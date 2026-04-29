“พันธุ์ไทย” ส่งคอลเลกชัน “สกาย–นานิ” เสิร์ฟโมเมนท์แฟนด้อมขยายตลาด

‘พันธุ์ไทย’ ต่อยอดกระแส ‘สกาย–นานิ’ ฟีเวอร์ ส่งคอลเลกชันลิมิเต็ดเขย่าใจแฟนด้อม หลังสร้างกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่สุดฮอต จนก้าวขึ้นเป็นดูโอขวัญใจมหาชน พันธุ์ไทยเดินหน้าต่อยอดโมเมนต์ความฟิน ผ่านคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อแทนคำขอบคุณจากใจถึงแฟนคลับทุกคน เปลี่ยนทุกแรงซัปพอร์ตให้กลายเป็นความทรงจำสุดพิเศษ และเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของเหล่าแฟนด้อมในทุกโมเมนท์ ภายใต้คอนเซปต์ #พันธุ์ไทยอะไรก็เป็นไปได้
เริ่มต้นความฟินด้วยไอเทมสะสมสุดคิวท์ เพียงสั่งเครื่องดื่มพันธุ์ไทยเมนูที่ร่วมรายการครบ 250 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน GrabFood รับฟรีทันที! Card Holder #PunthaixSkyNani ลายสกาย-นานิคู่กัน ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและการสะสม ให้แฟนๆ ได้พกพาศิลปินคนโปรดไปด้วยทุกที่ทุกโมเมนต์ เริ่มสะสมได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2569 นี้ หรือจนกว่าของจะหมด
ไฮไลต์ที่แฟนด้อมไม่ควรพลาด คืออีเวนต์ใหญ่ “Punthai Everything is Possible: Family Day” ซึ่งเตรียมจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 30 เมษายน 2569 ณ Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยภายในงานจะถูกเนรมิตให้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งความฟินใจกลางเมือง เปิดพื้นที่ให้แฟนๆ ได้ใกล้ชิด “สกาย–นานิ” พร้อมหลานแฝด ‘สไมล์’ และ ‘นีออนน่า’ ที่มาสร้างความสุขกับการแข่งขันทำ D.I.Y. เมนูพันธุ์ไทย พร้อมชวนเพื่อนบ้านคนพิเศษ ‘ปอนด์ ณราวิชญ์’ และ ‘เพิร์ธ ธนพนธ์’ มาร่วมสร้างสีสันกับเหล่าแฟนคลับอย่างใกล้ชิดแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมร่วมเก็บเกี่ยวโมเมนต์สุดพิเศษและสร้างความทรงจำร่วมกันอีกครั้งในบรรยากาศสุดอบอุ่นที่แฟนด้อมไม่ควรพลาด
ภายในงานเตรียมเปิดตัว Box Set #PunthaixSkyNani คอลเลกชันสุดพิเศษ ในเซ็ตมีทั้งผ้าห่มลายสกาย หูน้องหมาสีฟ้า หรือ ลายนานิ หูน้องแมวสีชมพู บัตรสมาชิก Max Card Plus มูลค่า 599 บาท, Cash Card ลายสกายและลายนานิ ใบละ 500 บาท 2 ใบ รวมมูลค่า 1,000 บาท และสติ๊กเกอร์สุดน่ารัก ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,599 บาทเท่านั้น ความฟินยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะภายในงานยังมี Cash Card ลายคู่สกาย–นานิ สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้เลือกสะสมถึง 2 แบบ ราคาใบละ 500 บาท เพียงซื้อลายใดก็ได้ 1 ใบ รับฟรี Phone Charm ดีไซน์พิเศษ 1 ชิ้น ซึ่งทั้ง Box Set และ Cash Card ลายคู่กัน สามารถหาซื้อเป็นเจ้าของได้เฉพาะงานนี้เท่านั้น
สำหรับแฟนๆ ที่พลาดร่วมงานใหญ่ ยังสามารถตามเก็บความน่ารักต่อได้ที่ ร้านกาแฟพันธุ์ไทยสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาสนามบิน) กับ Cash Card มูลค่า 300 บาท ลายสกายและนานิ มี 4 แบบ ให้สะสมกันต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป หรือจนกว่าของจะหมด