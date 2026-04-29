MEA เดินหน้ารื้อสายสื่อสาร ถ.ลาดพร้าว ปูทางรองรับสายไฟฟ้าใต้ดิน ยกระดับความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

นายราเชนทร์ อันเวช รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับนายทินกร นาทองลาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ดร.ปฐมพงศ์ ศรีนวล ผู้อำนวยการสำนักวิชาการเเละจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. และนางสาวบุสยา คุณากรสวัสดิ์ สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Kick Off รื้อสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานบนเสาไฟฟ้า บริเวณถนนลาดพร้าว ช่วงที่ 2 ตั้งแต่แยกถนนรัชดาภิเษก ถึงถนนประดิษฐมนูธรรม รวมระยะทางทั้ง 2 ฝั่ง 8.4 กิโลเมตร สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อรองรับเส้นทางในการนำสายสื่อสาร และสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมหานครสู่เมืองอัจฉริยะ โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการทหารสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารมี 2 แบบ ได้แก่ การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงมีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ตามแผนของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยการนำสายสื่อสารลงใต้ดินจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ถนนลาดพร้าวถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ เนื่องจากเป็นย่านธุรกิจ และที่พักอาศัยหนาแน่น โดยการดำเนินงานครั้งนี้เน้นการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออกทั้งหมด หลังจากนั้นจะรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกต่อไป และจัดระเบียบสายสื่อสารที่ยังใช้งานอยู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากสายสื่อสาร และลดโอกาสเกิดเหตุอัคคีภัยจากการลัดวงจร ซึ่งจะส่งผลให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง และเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ MEA มีแผนดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินและโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2569 โดยครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย
รองผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน จะช่วยสร้างเสถียรภาพในระบบการจ่ายไฟฟ้าให้มากขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และที่สำคัญคือทำให้เมืองมีทัศนียภาพที่สวยงาม ไร้เสาสาย สำหรับความคืบหน้าภาพรวมของโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปัจจุบัน MEA ดำเนินการเปลี่ยนระบบเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินสำเร็จไปแล้ว 105.3 กิโลเมตร โดยในปี 2569 นี้ มีเป้าหมายดำเนินการเพิ่มเติมอีก 39.9 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้มีระยะทางสะสมรวม 145.2 กิโลเมตร และ MEA มีแผนแม่บทที่จะดำเนินการให้ครบตามเป้าหมายเส้นทางที่ได้รับอนุมัติรวม 317.3 กิโลเมตร ภายในปี 2575
MEA ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้สนับสนุนการจัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มีการดำเนินการจัดระเบียบรวมถึงบูรณาการร่วมกันเพื่อจัดทำโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินอย่างต่อเนื่อง โดย MEA พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านความปลอดภัยจากการทำงานบนเสาไฟฟ้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านความปลอดภัย ทัศนียภาพที่ดี รวมถึงความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า การลดอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
สำหรับประชาชนที่พบเห็นสายสื่อสารที่รกรุงรัง หลุดห้อยไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน กสทช. โทร. 1200 หรือพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเหตุได้ผ่านทาง Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th