DOS LIFE ยกระดับถังเก็บน้ำ เปิดตัว DOS inspired by Disney collection : Character Water Tank Collection ในงาน สถาปนิก’69

DOS LIFE เปิดตัว DOS inspired by Disney collection : Character Water Tank Collection ในงาน สถาปนิก’69 ยกระดับถังเก็บน้ำสู่ไลฟ์สไตล์ ดีไซน์ลิขสิทธิ์แท้จาก Disney's Mickey Mouse และ Marvel's Iron Man พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “นวัตกรรม พร้อม (ท์) ใช้ เพื่อทุกคุณภาพชีวิต”
DOS LIFE (ดอสไลฟ์) ผู้นำธุรกิจถังเก็บน้ำคุณภาพอันดับ 1 ของไทย กางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมรับมือโลกที่เปลี่ยนไป โดยยกระดับจากผู้ผลิตสินค้าสู่การเป็น Total Water Solution Provider โชว์ไฮไลต์เด็ดแห่งปีบุกตลาดด้วย Lifestyle Marketing เปิดตัว DOS inspired by Disney collection : Character Water Tank Collection เพื่อยกระดับถังเก็บน้ำสู่ไลฟ์สไตล์ ด้วยดีไซน์ลิขสิทธิ์แท้จาก Disney 's Mickey Mouse และ Marvel's Iron Man ที่สะท้อนความเป็นตัวตน สานฟังก์ชันการใช้งาน เข้ากับดีไซน์ที่โดดเด่น เติมสีสันให้บ้านดูมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น
ภายในงานสถาปนิก’69 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 38 DOS LIFE ได้นำเสนอการยกระดับนวัตกรรมจาก ‘Water Solution’ ไปสู่ ‘Smart & Healthy Living Solution’ ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มากขึ้นทั้งด้านดีไซน์ ฟังก์ชัน และสุขภาพ รวมถึงโซลูชันใหม่ๆ ที่เชื่อมโยงกับแนวคิด ESG เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพมากขึ้น ทั้งความสะอาด ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ประจำวัน บริษัทฯ จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาต่อยอดและพัฒนา จนเกิดเป็น ‘นวัตกรรม พร้อม (ท์) ใช้ เพื่อทุกคุณภาพชีวิต’ นำเสนอสุดยอดนวัตกรรมอีกมากมาย อาทิ
DOS WIDERO WATER PAC ALL IN ONE ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ ได้คว้ารางวัล Best Innovation Award 2026 เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรม ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านฟังก์ชัน แต่ยังยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยภายใต้แนวคิด “ชีวิตที่ลงตัวทั้งดีไซน์และคุณภาพน้ำ” ด้วยการผสานการทำงานของถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ และระบบกรองน้ำใช้ไว้ในหนึ่งเดียว ช่วยยกระดับทั้งความสะอาด ความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพในการใช้งานพื้นที่ได้อย่างสูงสุด
DOS VELANA COOL TECH MAX ถังเก็บน้ำนวัตกรรมสูงสุดที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Cool Tech Max ช่วยลดอุณหภูมิน้ำให้เย็นลงได้ถึง 7 องศาเซลเซียส ผสานระบบยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส 99.99% มอบน้ำที่สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของคนในบ้าน พร้อมความมั่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพ ตลอดอายุการใช้งานที่มีผลการรับรองพิสูจน์ได้จริง
DOS SAGABIN ถังขยะส่วนกลาง พลิกโฉมการแยกขยะให้กลายเป็น 'เฟอร์นิเจอร์' สุดคูลในพื้นที่ส่วนกลาง ที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตา แต่มาเพื่อแก้ Pain Point ของการแยกขยะแบบเดิมๆ สร้างมาตรฐานการจัดการขยะที่ยั่งยืนจากต้นทาง เปลี่ยนจากถังขยะมุมอับ เป็น "เฟอร์นิเจอร์พื้นที่ส่วนกลาง" SAGABIN นวัตกรรมถังแยกขยะที่เปลี่ยนการทิ้งให้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ Design-Centric สวยงาม ทันสมัย กลมกลืนกับพื้นที่ เหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่ง
DOS TITAN ถังบำบัดน้ำเสียที่ถูกยกระดับให้เป็นมาตรฐานใหม่รายแรกในไทย ที่ถูกต้องตามกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยปี 2567 มั่นใจสูงสุดด้วยนวัตกรรมระบบบำบัด 4 ห้อง (3 ห้องเกรอะ 1 ห้องกรอง) ที่ทำงาน ประสานกันแบบอนุกรม (Series Circuit) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียให้สะอาดที่สุดและป้องกัน การไหลลัดวงจรอย่างสมบูรณ์แบบ
เครื่องกรองน้ำใช้ในบ้าน เครื่องกรองน้ำใช้ประสิทธิภาพสูงมาตรฐานสากล ที่ออกแบบมา ให้ติดตั้งง่ายบนตัวถังได้โดยตรง ทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการดักจับตะกอน สิ่งสกปรก และสารแขวนลอยตั้งแต่ต้นทาง ช่วยยกระดับความสะอาดของน้ำใช้ในบ้าน พร้อมปกป้องและ ยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำรวมถึงสุขภัณฑ์ทุกชิ้นให้ยาวนานยิ่งขึ้น
และเมื่อ “ถังเก็บน้ำ” ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ซ่อนตัวหลังบ้านอีกต่อไป แต่ถูกออกแบบใหม่ ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อยู่อาศัยอย่างลงตัว ทำให้ DOS WIDERO WATER PAC ALL IN ONE ยังได้รับรางวัล Best Innovation Award 2026 ภายในงานอีกด้วย ซึ่ง DOS WIDERO WATER PAC ALL IN ONE ได้พลิกภาพจำของถังทรงกลมแบบเดิม สู่ดีไซน์สี่เหลี่ยมบางเฉียบเพียง 38 ซม. วางชิดผนังได้ ประหยัดพื้นที่ พร้อมเชื่อมต่อการทำงานร่วมกับปั๊มน้ำและระบบกรองอย่างครบวงจร กลายเป็น “ระบบน้ำทั้งบ้าน” ที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยวัสดุรีไซเคิลได้ 100% ปลอดสารโลหะหนัก ลดผลกระทบต่อทั้งผู้ใช้งาน และโลกในระยะยาว
พบกับ “DOS LIFE” ได้ที่งานสถาปนิก’69 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ประตู 2 บูธหมายเลข S107 พลาดไม่ได้กับนวัตกรรม “พร้อม(ท์) ใช้” ที่ออกแบบมาเพื่อทุกคุณภาพชีวิต เพราะอนาคตของการอยู่อาศัยที่ดี… เริ่มต้นจาก “น้ำที่คุณออกแบบได้”