อัปเดต 2026 The Street Ratchada มีอะไรบ้าง รวมที่กิน เที่ยว ชอป ครบจบในย่านรัชดา!

ถ้าพูดถึงย่านที่ไม่เคยหลับใหลและเต็มไปด้วยสีสันที่สุดในกรุงเทพฯ ชื่อของ ‘ย่านรัชดาภิเษก’ มักจะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ เสมอ โดยมีแลนด์มาร์กที่สำคัญอย่าง The Street รัชดา ที่มาพร้อมฉายาอย่างศูนย์การค้าของคนนอนดึกที่นี่ไม่ได้ขึ้นชื่อแค่ศูนย์การค้าที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงเท่านั้น แต่ยังคงเป็น Community Hub ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทั้งกลางวันและกลางคืนด้วย! แล้วในปี 2026 The Street Ratchada มีอะไรใหม่ๆ หรือน่าสนใจบ้าง? วันนี้เราขอพามาอัปเดตที่กิน ที่เที่ยว และที่ชอปปิง แปะพิกัดความบันเทิง เพื่อให้วันธรรมดาๆ ในย่านรัชดา กลายเป็นวันที่สนุกและคุ้มค่าในที่เดียว จะมีที่ไหนบ้าง มาดูกันเลย!
1) So Asean Cafe & Restaurant
ร้านอาหารที่รวมเมนูเด็ดจากทั่วอาเซียนมาเสนอในสไตล์ Modern Thai-ASEAN รสชาติกลมกล่อมถูกปากทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตัวร้านโดดเด่นด้วยดีไซน์โปร่งโล่งทันสมัย เหมาะเป็นจุดนัดพบทางธุรกิจหรือสังสรรค์กับครอบครัวในปี 2026 พร้อมโซนกาแฟคัดพิเศษที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ต้องการพักผ่อนหรือนั่งทำงานในบรรยากาศพรีเมียม
- พิกัด The Street Ratchada ชั้น 1
- เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง
2) ก๋วยเตี๋ยวเรือหอมสยาม
อีกหนึ่งจุดเช็กอินความอร่อยที่ห้ามพลาดสำหรับสายเส้น ยกระดับก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดมาไว้ที่ The Street Ratchada ใจกลางรัชดา ด้วยน้ำซุปสูตรเข้มข้นถึงใจที่เป็นเอกลักษณ์และวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม และยังคงครองใจคนทำงานและนักท่องเที่ยวด้วยการบริการที่รวดเร็วและราคาที่เป็นมิตร ตอบโจทย์มื้อกลางวันเร่งด่วนหรือมื้อเย็นที่ต้องการความอิ่มอร่อยแบบดั้งเดิมในบรรยากาศที่สะอาดและเย็นสบาย
- พิกัด The Street Ratchada ชั้น B
- เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 น. - 0.00 น.
3) Yoguruto (โยกุรุโตะ)
เติมความสดชื่นด้วยโยเกิร์ตพร้อมดื่มระดับพรีเมียมที่ The Street Ratchada ตอบโจทย์สาย Healthy ด้วยเมนูโยเกิร์ตปั่นสดใหม่ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง และกำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ มาพร้อมรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมพร้อมท็อปปิงผลไม้สดที่ให้ความสดชื่นได้ตลอดวัน เป็นไอเทมยอดฮิตที่ช่วยเติมพลังระหว่างชอปปิงหรือหลังออกกำลังกายได้อย่างลงตัวในราคาสบายกระเป๋า
- พิกัด The Street Ratchada ชั้น B
- เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 น. - 0.00 น.
