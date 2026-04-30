พ.ค.นี้ ฟรีทางด่วน 3 สายทางรวม 3 วัน “ฉัตรมงคล,พืชมงคล,วิสาขบูชา”

กทพ. เตรียมยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ เดือนพฤษภาคม จำนวน 3 วัน รวม 3 สายทาง “ฉัตรมงคล,พืชมงคล,วิสาขบูชา”ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ.จะมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ในเดือนพฤษภาคม 2569 รวม 3 สายทาง ดังนี้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ดินแดง-บางนา-ดาวคะนอง) จำนวน 21 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช (แจ้งวัฒนะ-บางโคล่-ศรีนครินทร์) จำนวน 32 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน รวม 3 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
- วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น.
-วันพืชมงคล วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น.
- วันวิสาขบูชา วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น.
โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย