชื่อมพื้นที่การให้บริการของ BLS Surgery Center BLS Hair Center และ Blossom Clinic by BLS ให้เป็นหนึ่งเดียว ภายในโครงการสเตเดียมวัน (Stadium One) ใจกลางกรุงเทพฯ โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ชั้น 1 และชั้น 5 เพื่อรองรับการดูแลคนไข้ได้อย่างต่อเนื่องในทุกมิติ
ในส่วนของชั้น 1 ได้มีการปรับโฉม (Renovate) ใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ รองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น พร้อมออกแบบพื้นที่ให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การบริการทางการแพทย์ และประสบการณ์ของผู้เข้ารับบริการในทุกพื้นที่ให้บริการ ขณะที่ชั้น 5 ยังคงเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับบริการเฉพาะทาง โดยเชื่อมต่อการดูแลร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้คนไข้ได้รับประสบการณ์ที่สะดวก ครบวงจร และเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกศูนย์บริการ
BLS Group คือ ผู้นำด้านศัลยกรรมและเวชศาสตร์ความงามแบบครอบคลุม ที่รวมแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมย้อนวัย ปลูกผม ศัลยกรรมหน้าอก และการดูแลผิวในระดับการแพทย์ โดดเด่นด้วยการผสานเทคนิคเฉพาะทางของแพทย์ผู้ชำนาญเข้ากับเทคโนโลยีชั้นนำ พร้อมการออกแบบผลลัพธ์เฉพาะบุคคล และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง เพื่อมอบผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติและยั่งยืน
ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจในการยกระดับมาตรฐานการดูแลด้านศัลยกรรมและความงามในประเทศไทย โดยมีทีมแพทย์ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร ได้แก่ นพ.ศุภกร ตั้งจิรคภัณฑ์ (หมอเอิร์ธ) (Suphakorn Tangchirakhaphan, MD.) ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง (Plastic Surgeon) ว.48272 และ พญ.กุลวิภาภัสร์ จาตุรพิศานุกูล (หมอบี) (Kulwipapat Jaturapisanukul, MD.) แพทย์ด้านการปลูกผมที่ได้รับการรับรองจากอเมริกันบอร์ด (ABHRS) ว.51092 ด้วยประสบการณ์ในการดูแลคนไข้มากว่า 10 ปี แพทย์ผู้ก่อตั้งมุ่งมั่นพัฒนาการรักษาและเทคนิคทางการแพทย์ เพื่อให้คนไข้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้น มีความมั่นใจในรูปลักษณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภายใต้การดำเนินงานของ
- Blossom Clinic by BLS
- BLS Hair Center
- BLS Surgery Center
ทุกศูนย์ยึดแนวคิดเดียวกัน คือ “ความมั่นใจที่แท้จริง เริ่มต้นจากการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด”
BLS Surgery Center นำโดยหมอเอิร์ธ นพ.ศุภกร ตั้งจิรคภัณฑ์ (SUPHAKORN TANGCHIRAKHAPHAN, M.D.) ว.48272 ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง ผู้ชำนาญด้านการผ่าตัดศัลยกรรมย้อนวัย ดึงหน้า ดึงคอ (Facelift & Necklift) ส่องกล้องยกคิ้ว (Endo-Brow Lift) ส่องกล้องดึงหน้า (Endo-Facelift) ร่วมด้วยหมอวิ พญ.วิภาพรรณ วัสสนธิ์ (VIPAPHAN WATSON, M.D.) ว.55914 และหมอต้า นพ.เตชิณ วศินสังวร (TECHIN WASINSANGWORN, M.D.) ว.54362 ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง BLS ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นธรรมชาติ ดูอ่อนเยาว์และยาวนาน พร้อมเทคนิคซ่อนแผลอย่างเรียบเนียน ตอกย้ำด้วยรางวัลในระดับสากล ได้แก่รางวัลด้านศัลยกรรมดึงหน้าระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Facelifting Clinic of The Year 2025 จากประเทศสิงคโปร์ และรางวัล The Best of Facelift & Endoscopic Brow Lift จาก Dailynews ถึง 2 ปีซ้อน สะท้อนถึงความไว้วางใจและการยอมรับจากคนไข้จากคนไข้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมบริการทางการแพทย์ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ด้วยห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มาตรฐานระดับโรงพยาบาล เพื่อผลลัพธ์ธรรมชาติที่เรามุ่งเน้น (Natural Result) ให้คุณเป็นคนเดิมในเวอร์ชันที่อ่อนเยาว์ สดใสและมั่นใจยิ่งขึ้น
BLS Breast Surgery Center ศูนย์ศัลยกรรมหน้าอกเฉพาะทาง โดยหมอเอิร์ธและหมอต้า ที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ธรรมชาติ (Natural Curve) ความโค้งเว้าที่พอดีกับสรีระของแต่ละบุคคล ดูเป็นธรรมชาติ และเน้นความสวยที่กลมกลืนกับรูปร่างและเสริมความมั่นใจ ด้วยเทคนิคส่องกล้องเสริมหน้าอก แผลเล็ก พักฟื้นไว ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการ
BLS Hair Center ศูนย์ปลูกผมและดูแลปัญหาเส้นผม หนังศีรษะ ภายใต้การดูแลของแพทย์ปลูกผมเฉพาะทาง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล ABHRS และ ISHRS นำโดยหมอบี พญ. กุลวิภาภัสร์ จาตุรพิศานุกูล (KULWIPAPAT JATURAPISANUKUL, MD.) ว.51092 แพทย์ปลูกผมอเมริกันบอร์ด (ABHRS) และหมอฝน พญ.รมิดา เกษมสมพร (RAMIDA KASEMSOMPORN, M.D.) ว.48235 แพทย์ปลูกผมอเมริกันบอร์ด (ABHRS) หมอพิ้งค์ พญ.พรรณวดี ตันติพลับทอง (PANVADEE TANTIPLUBTHONG, M.D.) ว.57489 และหมอเบส พญ.วาทินี อมรเพชรกุล (WATINEE AMORNPETKUL, M.D.) ว.51366 แพทย์เฉพาะทางด้านเส้นผมและปลูกผม รับรองจากสมาคมศัลยแพทย์ปลูกผม นานาชาติ (ISHRS) มุ่งมั่นให้ผลลัพธ์หลังการปลูกผม ดูเป็นธรรมชาติและปลอดภัย ผ่านการประเมินปัญหาอย่างตรงจุด วิเคราะห์เส้นผมและหนังศีรษะ วางแผนการออกแบบแนวไรผมแบบรายบุคคล ด้วยเทคนิคเฉพาะ BLS Hairline ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนเฉพาะบุคคลแบบ 1:1 ภายใต้มาตรฐานห้องผ่าตัดระดับโรงพยาบาล และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไข้มั่นใจในทุกขั้นตอนของการดูแล วางใจในผลลัพธ์ที่ปลอดภัย เป็นธรรมชาติและได้ผลดีในระยะยาว
นอกจากนี้ BLS Group ยังออกแบบพื้นที่ให้บริการ โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย เพื่อให้คนไข้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด ด้วยจำนวนคนไข้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง BLS & Blossom ได้ขยายพื้นที่ให้กว้างขวางขึ้น ครอบคลุมทุกขั้นตอนของบริการ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การตรวจประเมิน จนถึงห้องผ่าตัด ทำหัตถการและการให้บริการหลังการรักษา เพื่อให้คนไข้ได้รับความสะดวกสบายในทุกขั้นตอน พร้อมระบบบริการ BLS After Care Services ที่ครอบคลุมการดูแลหลังการรักษาอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการบริการสระผม ฉายแสง ทำแผล ตัดไหม เครื่องอบแรงดันออกซิเจน รวมถึงการร่วมมือกับทางโรงพยาบาลวิมุต (Vimut) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับคนไข้ สามารถเลือกผ่าตัดหรือพักฟื้นที่โรงพยาบาล ที่มีพยาบาลวิชาชีพดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คนไข้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยที่สุด
Blossom Clinic by BLS ศูนย์ดูแลผิวที่มีความชำนาญด้านการดูแลผิวมาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี ดูแลสุขภาพผิวในทุกมิติ ครอบคลุมทุกชั้นผิว (All Skin Layers) ด้วยแนวคิด Customized Technique การออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคล ที่ไม่เพียงแก้ปัญหาผิวเฉพาะจุด แต่เป็นการวางแผนดูแลผิวในระยะยาวอย่างใส่ใจ พร้อมหัตถการและเครื่องมือที่ทันสมัยเหมาะกับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้า หรือการดูแลด้านเส้นผม และหนังศีรษะ อีกหนึ่งบริการที่โดดเด่นของเรา คือ โปรแกรมการดูแลด้านเส้นผมและหนังศีรษะอย่างครอบคลุม สำหรับปัญหาผมร่วง ผมบาง ดูแลโดยทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความใส่ใจและความเป็นกันเองในทุกขั้นตอน ให้ทุกครั้งที่เข้ามารับบริการ คนไข้จะรู้สึกอุ่นใจเสมอ
ในปีนี้ Blossom Clinic by BLS ยังเปิดตัวโปรแกรมใหม่มาแรง ตอบโจทย์กลุ่มผู้ดูแลผิวและเส้นผมได้เป็นอย่างดี ทั้งโปรแกรม Skin & Hair Assessment วิเคราะห์คุณภาพในทุกระดับชั้นผิวและเส้นผม พร้อมการออกแบบการดูแลรักษาอย่างตรงจุด โปรแกรมยกกระชับผิวหน้ายอดฮิต อย่างโปรแกรม Ultera Prime และโปรแกรม OligioX ที่ช่วยยกกระชับ ลดความหย่อนคล้อยของใบหน้า เรียกคืนความมั่นใจ ให้คุณมีผิวหน้าที่เรียบ กระชับ ดูสดใส อ่อนกว่าวัยอีกครั้ง มีบริการถึง 3 สาขา ทั้งสาขาสเตเดียมวัน นครปฐมและศาลายา
BLS & Blossom สาขาสเตเดียมวัน (Stadium One) ชั้น 1 88 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-460-9210 หรือติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ https://blsandblossom.co.th/
สำหรับ BLS & Blossom ความงามไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงภายนอก แต่เป็นการสร้างความมั่นใจจากภายใน “เรามุ่งมั่นดูแลคนไข้ทุกคนด้วยมาตรฐานทางการแพทย์และความจริงใจ เพื่อให้ทุกคนได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด”