All Space ผนึกFMS รุกตลาดอาเซียน รับ “อีเวนต์-บันเทิง” ทะลุ 1.5 แสนล.

ผู้จัดการรายวัน 360 – ตลาดอีเวนต์และเอ็นเตอร์เทนเมนต์โตไม่หยุด ด้วยมูลค่าตลาดรวมกว่า 1.5 แสนล้านบาท และเติบโตอีก 8-10% ต่อปี ด้าน All Space ( ออล สเปซ ) ประกาศเดินหน้ารุกตลาดเต็มรูปแบบ จับมือพันธมิตรระดับโลก Frame Motion Studio (FMS) ที่มีเครือข่ายครอบคลุม 22 ประเทศทั่วโลก เล็งรุกบริหารงานอีเวนต์ให้กับองค์กรต่าง ๆ พร้อมดึงคอนเสิร์ต เฟสติวัล และ E-Sport จากต่างประเทศเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย
นายชัชวาล ตรีเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกรย์ เอ็นบี กรุ๊ป จำกัด ภายใต้แบรนด์ All Space เปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาด Event & Entertainment ยังคงมีทิศทางและโอกาสทางการเติบโต โดยจากการประเมินของ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB พบว่ามูลค่าตลาดรวมปัจจุบันอยู่ระหว่าง 1.2 - 1.5 แสนล้านบาทต่อปี และยังมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยอีก 8-10% ต่อปี โดยเป้าหมายของ TCEB ต้องการเพิ่มมูลค่าตลาดรวมให้ถึง 400,000 ล้านบาท ภายในปี 2576
ปัจจุบันภาครัฐเร่งให้การสนับสนุนในด้านการจัดงาน อาทิ งานสัมมนา งานแสดงสินค้า และการดึงงานประเภทเอ็นเตอร์เทนเมนต์อีกหลายประเภท ทั้งคอนเสิร์ตและเฟสติวัลจากต่างประเทศเข้ามาจัดในประเทศไทย โดยสัดส่วนแบ่งเป็นการจัดงานของกลุ่ม MICE 60% และกลุ่ม Entertainment & Lifestyle อีก 40% โดยประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญที่มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ เทคโนโลยี และบุคลากรในการจัดการ
สำหรับ All Space ดำเนินธุรกิจนี้มากว่า 25 ปี ทั้งด้าน Event & Entertainment และได้พัฒนาการนำเสนอบริการรูปแบบใหม่มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ล่าสุดได้ร่วมมือกับ บริษัท Frame Motion Studio จำกัด จากประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลก 22 ประเทศ เพื่อรุกตลาด Event & Entertainment อย่างเต็มรูปแบบทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ภายใต้คอนเซปต์ ‘All Space. One Space. Infinite Dimensions.’ ที่พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ ผสมผสานกับเทคโนโลยีการจัดงานแบบไร้ขีดจำกัด
“ตลาด Event & Entertainment ในไทยและอาเซียน เป็นตลาดที่น่าสนใจและมีแนวโน้มการเติบโตสูง ถึงแม้ในปัจจุบันภาพรวมจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่าง ๆ และเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่ด้วยการพัฒนาด้านการให้บริการในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร และยังเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้การมีเครือข่าย 22 ประเทศทั่วโลก ทำให้เรามีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แบบไร้ข้อจำกัด” นายชัชวาล กล่าว
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมหลักที่ต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า อาทิ กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจยานยนต์ สินค้าไลฟ์สไตล์ ธนาคาร E-Sport และกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี โดยบริษัทสามารถบริหารจัดการได้ตั้งแต่งานอีเวนต์ขนาดกลาง ไปจนถึงอีเวนต์ขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับสากล (International) มีผลงานที่ผ่านมามากมาย อาทิ การจัดงานในสนามกีฬาขนาดใหญ่ การทำพาวิลเลียนของประเทศคูเวตในงาน Dubai World Expo การจัดการแข่งขัน E-Sport และการจัดคอนเสิร์ต K-POP, T-POP เป็นต้น
นอกเหนือจากการรับจัดงานอีเวนต์ All Space ยังมีแผนที่จะสร้าง IP (Intellectual Property) เป็นของตัวเองอีกหลายรูปแบบ อาทิ การจัด International Concert การนำ Festival จากต่างประเทศเข้ามาจัดในประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนงานและหาพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึง IP อีเวนต์อื่น ๆ เช่น E-Sport Tournament, Digital Art และ New Immersive Experience
สำหรับแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเน้นองค์ประกอบใน 3 ด้าน ประกอบด้วย:
1. Global Network: การใช้เครือข่ายพาร์ทเนอร์เพื่อจัดการงานข้ามพรมแดน (Cross-border Events) ได้อย่างไร้รอยต่อ
2. Technology Integration: การนำนวัตกรรมและโซลูชันล้ำสมัยจากเครือข่ายสากลมาเพิ่มมูลค่าและสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ทุกโปรเจกต์
3. Tailor-Made Solution: การให้บริการที่ยืดหยุ่นและส่งมอบงานที่มีคุณภาพตามเป้าหมายของลูกค้าในทุกมิติ (Customized Service)