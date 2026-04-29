เตรียมฟื้นเส้นทางรถไฟ”สุไหงโก-ลก – รันเตาปันจัง” ขร.เตรียมหารือร่วม”ไทย-มาเลเซีย” เชื่อมโยงระบบรางข้ามพรมแดน

กรมราง เตรียมพร้อม ประชุมความร่วมมือด้านรางไทย-มาเลเซีย ในม.ค. 70 เล็งรื้อฟื้นเส้นทางประวัติศาสตร์สุไหงโก-ลก กับ เตาปันจัง รัฐกลันตัน ซึ่งหยุดให้บริการไปนานกว่า 20 ปี เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชื่อมโยงระบบรางข้ามพรมแดน
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ขร.ได้จัดประชุมกำหนดท่าทีประเทศไทยต่อความร่วมมือด้านรางไทย-มาเลเซีย ในการรื้อฟื้นเส้นทางประวัติศาสตร์สุไหงโก-ลก พร้อมเตรียมรองรับโครงการ ECRL และรถไฟทางคู่สายใต้ เพื่อยกระดับการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ภูมิภาค เพื่อกำหนดท่าทีความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางรางเชื่อมต่อระหว่างสองประเทศ
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากข้อเสนอมาเลเซีย ที่ต้องการให้มีการรื้อฟื้นเส้นทางรถไฟระหว่างสถานีสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และสถานีรันเตาปันจัง รัฐกลันตัน ซึ่งหยุดให้บริการไปนานกว่า 20 ปี โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการฟื้นฟูเพื่อกลับมาเชื่อมต่อการเดินทางและขนส่งสินค้าอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต้ได้
ที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญที่จะส่งผลต่อโครงข่ายรางในอนาคต ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบรางชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซีย (East Coast Rail Link: ECRL) ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2570 โดยมีสถานีโกตาบารู ห่างจากจุดเชื่อมต่อสุไหงโก-ลก เพียง 30 กิโลเมตร
โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางหาดใหญ่ – สุไหงโก-ลก ระยะทางประมาณ 215 กิโลเมตร ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณการขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นจากการเชื่อมต่อกับมาเลเซียในอนาคต
ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงพื้นที่ตรวจปล่อยสินค้าทางราง ณ ด่านปาดังเบซาร์ โดยมีแผนพัฒนาพื้นที่รองรับการขนส่งสินค้า (Container Yard) เพิ่มเติม เพื่อลดความแออัดและแก้ข้อจำกัดด้านพื้นที่ของสถานีเดิม ซึ่งจะช่วยให้อำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
“การหารือในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรม และการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมข้ามพรมแดนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน แต่ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์และการแข่งขันของภูมิภาคในระยะยาว”