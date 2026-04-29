B2S จับมือไอศกรีม HAKO เปิดแคมเปญ Back to School

บีทูเอส ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ต้อนรับเทศกาลเปิดเทอมอย่างคึกคัก กับแคมเปญ Back to School “SCHOOL BUS! บัสนี้มีครบ” ภายใต้แนวคิด “ช้อปความรู้ เติมความหวาน ฟิน…ครบง่าย ๆ ที่บีทูเอส” ระหว่างวันที่ 1–31 พฤษภาคมนี้ พร้อมชวนทุกคนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อยสุดพรีเมียมกับ HAKO Softcream ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟกดสดจากตู้ไอศกรีมอัตโนมัติเจ้าแรกของประเทศไทย ที่โดดเด่นด้วยนมวัวแท้จากนิวซีแลนด์ 100% ให้รสสัมผัสนุ่มละมุน กลิ่นนมหอมชัด รสชาติกลมกล่อมแบบธรรมชาติ ที่คัดสรรมาเพื่อมอบ “ความสุขเล็ก ๆ ในทุกวัน” ตามสไตล์ HAKO อย่างแท้จริง ที่ลูกค้าสามารถใช้คูปองโค้ดส่วนลดจากร้าน B2S มาซื้อและสนุกกับการกดไอศกรีมสดใหม่ในราคาพิเศษจาก ตู้กดอัตโนมัติ HAKO Softcream ที่ทั้งสะดวก สะอาด พร้อมชวนมาสัมผัสความอร่อยนี้ด้วยตัวคุณเอง ได้แล้วที่ ร้านบีทูเอส สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลพระราม 9, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลเวสต์เกต และซีคอนสแควร์ ตลอดระยะเวลาการจัดแคมเปญนี้
นางสาวพฐา รัตนวิศิษฎ์กุล Head of Omni Commercial & Marketing บ.บีทูเอส จำกัด กล่าวว่า “บีทูเอส ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ต้อนรับเทศกาลเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึง จับมือ HAKO Softcream “ช้อปความรู้ เติมความหวาน ฟิน... ครบง่ายๆ ที่บีทูเอส” เป็นการรวมพลังครั้งใหม่แห่งปีกับแคมเปญ Back to School "SCHOOL BUS! บัสนี้มีครบ” เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย รวมถึงนักเรียนและนิสิต นักศึกษา ในช่วงเปิดเทอม
โดยความร่วมมือกับ HAKO Softcream ในครั้งนี้ เราต้องการเพิ่มสีสันและความสดชื่นให้กับช่วงเปิดเทอม ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก บีทูเอส จึงตั้งใจคัดสรรทั้งสินค้าคุณภาพในราคาพิเศษ พร้อมเติมเต็มประสบการณ์แห่งความสุขผ่านไอศกรีมสุดสร้างสรรค์จาก HAKO ที่เข้ามาช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและผ่อนคลายให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ภายในแคมเปญยังมีโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษทั้งที่ร้านและช่องทางออนไลน์ให้เลือกช้อปอย่างจุใจ พร้อมผนึกกำลังกับแบรนด์ชั้นนำในเครือเซ็นทรัลรีเทลและพันธมิตร เพื่อมอบคูปองส่วนลดสุดคุ้ม รวมมูลค่ากว่า 4,600 บาท ให้ลูกค้าได้นำไปใช้ช้อปต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการ อาทิ B2S, TOPS, Central, Robinson, Supersports, PowerBuy, OfficeMate และ GO Wholesale ร้านค้าพาร์ทเนอร์ชั้นนำมากมาย ทั้ง Au bon pain, We by the Brain, KruDew เรามั่นใจว่าความร่วมมือกับ HAKO ไอศกรีม ในครั้งนี้ จะไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย แต่ยังช่วยเติมเต็มรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกครอบครัวในช่วงเปิดเทอมนี้ได้อย่างแท้จริง”
ดร.วิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาและผู้ผลิตตู้ Hako Softcream กล่าวว่า “ช่วงเปิดเทอมเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความคึกคักของทุกครอบครัว ทั้งการเตรียมตัวของน้อง ๆ และความตั้งใจของผู้ปกครอง HAKO Softcream จึงอยากเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยเติมรอยยิ้มและมอบความสดชื่นให้กับทุกคน ด้วยไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟจากนมวัวนิวซีแลนด์ 100% ที่มีความนุ่ม ละมุน และรสชาติกลมกล่อม เพื่อส่งต่อความรู้สึก ‘Happiness & Cool Everyday’ ให้เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาของวัน
ความพิเศษในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติ แต่คือการผสาน ‘นวัตกรรม’ เข้ากับ ‘ความสุข’ ผ่านตู้ HAKO Vending Machine ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การซื้อไอศกรีมให้เป็นเรื่องที่สะดวก สนุก และทันสมัยมากยิ่งขึ้น ลูกค้าสามารถเลือก กด และรับไอศกรีมได้ทันทีในไม่กี่วินาที ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ แต่ยังสร้างความตื่นเต้นและความประทับใจให้กับน้อง ๆ นักเรียนที่ได้สัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่ ด้วยการนำคูปองโค้ดส่วนลดจากร้าน B2S มากดไอศกรีมสดใหม่ในราคาพิเศษ ได้ที่ตู้ Hako ทั้ง 5 สาขาที่ร่วมแคมเปญ
“เรามองว่าการได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ ‘SCHOOL BUS! บัสนี้มีครบ’ ของบีทูเอส ไม่ใช่แค่การร่วมทำกิจกรรมทางการตลาด แต่เป็นโอกาสสำคัญในการร่วมสร้าง ‘โมเมนต์ดี ๆ’ ให้กับครอบครัวไทย ทั้งในมุมของการเรียนรู้และความสุขเล็ก ๆ ระหว่างวัน HAKO Softcream ขอขอบคุณ บีทูเอส ที่ให้โอกาสเราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญดี ๆ ในครั้งนี้ และเราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการนำเทคโนโลยี Vending Machine มาสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคไทย พร้อมเติมเต็มรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ และทุกครอบครัวในช่วงเปิดเทอมนี้ได้อย่างแท้จริง”