คนเมือง ยิ่งดึกยิ่งคึก สั่งด่วนแซ่บดึกไอเท็มฮิต “ส้มตำปูปลาร้า-ถุงยาง”

ผู้จัดการรายวัน 360 - แกร็บ ผู้นำแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งบริการแอปเรียกรถและฟู้ดดีลิเวอรีในประเทศไทย เผยอินไซต์ผู้ใช้บริการในช่วงกลางคืน ทั้งการเรียกรถ สั่งอาหาร และสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน พบ “คืนวันศุกร์–เสาร์” มียอดเรียกรถสูงกว่าวันธรรมดาถึง 20% ขณะที่ “ส้มตำปูปลาร้า” ครองแชมป์เมนูยอดนิยมคนนอนดึกด้วยยอดสั่งกว่า 2 แสนจานต่อปี ขณะที่ “ถุงยางอนามัย” ยังคงเป็นไอเท่มฮอตที่มีการสั่งซื้อในช่วงกลางคืนมากกว่า 3 แสนชิ้นต่อปี
นายพนมกร จิระเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในปีที่ผ่านมาพบว่า เวลากลางคืน (ระหว่าง 21.00 – 05.00 น.) ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่มีการใช้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ต่างจากช่วงกลางวัน ไม่ว่าจะเป็น การใช้บริการแอปเรียกรถเพื่อเดินทางกลับบ้านหรือไปปาร์ตี้สังสรรค์ในยามค่ำคืน การสั่งอาหารมื้อดึกมาทานที่บ้าน รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าที่จำเป็นหรือไอเท่มที่ต้องใช้ในยามฉุกเฉิน
ด้วยจุดเด่นของแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคในยุคนี้ โดยเฉพาะคนเมือง ทั้งนี้ แกร็บได้พยายามพัฒนาบริการต่างๆ พร้อมคัดสรรร้านค้าและร้านอาหารที่เปิดให้บริการยามดึกเพื่อตอบสนองดีมานด์ของผู้ใช้บริการในกลุ่มนี้
“นอกจากนี้ เรายังได้ทำแคมเปญพิเศษเพื่อเอาใจ ‘คนนอนดึก’ โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ต้องทำรายงานในช่วงกลางคืน คนทำงานกลางคืน คอบอล
สายเกม รวมถึงสายปาร์ตี้ เพื่อรองรับทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งถือเป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังเซ็กเมนต์ใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับธุรกิจ”
*** ศุกร์-เสาร์ คือ “คืนปล่อยจอย” คนเรียกรถพีคสุดช่วง 3 ทุ่ม-เที่ยงคืน
1. จากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการแกร็บพบว่า “Weekend Night” คือช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการออกไปใช้ชีวิตหลังเลิกเรียนหรือทำงานเพื่อแฮงเอาท์มากที่สุด เห็นได้จากอัตราการใช้บริการเรียกรถในเวลากลางคืนในช่วงสุดสัปดาห์ (ศุกร์-เสาร์) ที่สูงกว่าวันธรรมดาถึง 20% โดยช่วงเวลาไพรม์ไทม์ คือ ระหว่างเวลาสามทุ่มถึงเที่ยงคืน มีผู้ใช้บริการเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับช่วงกลางคืนทั้งหมด ครอบคลุมทั้งการเรียกรถเพื่อ “กลับบ้าน” หลังเลิกงาน และ “ไปต่อ” ยังแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืน
2. สำหรับบริการคนขับรถยนต์ส่วนตัวมืออาชีพอย่าง GrabDriveYourCar ยังคงครองใจสายปาร์ตี้ที่ต้องการสนุกอย่างเต็มที่และมีความรับผิดชอบเพื่อหลีกเลี่ยงการ “ดื่มแล้วขับ” ไม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุ โดยบริการนี้ ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน โดยเฉพาะในย่านหลักอย่าง สุขุมวิท ทองหล่อ-เอกมัย และเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ซึ่งมีร้านอาหาร บาร์ และสถานบันเทิงหนาแน่น
