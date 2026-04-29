สัมผัสการดูแลผิวเชิงลึกแบบ “Proactive Beauty” ความงามเหนือกาลเวลา นิยามใหม่ของผิวอ่อนเยาว์อย่างยั่งยืน จาก Luxury Clinic

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในยุคที่ความสวยไม่ได้วัดกันแค่ที่ผลลัพธ์ แต่คือการวางแผนเพื่ออนาคต Luxury Clinic คลินิกความงามระดับพรีเมียมที่ดูแลผิวพรรณเคียงข้างผู้หญิงไทยมานานกว่าทศวรรษ เผยวิสัยทัศน์ “Proactive Beauty” เทรนด์ความงามระดับโลกที่เปลี่ยนความเชื่อเดิมๆ จากการ ‘รอให้พังแล้วค่อยแก้’ มาเป็นการ ‘ดูแลเชิงรุกเพื่อผลลัพธ์ที่เหนือกาลเวลา’ ผ่านบทสัมภาษณ์สุดพิเศษกับนิตยสารแพรว (Praew Magazine) สื่อชั้นนำในเครืออมรินทร์กรุ๊ป โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Luxury Clinic ได้ร่วมกันถ่ายทอดมุมมองการดูแลผิวที่ลึกซึ้งกว่าเดิม ตอกย้ำการเป็นผู้นำวิสัยทัศน์เรื่อง Proactive Beauty เพื่อเป้าหมายในการปั้นไทยให้เป็น Medical & Wellness Hub ระดับสากล
 


Proactive Beauty: เพราะความอ่อนเยาว์ที่แท้จริง คือการป้องกัน
ในวันที่ผู้หญิงฉลาดเลือกและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น เราไม่ได้มองหาแค่การทำทรีตเมนต์หรือการเสริมความงามแบบฉาบฉวย แต่เราเริ่มถามตัวเองว่า "ทำอย่างไรให้ผิววันนี้ ยังคงดูดีแบบนี้ไปอีก 10 ปีข้างหน้า?"

หมอจ๊อยซ์ — พญ.ศิริลักษณ์ อรุณจิตต์ ให้คำนิยามไว้อย่างน่าสนใจว่า หัวใจของ Proactive Beauty คือการสร้างพื้นฐานผิวให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก ฟื้นฟูตั้งแต่ระดับเซลล์เพื่อให้ผิวมีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับกาลเวลา มากกว่าการวิ่งไล่ตามแก้ปัญหาเมื่อริ้วรอยปรากฏชัดเจนแล้ว

ขณะที่ หมออาร์ม — พญ.อัญรัตน์ งานรุ่งเรือง เสริมว่าเสน่ห์ของความงามยุคใหม่คือความเป็นธรรมชาติ ผู้รับบริการไม่ได้ต้องการใบหน้าที่เปลี่ยนไปจนจำไม่ได้ แต่ต้องการ "หน้าที่ดีที่สุดในแบบของตัวเอง” – คือความสวยที่ดูละมุน กลมกลืน และเป็นธรรมชาติจนคนรอบข้างสัมผัสได้ถึงออร่าที่ดูดีขึ้นแบบไม่ต้อง "ตะโกน"

และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ หมอเมฆ — นพ.ดนุพล เหล่าสุนทรียา เผยว่า เทรนด์ความงามในอนาคตจะเน้นไปที่ 3 หัวใจหลัก คือ Personalized, Preventive และ Proven Result โดย Clinic ได้นำ AI และ Digital Skin Analysis มาใช้วิเคราะห์ผิวรายบุคคล เพื่อออกแบบโปรแกรมความงามที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลอย่างแท้จริง

ในส่วนของหัตถการความงาม ทีมแพทย์เผยว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่เข้ามาขอคำปรึกษาเรื่องใบหน้าหย่อนคล้อยตามวัย ร่องลึกใต้ตา และร่องแก้ม โดยแนวทางของคลินิกคือเลือกใช้โปรแกรมที่ช่วยฟื้นฟูและปรับสมดุลผิวอย่างเป็นธรรมชาติ อาทิ โปรแกรมกลุ่มสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน (Regenerative Biostimulator) ที่ให้ผลลัพธ์กลมกลืน โดยไม่ฝืนโครงสร้างใบหน้าเดิม เป็นต้น 


ทั้งนี้ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ Luxury Clinic เน้นย้ำจุดยืนชัดเจนในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับโครงการ GAIN Thailand ของ Galderma แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคระดับโลก ให้มั่นใจว่าทุกหัตถการมีความทันสมัยและปลอดภัยสูงสุด
ทีมแพทย์ยังเน้นย้ำหลักสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับหัตถการเสริมความงาม ดังนี้

1. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ตรวจสอบความแท้ได้ผ่าน QR Code หรือแอปพลิเคชัน eZtracker
2. เข้ารับบริการกับคลินิกที่ผ่านการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)
3. ตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ผ่านเว็บไซต์แพทยสภา

ดูแลครบวงจร...จากมิติความงามสู่สมดุลแห่งชีวิต
วันนี้ Luxury Clinic ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยแนวคิด "Expert-Driven, Care for Timeless Beauty" ขยายสู่วงการ Wellness อย่างเต็มตัว ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพหลอดเลือดดำ แพทย์แผนไทยประยุกต์ และศูนย์บำบัดความเจ็บปวด เพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกอย่างเป็นองค์รวม สอดรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical & Wellness Hub และรองรับกลุ่มผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในบริบทของ Medical and Wellness Tourism อย่างเต็มรูปแบบ

เป้าหมายสูงสุดของคลินิก คือการส่งมอบประสบการณ์การดูแลที่ตรงจุด ยั่งยืน และสะท้อนตัวตนที่ดีที่สุดของผู้รับบริการในทุกมิติ

ติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษฉบับเต็มได้ทาง YouTube และ Facebook ของนิตยสารแพรว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Luxury Clinic โทร. 02-010-5528 และ luxuryclinicthailand.com

หมอจ๊อยซ์ — พญ.ศิริลักษณ์ อรุณจิตต์ (เลขที่ ว. 40287)
หมออาร์ม — พญ.อัญรัตน์ งานรุ่งเรือง (เลขที่ ว. 42630)
หมอเมฆ — นพ.ดนุพล เหล่าสุนทรียา (เลขที่ ว. 38855)










สัมผัสการดูแลผิวเชิงลึกแบบ "Proactive Beauty" ความงามเหนือกาลเวลา นิยามใหม่ของผิวอ่อนเยาว์อย่างยั่งยืน จาก Luxury Clinic
สัมผัสการดูแลผิวเชิงลึกแบบ “Proactive Beauty” ความงามเหนือกาลเวลา นิยามใหม่ของผิวอ่อนเยาว์อย่างยั่งยืน จาก Luxury Clinic
สัมผัสการดูแลผิวเชิงลึกแบบ “Proactive Beauty” ความงามเหนือกาลเวลา นิยามใหม่ของผิวอ่อนเยาว์อย่างยั่งยืน จาก Luxury Clinic
สัมผัสการดูแลผิวเชิงลึกแบบ “Proactive Beauty” ความงามเหนือกาลเวลา นิยามใหม่ของผิวอ่อนเยาว์อย่างยั่งยืน จาก Luxury Clinic
สัมผัสการดูแลผิวเชิงลึกแบบ “Proactive Beauty” ความงามเหนือกาลเวลา นิยามใหม่ของผิวอ่อนเยาว์อย่างยั่งยืน จาก Luxury Clinic
