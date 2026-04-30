SCG เปิดประสบการณ์ “Living Beyond Building Materials” มุมมองใหม่ของการอยู่อาศัย ในงานสถาปนิก’69

ในช่วงเวลาที่ผู้คนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน ทั้งด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และคุณภาพชีวิต คำถามสำคัญอาจไม่ใช่การสร้างบ้านอย่างไร แต่คือจะอยู่อาศัยอย่างไรให้ตอบโจทย์ชีวิตในวันนี้และอนาคตอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องของลูกค้า พร้อมนำเสนอสินค้าและโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green) ควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (HVA: High Value Added) ภายใต้แนวคิด “Living Beyond Building Materials” ภายใน SCG Pavilion ในงานสถาปนิก’69 สะท้อนการเปลี่ยนผ่านจาก “ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง” สู่ “ผู้พัฒนาโซลูชันเพื่อการอยู่อาศัย” ที่ผสานดีไซน์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติ
จากวัสดุ สู่ “การออกแบบชีวิต”
แนวคิด “ออกแบบการอยู่อาศัยให้เป็นคุณ” SCG ได้ถ่ายทอดและนำเสนอการออกแบบพื้นที่ที่เริ่มต้นจากความเข้าใจในรูปแบบชีวิตของผู้อยู่อาศัย ครอบคลุมทั้งอากาศสะอาด การประหยัดพลังงาน ความเป็นส่วนตัว ความสวยงาม และความยั่งยืน สะท้อนมุมมองใหม่ของการอยู่อาศัยที่ไม่แยกส่วน แต่เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน
SCG Pavilion: ภาพสะท้อนการก้าวข้ามข้อจำกัด
ไฮไลต์สำคัญคือ SCG Pavilion ที่ออกแบบภายใต้แนวคิดสถาปัตยกรรม Delta Stack ซึ่งสะท้อนการก้าวข้ามขีดจำกัดของวัสดุ สู่การสร้างสรรค์พื้นที่ที่มีความหมายต่อการใช้ชีวิตจริง
จากวัสดุ สู่ “โซลูชันครบวงจร”
ภายใน Pavilion ได้รวบรวมนวัตกรรมและโซลูชันจากแบรนด์ SCG กลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง ที่ผสานความงามและนวัตกรรม ตั้งแต่ หลังคาเซรามิก SCG Excella Cresta เทคโนโลยี Digital Printing, แผ่นโปร่งแสง SCG Decorlite ที่ช่วยสร้างมิติแสงและบรรยากาศ, ฉนวนกันความร้อน SCG STAY COOL ที่ช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้าน, สมาร์ทบอร์ด SCG รุ่นใหม่ที่ให้ texture ลายหินเสมือนจริง รวมถึง SCG DECAAR วัสดุตกแต่งกรุพื้นผิวดีไซน์หลากหลาย และ SCG Landscape ที่ยกระดับงานภูมิสถาปัตย์ด้วยนวัตกรรมวัสดุเพื่อความสบายภายนอกอาคาร
ขณะเดียวกัน ยังต่อยอดไปสู่โซลูชันระบบและบริการ อาทิ SCG Roof Expert โซลูชันงานหลังคาครบวงจร, SCG SMART WALL PRIVAZY ผนังกันเสียงเพื่อความเป็นส่วนตัว และนวัตกรรมหลังคา SCG Metal Roof: LumaX Series ที่รองรับการออกแบบองศาต่ำ เปิดโอกาสใหม่ทางสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีตอบโจทย์ขีวิตยุคใหม่ที่มาพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การนำเทคโนโลยีเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิต และการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น นำโดย ONNEX by SCG ที่รวมโซลูชันพลังงานสะอาดและระบบเติมอากาศบริสุทธิ์และจัดการคุณภาพอากาศภายในบ้าน ทั้ง Solar Roof, Active Air Quality และระบบระบายอากาศ Active Air Flow ที่ช่วยยกระดับสุขภาวะภายในบ้านอย่างครบวงจร
ก่อสร้างยุคใหม่ : เร็วขึ้น ดีขึ้น และยั่งยืนขึ้น
ในส่วนของ CPAC นำเสนอนวัตกรรมคอนกรีตเพื่อการอยู่อาศัยยุคใหม่ ทั้ง Precast Decorative Wall, Modular Swimming Pool และคอนกรีตกันซึมเทคโนโลยีขั้นสูง ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาก่อสร้าง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากแบรนด์ สู่ Ecosystem การอยู่อาศัย
นอกจากนี้ ยังมีโซลูชันและแรงบันดาลใจจากหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น TIGER Lifestyle ที่ต่อยอดงานดีไซน์ผ่านวัสดุตกแต่ง, COTTO CURATIONS ที่ช่วยให้นักออกแบบเลือกใช้วัสดุได้อย่างลงตัว, ประตูหน้าต่าง WINDSOR ที่ยกระดับ Well-being ด้วยคุณสมบัติป้องกันรอบด้าน, รางน้ำฝน SCG ที่ออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง Shinkolite ที่เปิดมุมมองใหม่ของการใช้แสงและอะคริลิกในงานสถาปัตยกรรม
บ้านในอนาคต…อาจไม่ใช่แค่สิ่งที่สร้าง แต่คือสิ่งที่ ‘ออกแบบชีวิตได้
พร้อมกันนี้ SCG ยังนำเสนอเทคโนโลยีแห่งอนาคต ผ่านนวัตกรรม SCG 3D Printing Construction และวัสดุเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนอย่าง VERDI พื้นไม้นวัตกรรมใหม่จากไม้ไผ่ ที่ผสานความงาม ความทนทาน และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดแสดงครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ SCG ในการเป็นผู้สร้างสรรค์โซลูชันเพื่อการอยู่อาศัยแบบครบวงจร ที่เชื่อมโยงตั้งแต่วัสดุ เทคโนโลยี ไปจนถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน พร้อมขับเคลื่อนการอยู่อาศัยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน
พบกับ SCG Pavilion และสินค้า-โซลูชันใหม่จากแบรนด์ชั้นนำของ SCG ได้ในงานสถาปนิก 2026 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 ณ Hall 2 ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี