ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ จับมือCarnival Golf ส่งคอลเลคชันคูล เจาะ Golf Lifestyle-Gen Z

“ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ” คลับไลฟ์สไตล์สายชิล อันดับ 1 รุก “Chill Afterwork Occasion” เปิดแคมเปญยกระดับโมเมนต์ชิลได้บ่อยทุกวันหลังเลิกงานพร้อมจับมือ Carnival Golf สุดยอดแบรนด์ Street Fashion ของไทย ส่งคอลแลบคอลเลคชันสุดคูล เจาะกลุ่ม Golf Lifestyle และเหล่า Gen Z
“ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ” (Chang Cold Brew Cool Club - CBCC) ตอกย้ำคลับอันดับ 1 ของคนสายชิล ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของคนรุ่นใหม่ GenZ ไปอีกขั้น สานต่อแคมเปญ “เปิดโลกความชิลให้คูล” ครั้งใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ “ปิดโหมดงาน เปิดโหมดชิล” รุก Afterwork Occasion ส่ง 3 พรีเซนเตอร์สายชิล “เฟย-กาญจน์-ท็อป” ชวนสร้าง “โมเมนต์ชิลหลังเลิกงาน” ตอบโจทย์เทรนด์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชอบทำกิจกรรมชิลๆ หลังเลิกทำงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง Golf Lifestyle ที่ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ จึงเดินหน้าจับมือกับ Carnival Golf แบรนด์ Street Fashion อันดับ 1 ของประเทศ เปิดตัว Collection Apparel พิเศษ ให้กับคนรุ่นใหม่ทั้งสายกอล์ฟไลฟ์สไตล์และใส่ในชีวิตประจำวัน ได้ อัปไลฟ์สไตล์คูลๆ ได้แบบลงตัว ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ CBCC เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และ Gen Z ในวงกว้างขึ้น
นางเจษฏากร โคชส์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาด ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ หรือ CBCC กล่าวว่า CBCC มุ่งสร้างวัฒนธรรม ‘Chill Everyday’ ให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะช่วง Afterwork ที่เป็นช่วงเวลาสำคัญในการรีชาร์จพลัง และเปิดพื้นที่ให้ไอเดียใหม่ๆ เกิดขึ้น เรามองว่าการชิลไม่จำเป็นต้องเป็นโอกาสพิเศษอีกต่อไป แต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวันและใกล้ตัวมากกว่าที่เคย
“เราจึงยกระดับกลยุทธ์แบรนด์ผ่านการผสาน ‘Content + Experience + Collaboration’ เพื่อผลักดันให้ CBCC เป็น Lifestyle Platform ที่เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เข้ากับโมเมนต์ชิลในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในชีวิตประจำวันและกิจกรรมไลฟ์สไตล์
ที่เป็นที่กำลังอินเทรนด์”
จากการศึกษาอินไซต์ผู้บริโภคพบว่า “ช่วงเวลาชิลหลังเลิกงาน” กลายเป็นหนึ่งในโอกาสการดื่มหรือชิลโมเมนต์สำคัญที่เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่ม First Jobber ซึ่งต้องเผชิญความกดดันจากการทำงานและการปรับตัวในชีวิตจริง ส่งผลให้การออกไปแฮงเอาต์หลังเลิกงานกลายเป็นกิจกรรมสำคัญในการผ่อนคลายสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะการหาไอเดียดีๆ ที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่เรารู้สึกชิลที่สุด
สอดคล้องกับข้อมูลจากการสำรวจของ Hakuhodo (1st Jobber Attitude Towards Drinking Occasion, Hakuhodo Yearly National Survey, 2568) พบว่า 65% ของคนรุ่นใหม่รู้สึกว่า “Chill Occasion” สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ในขณะที่ความถี่ในการแฮงเอาต์หลังเลิกงานมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์สูงถึง 56% เพิ่มขึ้นจาก 48% ในปี 2567
