“สิริพงศ์”ลุยยกเครื่องขสมก.รื้อเส้นทางใน 2 เดือน รับรถEV ปี 70 เชื่อลดขาดทุน 50 % ตั้งงบ 8 พันล.จ่อเช่าอีก 800 คัน

“สิริพงศ์”ลุยยกเครื่องขสมก. รื้อเส้นทางเดินรถใหม่ใน 2 เดือน ปรับฟลีทเป็น EV แทนน้ำมัน100% วางโครงข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้าดึงเอกชนร่วมทุน PPP มั่นใจรับมอบรถ EV 1,520 คันปี 70 ลดค่าใช้จ่ายได้ 50% ช่วยลดขาดทุน เตรียมเช่าอีก 800 คัน งบ 8 พันล้าน พร้อมเบรกแนวคิด เช่าจากไทยสมายบัส ชี้ต้องเปิดประมูลตามระเบีบบ
วันที่ 29 เมษายน 2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่า ขสมก.รายงานว่า ปัจจุบันมีปัญหาขาดทุนสะสมที่ 150,000 ล้านบาท และขาดทุนเฉลี่ยปีละ 8,000 ล้านบาท ประกอบกับปัจจุบัน ขสมก.มีภาวะต้นทุนการซ่อมบำรุงรถที่ใช้พลังงานน้ำมันและ NGV อยู่ที่ 3,000 คัน และมีค่าซ่อมบำรุงรถอยู่ที่ 2,000 บาท/คัน/วัน ดังนั้น แนวนโยบายที่จะดำเนินการยังยึด ‘การลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้-ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ปัจจุบัน ขสมก. ผู้ใช้บริการเฉลี่ย 500,000 คน/วัน ขณะที่ในเดือนเดือน มี.ค. 2570 เตรียมรับมอบรถโดยสารใหม่ ในโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) จำนวน 1,520 คัน และระบบอัดประจุไฟฟ้า ระยะเวลาการเช่า 7 ปี กรอบวงเงินงบประมาณ 15,355.6 ล้านบาท ซึ่งขสมก.ลงนามกับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ไปเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2569 ที่ผ่านมา คาดว่า จะสามารถลดต้นทุนการซ่อมบำรุงได้อย่างน้อย 50%
@เบรกแนวคิด เช่ารถ EV 800 คันจากไทยสมายบัส วิ่งแทนรถดีเซลปรับอากาศ
ส่วนแนวคิดในการเช่ารถ คันแล้ว ในส่วนตัวเห็นว่า ควรมีการจัดหารถเมล์ EV อีก 1 ล็อต จำนวน 800 คัน รูปแบบการเช่า วงเงินประมาณ 8,139 ล้านบาท ในปี 2570 หรืออย่างช้าปี 2571 เพื่อทดแทนรถปรับอากาศที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งก่อนหน้านี้ที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.คมนาคมกล่าวว่า จะเช่ารถ EV จาก บริษัท ไทยสมายล์บัส ที่จอดว่างอยู่ 800 คัน เป็นเพียงแนวคิดเพื่อเร่งนำรถมาใช้งานในช่วงวิกฤติราคาน้ำมัน และมีการนำเสนอต่อรมว.คนมนาคมให้พิจารณา ซึ่งฝ่ายนโยบายไม่รับไอเดียนี้แล้ว โดยยืนยันหากจะเช่ารถ EV จะต้องดำเนินการโดยวิธีจัดซื้อจัดจ้างปกติตามระบียบพัสดุ
นายสิริพงศ์กล่าวว่า ขณะนี้ นโยบายเห็นว่า ขสมก.ต้องเร่งเปลี่ยนรถโดยสารที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงประมาณ 800 คัน ให้เป็นรถ EV ด้วย เนื่องจากพบว่า ต้นทุนการเดินรถและซ่อมบำรุงรถ NGV ต่ำกว่า รถโดยสารที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง เพียง 1 บาท/กม.เท่านั้นเรื่องนี้จึงมอบหมายให้ ทางขสมก.หาแนวทางที่เหมาะสม ว่าจะปลดระวางทั้งหมดหรือยรถที่มีสภาพพอใข้ได้ อาจจะเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือหน่วยงานที่สนใจสามารถเข้ามาขอดำเนินการได้ แต่ต้องเอาไปใช้บริการประชาชนเท่านั้น
