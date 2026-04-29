MICE Day 2026: MICE in Motion พลังไมซ์ ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต 29–30 เม.ย.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์ฯ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กำหนดจัดงาน MICE Day 2026 ระหว่างวันที่ 29–30 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการตอกย้ำทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “MICE in Motion พลังไมซ์ ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต” เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในฐานะ Global MICE Destination และใช้กลไกอุตสาหกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
MICE Day 2026 เรียนเชิญผู้กำหนดนโยบายระดับเมือง ประเทศ และระดับนานาชาติ ทั้งผู้บริหารระดับสูง จากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการไมซ์ ผู้สร้างนวัตกรรม นักลงทุน ตลอดจนภาคการศึกษา รวมถึงนิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของอุตสาหกรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนทิศทางอุตสาหกรรมไมซ์ไทยในระยะยาว นำเสนอเนื้อหาเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์ของนักเดินทางไมซ์ เปิดโอกาสการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไมซ์ พร้อมกระจายโอกาสสู่เมืองไมซ์ และเมืองศักยภาพ รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
MICE Day 2026 ตั้งเป้าหมายเป็น Net Zero Carbon Event งานแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง ตอกย้ำสร้างจุดขายความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย เตรียมความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีโลกด้วยมาตรฐานสากล
แนวคิดและความสำคัญของงานต่ออุตสาหกรรมไมซ์ไทย
การจัดงาน MICE Day 2026 สะท้อนบทบาทของอุตสาหกรรมไมซ์ ในฐานะกลไกกลางที่ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงในระดับประเทศและระดับภูมิภาค กระตุ้นทุกภาคส่วนให้ร่วมสำรวจศักยภาพของไมซ์ไทย ใช้เป็นเครื่องมือในการก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม ๆ พร้อมปรับตัวรับมือ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และภูมิรัฐศาสตร์ มุ่งสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความท้าทายรอบด้าน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับรองให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปีเป็น “วันไมซ์แห่งชาติ” ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงการจัดงานแสดงสินค้าครั้งแรกของสยาม ณ ท้องสนามหลวง ด้วยพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมสินค้าสยาม ในการนี้ ทีเส็บจึงได้จัดงาน MICE Day ต่อเนื่องทุกปีมาตั้งแต่ปี 2564 ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน ถือเป็นวาระสำคัญที่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศรวมตัวกันเพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน รับฟังแนวนโยบายไมซ์ระดับชาติ และต่อยอดธุรกิจไมซ์ร่วมกัน ในปี 2569 นี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 6 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 คน
กิจกรรมภายในงาน MICE Day 2026
การจัดงาน MICE Day 2026 ในปีนี้ ได้จัดให้มีพื้นที่กิจกรรมไมซ์ ประกอบด้วย 12 โซน ได้แก่
1. Main Stage เวทีหลักที่จะได้พบกับผู้นำความคิดระดับประเทศ การบรรยายพิเศษจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา และพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
2. MICE Stories นิทรรศการความเป็นมาของวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ บทบาทและวิสัยทัศน์ของทีเส็บ ในการผลักดันไทยสู่ Global MICE Destination รวมถึงทิศทางยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไมซ์และปฏิทินงานสำคัญระดับประเทศและนานาชาติ
3. TCEB One Stop Center จุดบริการครบวงจร ด้วยศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์ที่ครอบคลุมทั้ง MICE Fast Track การเข้าเมือง การขอ e-Visa และศูนย์ข้อมูลนวัตกรรมอุตสาหกรรมไมซ์ ที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึก แนวโน้มอุตสาหกรรม เครื่องมือคำนวณผลกระทบทางเศรษฐกิจ และบริการดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจไมซ์
4. นิทรรศการ Regional MICE Thailand นำเสนอศักยภาพและความสำเร็จของอุตสาหกรรมไมซ์จากทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมจัดแสดง Success Stories และ MICE Premium Product Showcase
5. นิทรรศการมหกรรมพืชสวนโลก Udon Thani International Horticultural Expo 2026 และ Nakhon Ratchasima International Horticultural Expo 2029
6. MICE Innovation การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์จาก SMEs และสตาร์ทอัพ พร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไมซ์กับผู้ให้บริการเทคโนโลยี
7. MICE Pavilion พื้นที่ให้ข้อมูลตลาดไมซ์นานาชาติ เข้าใจตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดงาน เข้าถึงข้อมูลตลาดเชิงลึก พร้อมหารือโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมไมซ์ ทั้งในและต่างประเทศ
8. SIP with MICE Experts พื้นที่ Exclusive สำหรับ MICE Certified Professionals (CED, CEM, CIS, CITP, CMP, DES, SEPC) เพื่อสร้าง Community การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนไอเดียยกระดับอุตสาหกรรมร่วมกัน
9. MICE Sustainability Hub รวมองค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนที่จะมาให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้าน Net Zero และ Carbon Footprint
10. MICE Standards Business Matching การจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้จัดงาน (Buyer) และผู้ให้บริการสถานที่และโรงแรม (Seller) ภายใต้มาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard (TMVS), ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) และ Thailand Sustainable Event Management Standard (TSEMS)
11. MICE Podcast การถ่ายทอดสด Podcast การผลิตคอนเทนต์ โดย KOL, Content Creators และ Influencers เพื่อขยายการรับรู้งานสู่วงกว้าง
12. นิทรรศการ NextGen MICE : Ideas in Motion นำเสนอผลงานวิจัยด้าน MICE & Event เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จุดประกายแนวคิดใหม่ของเยาวชนไมซ์รุ่นใหม่