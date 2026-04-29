B2S จัดแคมเปญใหญ่แห่งปี “B2S Unseal Go Japan เปิดซองฟิน ลุ้นบินเที่ยวญี่ปุ่น ครั้งแรกในไทย”

บีทูเอส ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลังกับ บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด ตัวแทนจำหน่ายโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเจ้าเดียวในประเทศไทย, พันธมิตร บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และการสนับสนุนจาก The Pokémon Company เปิดตัวแคมเปญใหญ่ เอาใจสาวกโปเกมอนชาวไทยด้วยแคมเปญ “B2S Unseal Go Japan เปิดซองฟิน ลุ้นบินเที่ยวญี่ปุ่น ครั้งแรกในไทย” มอบประสบการณ์สุดพิเศษเพื่อสาวกโปเกมอนโดยเฉพาะ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่ารางวัลกว่า 300,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 27 เมษายน 2569-20 สิงหาคม 2569
ซื้อสินค้าโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมและสินค้าลิขสิทธิ์โปโกมอนที่ร่วมรายการครบทุก 350 บาท/ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล พร้อมรับเพิ่ม 1 สิทธิ์ เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รางวัลเที่ยวฟรี 2 รางวัลสำหรับผู้ซื้อสินค้า รวมถึง Top Spender ที่สะสมยอดซื้อสูงสุด 2 อันดับแรกตลอดแคมเปญก็เที่ยวไปพร้อมกันในแคมเปญฯ พร้อมรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569-20 สิงหาคม 2569 ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 3 กันยายน 2569 ทางเวปไซต์ club.b2s.co.th/unseal-go-japan
ดร.มลฤดี เลิศอุทัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จำกัด กล่าวว่า สำหรับกลุ่มคนรักโปเกมอนถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูง ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มผู้เล่นการ์ดเกมและสายสะสม อีกกลุ่มคือกลุ่มนักสะสมที่ชื่นชอบสินค้าลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นโมเดล ตุ๊กตา หรือสินค้าที่ระลึกในโอกาสพิเศษต่างๆ ไปจนถึงกลุ่มเด็กและผู้ปกครองที่ชื่นชอบการ์ตูนและอนิเมชันด้วยการมองเห็นโอกาสทางการตลาดที่สำคัญและแนวโน้มการเติบโตที่สูงนี้ จึงเป็นที่มาของแคมเปญ ‘B2S Unseal Go Japan เปิดซองฟิน ลุ้นบินเที่ยวญี่ปุ่น ครั้งแรกในไทย’ บีทูเอสได้ร่วมมือกับบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ที่มาร่วมยกระดับสิทธิประโยชน์ให้คุ้มค่าและตอบโจทย์นักช้อปยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษ ให้กับลูกค้าผู้โชคดี ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ขอเชิญชวนแฟนๆและสาวกโปเกมอนมาร่วมสนุกกับแคมเปญนี้พร้อมลุ้นรับประสบการณ์สุดพิเศษ ทั้งสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าโปเกมอนตามเงื่อนไขและกลุ่มTopSpender โดยบีทูเอสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญนี้จะสามารถสร้างความสุขและความประทับใจให้กับลูกค้าทุกคนที่รักในโปเกมอนตลอดระยะเวลาของกิจกรรม ที่ผ่านมาเราได้มอบประสบการณ์ความสนุกสำหรับแฟนโปเกมอนมาโดยตลอดทั้งมี Pokémon PLAY LAB ในไทยที่รวมสินค้าคอลเลคชั่นโปเกมอนสุดพรีเมียมให้เลือกช้อปก่อนใคร 6 สาขาได้แก่ B2S CentralWorld, B2S CentralLadprao, B2S CentralPinklao, B2S CentralChiangmai, B2S CentralWestgate ชั้น G และ B2S Mega Bangna
นอกจากนี้เรายังสร้าง Community คนรักโปเกมอน ไว้ใน Line Open Chat และยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ผ่านชาแนล YouTube- B2S Game on ให้ลูกค้าคอยติดตามข่าวสารรวมทั้งเราได้มีการจัดกิจกรรมแบตเทิลกิจกรรมสอนเล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดพร้อมทั้งสร้างเว็บไซต์มารองรับการการจัดกิจกรรมโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมโดยเฉพาะเพื่อตอบโจทย์ผู้เล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมและครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ที่เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริ
รายละเอียดและเงื่อนไขการร่วมสนุก:
แฟนพันธุ์แท้โปเกมอน สามารถช้อปและร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ง่ายๆ เพียงซื้อสินค้าโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมและสินค้าลิขสิทธิ์โปโกมอนที่ร่วมรายการได้ที่ร้าน B2S ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือทาง http://b2s.co.th
พิเศษ! สำหรับสมาชิกสมาชิก The 1
⦁ ซื้อสินค้า เทรดดิ้งการ์ดเกมและสินค้าลิขสิทธิ์โปโกมอนที่ร่วมรายการครบทุก 350 บาท/ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
⦁ รับเพิ่ม 1 สิทธิ์ เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน (ทุกการช้อปครบตามเงื่อนไข)
ลุ้นโชคใหญ่กับ Lucky Draw:
รางวัลที่ 1 แพ็คเกจเที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Bangkok-Tokyo) รางวัลละ 1 ที่นั่ง และที่พัก มูลค่ารางวัลละ 70,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
รางวัลที่ 2 Pokémon Special Gift มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 3 Pokémon TCG Product มูลค่ารางวัลละ 400 บาท จำนวน 30 รางวัล
Top Spender (สุดยอดนักช้อป)
สำหรับผู้ที่สะสมยอดซื้อสูงสุด 2 อันดับแรกตลอดแคมเปญ แพ็คเกจเที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Bangkok-Tokyo) รางวัลละ 1 ที่นั่ง และที่พัก มูลค่ารางวัลละ 70,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
ไฮไลท์สุดพิเศษ พาทัวร์ญี่ปุ่น (5 วัน 3 คืน):
⦁ รับ Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท สำหรับช้อปปิ้งไอเทมโปรดที่ญี่ปุ่น
⦁ สัมผัสมนต์เสน่ห์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับรางวัลและอัพเดทรายชื่อลูกค้า Top Spender ทางเว็บไซต์ http://club.b2s.co.th/unseal-go-japan และทาง Facebook B2S Thailand ร่วมเปิดประสบการณ์ “B2S Unseal Go Japan เปิดซองฟิน ลุ้นบินเที่ยวญี่ปุ่น ครั้งแรกในไทย” ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569 – 20 สิงหาคม 2569 ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 3 กันยายน 2569 เวลา 17.00 น. ทาง http://club.b2s.co.th และทาง Facebook B2S Thailand.