3. นอกจากคนไทยแล้ว ชาวต่างชาติก็นิยมใช้บริการเรียกรถผ่านแกร็บในตอนกลางคืนเช่นกัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน อเมริกา และอังกฤษ โดยนอกจากการเดินทางไป-กลับสนามบินแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติยังมักเรียกรถเพื่อไปสัมผัสชีวิตไนท์ไลฟ์ในย่านถนนคนเดินและไนท์มาร์เก็ต เช่น วอล์กกิ้งสตรีทพัทยา วอล์กกิ้งสตรีทบางลา และ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์
*** “ส้มตำปูปลาร้า-ชาไทย” ยืนหนึ่งเมนูในใจ “สายกินดึก”
1. สำหรับการใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรีในช่วงกลางคืน พบว่าผู้ใช้บริการกว่า 70% เลือกสั่งอาหารในช่วงเวลาระหว่างสามทุ่มถึงเที่ยงคืน ครอบคลุมกลุ่มที่หลากหลาย ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ ไปจนถึงกลุ่มไลฟ์สไตล์เฉพาะตัว เช่น สายปาร์ตี้ แฟนบอล คอซีรีส์ และเหล่าเกมเมอร์ สะท้อนให้เห็นว่า “มื้อดึก” ไม่ใช่แค่การกินเพื่อความอิ่มท้อง แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ใช้เวลาช่วงกลางคืนอย่างสะดวกสบาย
2. เมนูอันดับหนึ่งที่มีการสั่งมากที่สุดผ่าน GrabFood ในช่วงกลางคืน คือ “ส้มตำปูปลาร้า” ด้วยยอดสั่งมากกว่า 2 แสนจานต่อปี ครองใจคนกินดึกที่ต้องการอาหารรสชาติจัดจ้านมาเยียวยาจิตใจตามมาด้วยเหล่าสตรีทฟู้ด-ฟาสต์ฟู้ดตระกูลไก่ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวมันไก่ เบอร์เกอร์ไก่ และไก่ทอด ที่มาแรงไม่แพ้กัน
3. ขณะที่เครื่องดื่มคาเฟอีนต่ำยังคงเป็นตัวช่วยบูสต์เอเนอจี้ยามดึก โดยมี “ชาไทย” ขึ้นแท่นเมนูเครื่องดื่มยอดฮิตที่ถูกสั่งมากที่สุดกว่า 1.2 แสนแก้วต่อปี ตามมาด้วยเมนู โกโก้เย็น และ ชาเขียว
*** ช่วงเวลาฉุกเฉิน ดันยอด “ถุงยาง” พุ่งยามดึก
1. นอกจากการไปปาร์ตี้นอกบ้านแล้ว เทรนด์การสังสรรค์ที่บ้านก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน เห็นได้จากยอดสั่งซื้อ “น้ำดื่ม น้ำอัดลม และโซดา” เพื่อใช้เป็น “มิกเซอร์” ถือเป็น 3 รายการที่ขายดีที่สุดบน GrabMart ในช่วงกลางคืน รวมไปถึง “ไพ่” หรือ “เกมการ์ด” ที่ช่วยเพิ่มบรรยากาศความสนุกให้กับปาร์ตี้ในยามค่ำคืน
2. อีกหนึ่งอินไซต์ที่พบคือการสั่งของใช้จำเป็นยามฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็น “ถุงยางอนามัย” ซึ่งถือเป็นฮอตไอเท่มที่มักมีการสั่งซื้อในช่วงกลางคืน ด้วยยอดสั่งมากกว่า 300,000 ชิ้นต่อปี รวมไปถึงไอเท่มช่วยชีวิตอย่าง “ชุดชาร์จอเนกประสงค์” (หัวชาร์จและสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ) “กระดาษ A4” สำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ต้องใช้ทำรายงานด่วน
3. สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไอเท็มยอดนิยมที่มักถูกสั่งซื้อกลางดึก คือ “เครื่องดื่มชูกำลัง”ซึ่งช่วยบูสต์เอเนอร์จี้ให้กับการตระเวนเที่ยวยามค่ำคืนที่ต่อเนื่องยาวนาน หรือนำไปผสมกับเครื่องดื่มต่างๆ รวมถึงการอัพความแอคทีฟในช่วงที่ต้องปรับตัวด้านเวลา (jet lag)
เพื่อเอาใจคนนอนดึก แกร็บได้ส่งโปรโมชันพิเศษ เพียงใส่โค้ด “NIGHT” เมื่อสั่งอาหารผ่าน GrabFood สั่งซื้อสินค้าผ่าน GrabMart ใช้บริการเรียกรถ หรือส่งพัสดุด่วนผ่าน GrabExpress ในระหว่างเวลา 21.00 - 05.00 น. รับส่วนลดสูงสุด 15%* ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2569 นี้ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)