4) Karaoke Manekineko (คาราโอเกะ มาเนกิเนโกะ)
หากกำลังมองหากิจกรรมที่ได้ปลดปล่อยพลัง แนะนำที่ Karaoke Manekineko คาราโอเกะที่มีห้องส่วนตัวทันสมัยและระบบเสียงคมชัด ในปี 2026 นี้ยังคงเป็นจุดเช็กอินยอดฮิตของกลุ่มเพื่อนและครอบครัวด้วยโปรโมชันเครื่องดื่ม Soft Drink แบบไม่อั้น พร้อมเมนูอาหารทานเล่นที่หลากหลาย เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับการสังสรรค์หรือจัดปาร์ตี้วันเกิดที่ให้ความเป็นส่วนตัวและความสนุกสนานใจกลางรัชดาได้ตลอดทั้งวันกับเพื่อนๆ หรือหลังเลิกงานก็ได้
- พิกัด The Street Ratchada ชั้น 4
- เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 น. - 5.00 น.
5) Jetts Fitness
ฟิตเนสที่เปิดมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เวลานอนไม่แน่นอน โดยที่นี่ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของคนรักสุขภาพด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและคลาสออกกำลังกายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเลิกงานดึกหรือตื่นเช้าตรู่ ก็สามารถมาฟิตร่างกายได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเดินทางสะดวก ถือเป็นไฮไลต์สำคัญที่ทำให้ที่นี่เป็นมากกว่าแค่ห้างสรรพสินค้า แต่เป็นศูนย์รวมการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้สุขภาพที่ดียิ่งขึ้น
- พิกัด The Street Ratchada ชั้น 2
- เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง
6) Let's Relax Spa (เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา)
หากเที่ยวจนเหนื่อย หรือต้องการพักผ่อนสั้นๆ ใจกลางรัชดา ด้วยสปาระดับมาตราฐานสากลที่มอบความผ่อนคลายแบบครบวงจร มีบริการนวดไทยและสปาที่ผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับบรรยากาศที่ทันสมัยและเงียบสงบ เหมาะสำหรับพนักงานออฟฟิศที่ต้องการบำบัด Office Syndrome หรือนักท่องเที่ยวที่มองหาความสดชื่นหลังการเดินทาง ช่วยเติมเต็มพลังกายและใจก่อนกลับไปใช้ชีวิตในเมืองที่เร่งรีบ
- พิกัด The Street Ratchada ชั้น 3
- เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 11.00 น. - 22.00 น.
7) Foodland Supermarket
ซูเปอร์มาร์เกตที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดดเด่นด้วยการคัดสรรสินค้าอุปโภคบริโภคระดับพรีเมียมและวัตถุดิบสดใหม่จากทั่วโลก ทั้งเนื้อเกรดนำเข้าและผักผลไม้คุณภาพสูง ตอบโจทย์เทรนด์การทำอาหารเองที่บ้านของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว พร้อมเป็นที่พึ่งสำคัญสำหรับสายกินและสายชอปยามดึกในบรรยากาศที่ปลอดภัยและเดินทางสะดวก ถือเป็นจุดแวะพักสุดท้ายที่สมบูรณ์แบบก่อนกลับบ้านสำหรับทุกคน
- พิกัด The Street Ratchada ชั้น B
- เปิดให้บริการ จันทร์ - อาทิตย์ 24 ชั่วโมง
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราแนะนำสำหรับสายกิน เที่ยว ชอป ครบจบในที่เดียว The Street Ratchada ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้ครบวงจร ทั้งร้านอาหาร เครื่องดื่มยอดฮิต กิจกรรมสนุกๆ สปาผ่อนคลาย และยังมีซูเปอร์มาร์เกตในตัว ทำให้ที่ The Street Ratchada เป็นศูนย์การค้าย่านรัชดาที่รวบรวมที่กิน เที่ยว ช้อป ไว้ให้สัมผัสความสนุกและความคุ้มค่าได้แบบไม่มีหยุดพัก เดินทางสะดวกใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม มีรถเมล์ รถตู้ หรือรถสาธารณะพร้อมให้บริการตลอดวัน พร้อมให้ทุกคนมาเช็กอินที่ The Street Ratchada ได้เลย!