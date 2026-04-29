เชิญบริษัทอาหารไทยร่วมสมัครรางวัล Good Farm Animal Welfare Awards 2569

• Compassion in World Farming (CIWF) ทำงานร่วมกับบริษัทอาหารทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ผ่านโครงการ Food Business programme
• มีการมอบรางวัล Good Farm Animal Welfare Awards ไปแล้วกว่า 1,000 รางวัลทั่วโลก โดยมีบริษัทไทย 4 แห่งที่เคยได้รับรางวัลในปี 2557, 2565, 2566 และ 2567
• ขณะนี้เปิดรับสมัครรางวัลประจำปี 2569 แล้ว โดยมีกำหนดปิดรับสมัครวันที่ 3 กรกฎาคม 2569
กรุงเทพฯ - บริษัทอาหารในประเทศไทยได้รับเชิญให้สมัครเข้าร่วมรางวัล Good Farm Animal Welfare Awards (GFAWA) ประจำปี 2569 หลังจาก Compassion in World Farming (CIWF) เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการในปีนี้ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องบริษัทที่มุ่งมั่นยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ผ่านนโยบายที่ชัดเจน ความก้าวหน้าที่สามารถวัดผลได้ และการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยเปิดรับสมัครในสาขา รางวัลความมุ่งมั่นด้านไข่ไก่ดีเด่น (Good Egg), รางวัลความมุ่งมั่นด้านไก่ดีเด่น (Good Chicken) และ รางวัลยกย่องด้านการเลี้ยงแม่สุกร (Sow Stall Free) จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 พิธีมอบรางวัล GFAWA จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
ไทยเดินหน้ายกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม
กระแสการผลิตที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยบริษัทต่าง ๆ เริ่มปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะด้านไข่ไก่ปลอดกรง (cage-free) และการยกระดับสวัสดิภาพไก่เนื้อ
ความก้าวหน้าของประเทศไทยด้านสวัสดิภาพสัตว์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย Hilltribe Organics ซึ่งเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ได้รับรางวัล รางวัลความมุ่งมั่นด้านไข่ไก่ดีเด่น (Good Egg Award) ในปี 2557 ได้รับการยอมรับจากความมุ่งมั่นในการผลิตไข่ไก่แบบปลอดกรง
ในปี 2566 คลองไผ่ฟาร์ม (Klong Phai Farm) กลายเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ได้รับรางวัล รางวัลความมุ่งมั่นด้านไก่ดีเด่น (Good Chicken Award) สะท้อนบทบาทผู้นำด้านการปรับใช้แนวปฏิบัติที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ในระดับที่สูงขึ้น
ในปี 2567 ผู้ได้รับรางวัลจากประเทศไทย ได้แก่ แทนคุณออร์แกนิคฟาร์ม (Tan-Khun Organic Farm) ซึ่งคว้ารางวัล รางวัลความมุ่งมั่นด้านไข่ไก่ดีเด่น (Good Egg Award), คลองไผ่ฟาร์ม (Klong Phai Farm) ที่ได้รับทั้งรางวัล รางวัลความมุ่งมั่นด้านไข่ไก่ดีเด่น (Good Egg Award) และ รางวัลความมุ่งมั่นด้านไก่งวงดีเด่น (Good Turkey Award) รวมถึง เคพีเอสฟาร์ม (KPS Farm) ผู้ได้รับรางวัล รางวัลยกย่องด้านการเลี้ยงแม่สุกร (Sow Stall Free Award) เป็นรายแรกของประเทศ โดยรางวัล รางวัลยกย่องด้านการเลี้ยงแม่สุกร (Sow Stall Free Award) มอบให้แก่ผู้ผลิตที่เปลี่ยนจากการเลี้ยงแม่สุกรในคอกเดี่ยวมาเป็นระบบคอกรวม ซึ่งยังถือเป็นแนวปฏิบัติที่พบได้ไม่มากนักในภูมิภาคเอเชีย
“ที่ KPS เราให้ความสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ สุกร มนุษย์ และโลก ทุกชีวิตคือครอบครัวของเราในสถานที่ที่เราเรียกว่าบ้าน เรามุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานฟาร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อสวัสดิภาพ ความสุข และความปลอดภัยของทุกชีวิตในฟาร์ม และเราเชื่อว่าทุกองค์ประกอบต้องเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”
- อรินรดา จันทร์เกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีเอส ฟาร์ม จำกัด
เปิดรับสมัครบริษัทไทยแล้ววันนี้
“รางวัล Good Farm Animal Welfare Awards มอบให้แก่บริษัทที่มีการดำเนินการอย่างชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน ทีมงานของเราพร้อมสนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ตลอดกระบวนการสมัคร โดยให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติ เพื่อช่วยพัฒนานโยบายสวัสดิภาพสัตว์ให้มีความแข็งแกร่ง และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน เราขอเชิญชวนบริษัทไทยสมัครเข้าร่วม และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นบริษัทไทยได้รับการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติมากขึ้นในปีนี้ที่กรุงบรัสเซลส์”
- Rubia Soares ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรกิจอาหาร, CIWF
CIWF ขอเชิญชวนบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับไก่ไข่ ไก่เนื้อ และสุกร สมัครเข้าร่วมรางวัล รางวัลความมุ่งมั่นด้านไข่ไก่ดีเด่น (Good Egg), รางวัลความมุ่งมั่นด้านไก่ดีเด่น (Good Chicken) และ รางวัลยกย่องด้านการเลี้ยงแม่สุกร (Sow Stall Free) ประจำปี 2569 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายบริษัทที่ร่วมกันยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม
บริษัทที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณารางวัล ดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในประเทศไทยก่อนหน้านี้ และเริ่มกระบวนการสมัครได้ที่ foodbusiness.ciwf.org/th
ปิดรับสมัครวันที่ 3 กรกฎาคม 2569
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาเรื่องคุณสมบัติการสมัคร กรุณาติดต่อทีม CIWF Food Business ได้ที่ foodbusiness@ciwf.org หรือ ติดต่อทีมธุรกิจอาหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและลาตินอเมริกา