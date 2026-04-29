สัมผัสการดูแลผิวเชิงลึกแบบ “Proactive Beauty” ความงามเหนือกาลเวลา นิยามใหม่ของผิวอ่อนเยาว์อย่างยั่งยืน จาก Luxury Clinic

ในยุคที่ความสวยไม่ได้วัดกันแค่ที่ผลลัพธ์ แต่คือการวางแผนเพื่ออนาคต Luxury Clinic คลินิกความงามระดับพรีเมียมที่ดูแลผิวพรรณเคียงข้างผู้หญิงไทยมานานกว่าทศวรรษ เผยวิสัยทัศน์ “Proactive Beauty” เทรนด์ความงามระดับโลกที่เปลี่ยนความเชื่อเดิมๆ จากการ ‘รอให้พังแล้วค่อยแก้’ มาเป็นการ ‘ดูแลเชิงรุกเพื่อผลลัพธ์ที่เหนือกาลเวลา’ ผ่านบทสัมภาษณ์สุดพิเศษกับนิตยสารแพรว (Praew Magazine) สื่อชั้นนำในเครืออมรินทร์กรุ๊ป โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Luxury Clinic ได้ร่วมกันถ่ายทอดมุมมองการดูแลผิวที่ลึกซึ้งกว่าเดิม ตอกย้ำการเป็นผู้นำวิสัยทัศน์เรื่อง Proactive Beauty เพื่อเป้าหมายในการปั้นไทยให้เป็น Medical & Wellness Hub ระดับสากล
Proactive Beauty: เพราะความอ่อนเยาว์ที่แท้จริง คือการป้องกัน
ในวันที่ผู้หญิงฉลาดเลือกและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น เราไม่ได้มองหาแค่การทำทรีตเมนต์หรือการเสริมความงามแบบฉาบฉวย แต่เราเริ่มถามตัวเองว่า "ทำอย่างไรให้ผิววันนี้ ยังคงดูดีแบบนี้ไปอีก 10 ปีข้างหน้า?"
หมอจ๊อยซ์ — พญ.ศิริลักษณ์ อรุณจิตต์ ให้คำนิยามไว้อย่างน่าสนใจว่า หัวใจของ Proactive Beauty คือการสร้างพื้นฐานผิวให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก ฟื้นฟูตั้งแต่ระดับเซลล์เพื่อให้ผิวมีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับกาลเวลา มากกว่าการวิ่งไล่ตามแก้ปัญหาเมื่อริ้วรอยปรากฏชัดเจนแล้ว
ขณะที่ หมออาร์ม — พญ.อัญรัตน์ งานรุ่งเรือง เสริมว่าเสน่ห์ของความงามยุคใหม่คือความเป็นธรรมชาติ ผู้รับบริการไม่ได้ต้องการใบหน้าที่เปลี่ยนไปจนจำไม่ได้ แต่ต้องการ "หน้าที่ดีที่สุดในแบบของตัวเอง” – คือความสวยที่ดูละมุน กลมกลืน และเป็นธรรมชาติจนคนรอบข้างสัมผัสได้ถึงออร่าที่ดูดีขึ้นแบบไม่ต้อง "ตะโกน"
และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบ หมอเมฆ — นพ.ดนุพล เหล่าสุนทรียา เผยว่า เทรนด์ความงามในอนาคตจะเน้นไปที่ 3 หัวใจหลัก คือ Personalized, Preventive และ Proven Result โดย Clinic ได้นำ AI และ Digital Skin Analysis มาใช้วิเคราะห์ผิวรายบุคคล เพื่อออกแบบโปรแกรมความงามที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลอย่างแท้จริง
ในส่วนของหัตถการความงาม ทีมแพทย์เผยว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่เข้ามาขอคำปรึกษาเรื่องใบหน้าหย่อนคล้อยตามวัย ร่องลึกใต้ตา และร่องแก้ม โดยแนวทางของคลินิกคือเลือกใช้โปรแกรมที่ช่วยฟื้นฟูและปรับสมดุลผิวอย่างเป็นธรรมชาติ อาทิ โปรแกรมกลุ่มสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน (Regenerative Biostimulator) ที่ให้ผลลัพธ์กลมกลืน โดยไม่ฝืนโครงสร้างใบหน้าเดิม เป็นต้น
ทั้งนี้ ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ Luxury Clinic เน้นย้ำจุดยืนชัดเจนในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับโครงการ GAIN Thailand ของ Galderma แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคระดับโลก ให้มั่นใจว่าทุกหัตถการมีความทันสมัยและปลอดภัยสูงสุด
ทีมแพทย์ยังเน้นย้ำหลักสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับหัตถการเสริมความงาม ดังนี้
1. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน ตรวจสอบความแท้ได้ผ่าน QR Code หรือแอปพลิเคชัน eZtracker
2. เข้ารับบริการกับคลินิกที่ผ่านการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)
3. ตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ผ่านเว็บไซต์แพทยสภา
ดูแลครบวงจร...จากมิติความงามสู่สมดุลแห่งชีวิต
วันนี้ Luxury Clinic ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยแนวคิด "Expert-Driven, Care for Timeless Beauty" ขยายสู่วงการ Wellness อย่างเต็มตัว ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพหลอดเลือดดำ แพทย์แผนไทยประยุกต์ และศูนย์บำบัดความเจ็บปวด เพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกอย่างเป็นองค์รวม สอดรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical & Wellness Hub และรองรับกลุ่มผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในบริบทของ Medical and Wellness Tourism อย่างเต็มรูปแบบ
เป้าหมายสูงสุดของคลินิก คือการส่งมอบประสบการณ์การดูแลที่ตรงจุด ยั่งยืน และสะท้อนตัวตนที่ดีที่สุดของผู้รับบริการในทุกมิติ
หมอจ๊อยซ์ — พญ.ศิริลักษณ์ อรุณจิตต์ (เลขที่ ว. 40287)
หมออาร์ม — พญ.อัญรัตน์ งานรุ่งเรือง (เลขที่ ว. 42630)
หมอเมฆ — นพ.ดนุพล เหล่าสุนทรียา (เลขที่ ว. 38855)