นอกจากนี้ ยังพบว่า “Chill Moment” ของ Gen Z ถูกขับเคลื่อนจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) บรรยากาศที่ใช่ (The Vibe) 2) คุณภาพของกลุ่มเพื่อน (Quality over Quantity) และ 3) การรีชาร์จพลังหลังเลิกงาน (Recharging Energy) “CBCC” จึงนำอินไซต์ดังกล่าวมาต่อยอดเป็นแนวคิดหลักของแคมเปญ “Chill Everyday – Afterwork” พร้อมเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ “ปิดโหมดงาน แล้วเปิดโหมดชิล” ในชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ CBCC ยังร่วมกับ YETI แบรนด์ Drinkware ระดับโลก ยกระดับ Chill Afterwork Experience ที่เป็น Key Device อัปเลเวลการดื่มให้ได้อารมณ์ชิลและคูลไปพร้อมกันหลังเลิกงาน ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “Chill Everyday – Afterwork” ที่ได้ 3 หนุ่มเพื่อนซี้ “เฟย-ภัทร เอกแสงกุล” “กาญจน์ ชัชนันท์ ฉันทจินดา” และ “ท็อป ทศพล หมายสุข” ซึ่ง Work Hard Play Harder ที่ทุ่มสุดตัวทั้งการทำงานและการชิลหลังเลิกงาน สะท้อนเทรนด์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่มองหาช่วงเวลาชิลหลังเลิกงาน เพื่อเป็นพื้นที่ในการรีชาร์จพลังและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ และได้นำ POST-IT มาเป็นอีก Key Device ของคนทำงานที่ไม่ว่าจะยุคไหนก็ใช้กัน เพื่อสื่อถึงโมเมนต์ของไอเดียที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ชิลที่สุด พร้อม“ปิดโหมดงาน เปิดโหมดชิล” ไปกับการแฮงเอาต์ร่วมกันกับเพื่อน ไปกับคอลเลคชัน Chang Cold Brew Cool Club x YETI ไว้อัปความชิลให้ X2 ในทุกๆ วันหลังเลิกงาน ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ทาง Lazada – Chang World
แบรนด์คอลแลบครั้งแรกของ Carnival Golf ตอกย้ำ CBCC - คลับไลฟ์สไตล์ของคนเจนคูล
ขณะเดียวกัน ยังได้ขยายความร่วมมือไปสู่แฟชั่นไลฟ์สไตล์ ผ่านการคอลแลบกับ Carnival Golf แบรนด์ลูกของ Carnival แบรนด์เสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ของ Gen Z ที่จับกลุ่มคนชอบเล่นกอล์ฟเป็นครั้งแรก เปิดตัว Chang Cold Brew Cool Club x Carnival Golf คอลเลคชันกอล์ฟไลฟ์สไตล์ ที่จะเปลี่ยนกีฬากอล์ฟให้เป็นแฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวัน รวมกว่า 10 ไอเทม ด้วยดีไซน์การออกแบบที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว ไม่จำกัดเฉพาะในสนามกอล์ฟ
สอดรับกับเทรนด์ “Golf Lifestyle” ที่กำลังเติบโตในกลุ่ม Gen Z ซึ่งช่วยเสริมบทบาทของ CBCC ในฐานะแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับ Passion Point ของคนรุ่นใหม่ และขยายจาก Drinking Occasion สู่ Lifestyle Culture ที่กว้างขึ้น โดยพร้อมจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ณ Carnival Store Central World และ Mega Bangna และช่องทางออนไลน์ www.carnivalbkk.com (รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook Chang World หรือ Carnival)
การเปิดตัวแคมเปญฯ ในครั้งนี้ CBCC ได้จัดงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ณ โครงการ One Bangkok โดยไฮไลต์สำคัญประกอบด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ แนะนำพรีเซนเตอร์ พร้อมแฟชั่นโชว์คอลเลคชันแฟชั่น Chang Cold Brew Cool Club X Carnival Golf โดยมีเหล่า Lifestyle Icon และ Influencer ร่วมสร้างสีสันบนรันเวย์ สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็น “คลับของคนเจนคูล” อย่างชัดเจน