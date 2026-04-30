เปิดใช้แล้ว!สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่ รับรถขาเข้ากทม. ทล.3702 รองรับปริมาณจราจร-แก้คอขวด

กรมทางหลวงดีเดย์ 30 เม.ย. 69 เปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่ (ขาเข้ากทม.) ทล.3702 สาย บ.บางควาย – บ.เขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา ยกระดับคมนาคมฉะเชิงเทรา รองรับการเติบโตเศรษฐกิจ EEC
รายงานข่าวจาก กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ประกาศเปิดใช้งานสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่ ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร บนทางหลวงหมายเลข 3702 สายบ้านบางควาย – บ้านเขาดิน พื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างเป็นทางการในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2569 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ยกระดับความปลอดภัย และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3702 สายบ้านบางควาย – บ้านเขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่) เป็นโครงการสำคัญที่ช่วยเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่อง รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นทั้งในอนาคต
โดยมีจุดเริ่มต้นที่ กม.47+000 ในพื้นที่ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง และสิ้นสุดที่ตำบลเขาดิน ที่ กม.49+000 รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร ลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงขนาด 2 ช่องจราจร มีความกว้างช่องจราจรช่องละ 3.50 เมตร และมีความยาวขนาด 555 เมตร ก่อสร้างขนานกับสะพานมอเตอร์เวย์เดิม พร้อมไหล่ทางและทางเท้าตามมาตรฐานทางหลวง รวมทั้งทำการก่อสร้างทางลาดและจุดกลับรถ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณคอขวด เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน วงเงินงบประมาณรวม 349.5 ล้านบาท
ปัจจุบันโครงการฯ ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ทำการเปิดให้บริการ แก่ประชาชน โดยปรับรูปแบบการจราจรบนสะพานทั้งสองแห่ง ดังนี้
- สะพานเดิมบนทางหลวงหมายเลข 3701 รองรับการจราจรขาออกจาก กทม. มุ่งหน้าจังหวัดชลบุรี
- สะพานใหม่บนทางหลวงหมายเลข 3702 รองรับการจราจรขาเข้าจากจังหวัดชลบุรี มุ่งหน้า กทม.
การเปิดใช้งานสะพานแห่งใหม่นี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร เพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ สนับสนุนการลงทุน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภารกิจของกรมทางหลวงในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ทันสมัย มั่นคง และรองรับอนาคต