" ขสมก.มีเส้นทางเดินรถ 123 เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางจากแผนเดิม 107 เสียง และให้บริการชั่วคราว 16 เส้นทาง ให้ขสมก. ทบทวนเส้นทาง (Re-route) โดยจัดทำแผนและแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างเส้นทางตามสั่งการให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้ใช้บริการ และสอดคลัองกับการปรับเปลี่ยนรถที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเป็นรถ EV ทั้งหมด ซึ่งเส้นทางจะต้องคำนึงถึงสถานีชาร์จไฟฟ้าด้วย จากนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในส่วนของสถานีชาร์จไฟฟ้าในบางจุดอาจต้องให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) แต้ยืนยันว่าจะยังคงตรึงค่าโดยสารไว้ก่อน"
นอกจากนี้ ยังต้องมีการอัพสกิล รีสกิลพนักงานของขสมก.ให้พร้อมบริการกับรถใหม่ที่กำลังทยอยส่งมอบในปีหน้านี้ด้วย อีกทั้งการทำแอปพลิเคชั่นที่ควรจะมีระบบแจ้งเตือนว่ารถเมล์ที่กำลังเข้าป้ายรถในระยะ 3 นาที 5 นาที ซึ่งจะต้องพัฒนาให้ตรงตามมาตรฐานสากลและเปิดให้แพลตฟอร์มอื่น เช่น Google นำไปใช้ได้ด้วย
ขณะที่การหารายได้เชิงพาณิชย์ นายสิริพงศ์กล่าวว่า ได้ให้แนวทางไปเหมือนกัน โดยรถ EV ที่กำลังทยอยเข้ามาก็อาจจะให้มีการหารายได้จากพื้นที่ที่มีอยู่ และการดูไปถึงการขายโฆษณาด้วย
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผอ.ขสมก.กล่าวว่า ก่อนจะรับมอบรถเมล์ EV ใหม่ จะต้องเร่งแผนพัฒนาพื้นที่อู่เดินรถตามไปด้วย โดยตามแผนมี 12 แห่ง เช่น ปู่เจ้าสมิงพลาย, คลองเขต, สวนสยาม, สุวินทวงศ์, ไทรน้อย, บางเขน วงเงินประมาณ 600 ล้านบาท วางรูปแบบการเช่าไว้เป็นระยะเวลา 1+7 ปี คือ ในปีแรกสำหรับปรับปรุงพื้นที่ก่อน แล้ว 7 ปีหลังคือ ระยะเวลาสัญญาเช่า หรืออาจจะเป็นสัญญาระยะยาว 10-20 ปี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ทั้งนี้ แนวคิดของสถานีชาร์จไฟฟ้า จะมีลักษณะคล้ายปั๊มน้ำมัน ปตท.ที่มี Community Mall เล็กๆไว้ดึงดูดให้คนภายนอกเข้ามาใช้งานได้ด้วย
ส่วนการรถเมล์ EVเพิ่มเติมอีก 800 คันนั้น อยู่ระหว่างการทำคำของบประมาณ ซึ่ง ขสมก.จะเสนอในปีงบประมาณ 2570 นี้ ถ้าทำได้ก็จะรีบทำ TOR ซึ่งกรอบดำเนินการจะยังยึดตามการประมูลเช่ารถรอบแรก 1,520 คัน และระยะเวลาจัดหาเอกชนมารับจ้างก็น่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน หากเริ่มดำเนินการได้ตามปีงบประมาณคือ ต.ค.2569 นี้ ก็คาดว่าไม่เกิน 3 เดือนหรือประมาณ ม.ค.-ก.พ. 2570 ก็จะลงนามในสัญญาได้ ส่วนกระบวนการรับมอบรถตอนนี้มองว่ายังใกล้เคียงกับที่เช่ารถรอบแรกคือ 300 วัน แต่ก็มีการมองว่า เป็นระยะเวลาที่นานไป ถ้าไม่มีเงื่อนไข Local Content ก็น่าจะเร็วกว่านี้