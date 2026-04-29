รถไฟ นัด19 พ.ค.นี้ เซ็น 2 สัญญาสายสีแดงต่อขยาย”รังสิต,ศาลายา”กว่า 2 หมื่นล้าน คาดเปิดปี 72

รฟท.นัด 19 พ.ค.นี้ เซ็นสัญญาสร้าง”สีแดงต่อขยาย” 2 โครงการ”ช่วงรังสิต-มธ. ศูนย์รังสิต และ ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา “วงเงินรวม 2.07 หมื่นล้านบาท “ยูนิคฯ”รวบ 2 สัญญา คาดเริ่มก่อสร้างในปี 69 ตั้งเป้าเปิดให้บริการปี 72
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท.กำหนดลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ส่วนต่อขยาย 2 โครงการ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 กับผู้รับเหมาที่ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ดังนี้
ลงนามสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า ยูที ประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรัสตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) วงเงินรวม 14,720 ล้านบาท
สำหรับสายสีแดงช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายk มีระยะทาง 20.50 กม. โครงสร้างทางเป็นทางระดับดิน 13.83 กม. ทางยกระดับ 6.67 กม. มี 9 สถานี ประกอบด้วย สถานีศิริราช บางขุนนนท์ ตลาดน้ำตลิ่งชัน สะพานพระราม 6 บางกรวย-กฟผ. บ้านฉิมพลี กาญจนาภิเษก ศาลาธรรมสพน์ และ ศาลายา
และลงนามสัญญาจ้างบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วงเงินรวม 6,057 ล้านบาท
โดยสายสีแดงช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีระยะทาง 8.84 กม. โครงสร้างทางเป็นทางระดับดิน มีสถานี จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย สถานีคลองหนึ่ง ม.กรุงเทพ เชียงราก และ มธ.ศูนย์รังสิต
“ภายหลังเซ็นสัญญาแล้วจะออกหนังสือให้เริ่มงานโครงการ (NTP) ให้กับผู้รับเหมา และเริ่มการก่อสร้างภายในปี 2569 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน หรือประมาณ 3 ปี ตั้งเป้าเปิดให้บริการปี 2572“นายอนันต์กล่าว