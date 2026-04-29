งาน “TMX 2026” เริ่มแล้ววันนี้ ชูเป็นเวทียกระดับ MICE สู่สากล

สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เปิดงาน Thailand MICE X-Change 2026 (TMX 2026) จัดขึ้นควบคู่กับงาน MICE Day 2026 ภายใต้สัปดาห์ Thailand MICE Week 2026 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB พร้อมปั้นให้เป็นงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับแถวหน้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้าการประชุมและอีเวนต์
นายลอย จุน ฮาว นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) หรือ TEA กล่าวว่า Thailand MICE X-Change 2026 หรือ TMX 2026 ได้พัฒนามาสู่การเป็นแพลตฟอร์มหลักที่สะท้อนถึงพลังของการจัดแสดงสินค้าและอีเวนต์ในฐานะเครื่องมือทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ท่ามกลางสภาวะที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การสร้างปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้ายังคงเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างความเชื่อมั่น สร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจปรับตัวเข้ากับเทรนด์โลกและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Innovation & Sustainability: Powering Excellence & Growth in Thailand’s MICE Industry” เพื่อให้เป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมบุคลากรในอุตสาหกรรมกว่า 4,000 คน จากทั่วโลก ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและการจัดอีเวนต์อย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค
สำหรับงานพิธีเปิด TMX 2026 ได้รับเกียรติจาก คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน โดยมีผู้นำอุตสาหกรรม อาทิ นายลอย จุน ฮาว นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ดร.พสุ โลหารชุนประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ รวมถึงผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำในระบบนิเวศไมซ์ที่พร้อมใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
ทั้งนี้ในงาน TMX 2026 ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผู้ให้บริการโซลูชันสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าการประชุมและอีเวนต์ชั้นนำกว่า 100 ราย ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีการนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมทั้งบริการหลักที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ด้านสถานที่จัดงาน การออกแบบและก่อสร้างส่วนตกแต่ง และคูหาของงาน บริการโลจิสติกส์และเทคโนโลยีสำหรับการจัดอีเวนต์ ไปจนถึงด้านการตลาดและการสื่อสาร
นอกจากการจัดแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆ จากผู้ประกอบการแล้ว ภายในงานยังมีการจัดสัมมนา X-Change Square แพลตฟอร์มแห่งการแบ่งปันความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง มีการระดมวิทยากรผู้ทรงเกียรติกว่า 29 ท่าน จากองค์กรชั้นนำ รวมถึงผู้บริหารจากสถานที่จัดงานระดับนานาชาติ ผู้จัดงานอีเวนต์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงาน ทั้งในประเทศและในภูมิภาค มาร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง ทั้งกรณีศึกษาจากโลกธุรกิจและมุมมองเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ไปปรับใช้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ปฏิบัติได้จริงกว่า 16 หัวข้อ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ ภาพรวมอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอนาคต การใช้ AI และเทคโนโลยีในการตลาดอีเวนต์ ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมไมซ์ โลจิสติกส์สำหรับการจัดแสดงสินค้า กลยุทธ์การจับคู่ธุรกิจ รวมถึงการออกแบบบูธนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ประสบการณ์
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน TMX 2026 คือการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching Program) ที่เชื่อมโยงผู้แสดงสินค้าเข้ากับผู้ที่ต้องการใช้บริการต่างๆ นั้น ซึ่งจะเป็นผู้ซื้อที่มีศักยภาพ รวมถึงผู้จัดงานระดับนานาชาติ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจระดับองค์กร และผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้ภายในงานที่รวมทุกอย่างไว้ในหนึ่งเดียว
ทั้งนี้งาน TMX 2026 ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนผ่านการจัดงานในรูปแบบการจัดงานอย่างยั่งยืน Sustainable Event เช่น การลดปริมาณการใช้พลาสติก โดยการส่งเสริมให้นำกระบอกน้ำดื่มมาเติมในงานได้เอง การลงทะเบียนแบบไร้กระดาษ และการรณรงค์ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเข้ามาชมงาน ฯลฯ
การจัดงาน TMX 2026 ในครั้งนี้ ยังได้รับการอุปถัมภ์ในด้านต่างๆ จากองค์กรชั้นนำหลายแห่ง อาทิ บริษัท อาร์เอ็กซ์ ไบเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้การอุปถัมภ์เวทีการสัมมนา X-Change Square, ศูนย์นิทรรศการนานาชาติแห่งใหม่เซี่ยงไฮ้ ผู้ให้การอุปถัมภ์ห้องรับรองนักธุรกิจ, รีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซ่า ผู้ให้การอุปถัมภ์ถุงของที่ระลึกในงาน, บริษัท ดีเอสวี คอนแทรค โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ให้การอุปถัมภ์ในการผลิตสายคล้องบัตรผู้เข้าชมงาน
งาน Thailand MICE X-Change 2026 (TMX 2026) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2569 ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 - 3 ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC).