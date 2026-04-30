ขบ.เอาผิด!!! สั่งเพิกถอนสถานตรวจสภาพรถก๊าซออกใบรับรองเท็จ พร้อมเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพวิศวกรทุจริต

นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ในฐานะโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกเปิดปฏิบัติการตรวจสอบเข้ม!!! ขยายผลการตรวจสอบพบความผิดปกติในเอกสารการรับชำระภาษีรถ หลังพบการยื่นเอกสารรับรองการตรวจสภาพรถใช้ก๊าซขัดแย้งกับความเป็นจริง โดยจากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่า สถานตรวจสภาพรถใช้ก๊าซได้ออกใบรับรองให้กับรถที่อยู่ห่างไกลคนละจังหวัดในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อตรวจสอบประวัติย้อนไปในระบบสารสนเทศ พบหลักฐานวิศวกรผู้ลงนามปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่อื่นตลอดเวลาและไม่ได้เดินทางไปตรวจสอบรถคันดังกล่าวจริง
ซึ่งการกระทำดังกล่าว สถานตรวจสภาพรถใช้ก๊าซกระทำความผิดข้อหารายงานผลและออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบไม่ตรงความเป็นจริง หรือออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบโดยไม่มีการตรวจและทดสอบ และไม่ควบคุมกำกับดูแลการตรวจและทดสอบและบุคลากรผู้ทำการตรวจและทดสอบให้ดำเนินการตรวจและทดสอบตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนด ตามข้อ 3.1 และ 3.2 ของบัญชีข้อหาความผิดแนบท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเลิกหนังสือให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560
กรมการขนส่งทางบกจึงได้ทำการเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นสถานตรวจสภาพรถใช้ก๊าซทันทีและได้แจ้งสภาวิศวกรตรวจสอบการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของวิศวกรซึ่งสภาวิศวกรได้มีมติเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรายดังกล่าวด้วยแล้ว
ทั้งนี้ ขอเตือนไปยังผู้ประกอบการและสถานตรวจสภาพรถใช้ก๊าซ (CNG/LPG) การออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบต้องตรงความเป็นจริง และต้องมีการตรวจและทดสอบจริง อีกทั้งต้องควบคุม กำกับ ดูแล การตรวจและทดสอบรวมไปถึงบุคลากรผู้ทำการตรวจสอบและทดสอบให้ดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถที่มีการติดก๊าซ CNG/LPG และผู้ใช้รถใช้ถนนหากผู้ใดพบเห็นสถานตรวจสภาพรถใช้ก๊าซมีการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว สามารถแจ้งกรมการขนส่งทางบกที่ สายด่วน 1584 กรมการขนส่งทางบกจะตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป