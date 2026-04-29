6 ทูตนฤมิต 2026 ชีพร้อมเสิร์ฟปรากฏการณ์ “Bangkok Pride Festival 2026” บนถนนสีลมสีรุ้ง ชวนเหล่า LGBTQIAN+ แต่งจัดเต็มมาเดินเฉิดฉาย 31 พฤษภาคมนี้ให้โลกตะลึง!

ต้อนรับสู่ Pride Month ในเดือนมิถุนายน 2569 เดือนแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจของชาว LGBTQIAN+ ซึ่งหากพูดถึงบิ๊กเฟสติวัล “Bangkok Pride Festival 2026” ปีนี้จัดกระหึ่ม! แบบอลังการในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 บน“ถนนสีลม” ที่จะถูกย้อมเป็น “ถนนสีรุ้ง” และปีนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเดินขบวนพาเหรดเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น แต่คือหมุดหมายสำคัญที่ “ประเทศไทย” กำลังแสดงเจตจำนงอย่างแรงกล้าในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกอย่าง WorldPride 2030 ด้วย
งานนี้เจ้าภาพจัดงานอย่าง “บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด” ที่ขับเคลื่อนและสร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนถนนใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็นถนนสีรุ้งแห่งความเท่าเทียมมาตั้งแต่ปี 2022 (2565) จนปีนี้ 2026 (2569) เป็นปีที่ 5 ของการจัด “บิ๊กเฟสติวัล” พร้อมโครงการ “One Hundred Voices to WorldPride” (ร้อยเสียง เรียงเรื่องราว สู่ WorldPride 2030) ที่ถูกกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นแคมเปญหลักในการรวบรวมพลังสนับสนุนที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยการระดมเสียงจากผู้นำทางความคิด ผู้สร้างสรรค์ และผู้ขับเคลื่อนสังคมจากทุกภาคส่วนรวม 100 ท่าน
“One Hundred Voices to WorldPride” ไม่ใช่แค่รายชื่อของบุคคล แต่คือ “สัญลักษณ์” ของความร่วมมือร่วมใจ (Unity) ที่จะประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า “ประเทศไทย” มีความพร้อมมากๆ และความหลากหลายที่แข็งแกร่ง ที่พร้อมเป็นบ้านหลังใหญ่ต้อนรับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกในงาน WorldPride 2030
และในบรรดาร้อยเสียงอันทรงพลังนี้ มีกลุ่ม LGBTQIAN+ ตัวแทนแห่งความหลากหลาย ที่ถูกเรียกว่า “6 ทูตนฤมิต 2026” (Naruemit Ambassadors 2026) รวมอยู่ด้วย พวกเขา คือ กลุ่มคนสำคัญที่ได้รับเกียรติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ และเป็น “6 เสียงแรก” ที่จะมาถักทอเรื่องราว ความหวัง และอุดมการณ์ ร่วมกับเพื่อนๆ ร่วมอุดมการณ์คนอื่นๆ เพื่อให้ครบ 100 เสียง ที่จะมาเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไปตลอดกาล
ก่อนจะไปรู้จักกับ 6 ทูตนฤมิตบางกอกไพรด์ ที่ปีนี้แต่ละคนมี Stories เด็ดดวง! แบบตัวแม่ ตัวมัม ตัวมารดา ตัวบุพการี เราจะพามารู้จัก Fashion designer ผู้อยู่เบื้องหลังชุดสุดอลังการ สีสันสดใสของเหล่าทูตนฤมิตกันก่อน เขาคือ “โป้ง-จรัญ คงมั่น” ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ดีกรีจบแฟชั่นดีไซน์จากมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้สร้างแรงบันดาลใจจากท้องถิ่นสู่เวทีโลก
โป้ง เล่าว่า “แม้จะทำงานเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนเพศหลากหลาย ทั้งในฐานะภาคประชาสังคม การทำงานร่วมกับระบบสภาฯ และการจัดแมสอีเวนต์ รวมเป็นเวลานานราวสิบปี แต่สิ่งที่ได้ควบคู่มาด้วยตลอดคืองานออกแบบ จึงทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ ไม่ใช่แค่เรื่องของนักเคลื่อนไหว แต่ยังเกี่ยวโยงไปถึงอุตสาหกรรมหรือแวดวงอื่นๆ ด้วย ดังนั้นจึงอยากใช้ทักษะการออกแบบแฟชั่นให้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวในประเด็นความเท่าเทียมทางเพศด้วย”
แรงบันดาลใจ หรือแนวทางการออกแบบหลักๆ ของแฟชั่นปีนี้มาจากแนวคิดของ Bangkok Pride Festival 2026 “Patch the World With Pride” ซึ่งสื่อถึงการเยียวยาโลก ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความตึงเครียด ผ่านพลังของความคิดสร้างสรรค์ในพื้นที่ไพรด์ โดยตัวชุดออกแบบด้วยเทคนิค patchwork การปะและต่อผ้า ผสานผ้าฝ้ายทอมือจากจังหวัดเลยเข้ากับผ้าฝ้ายเหลือใช้ และย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ เพื่อสะท้อนทั้งความงามและความหมายของการเชื่อมโยงความหลากหลายเข้าด้วยกัน สีชุดก็ให้ล้อไปกับขบวนพาเหรดของงาน “บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2026” (Bangkok Pride Festival 2026) ที่ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด "Patch the World with Pride" (ถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจ) โดยทั้ง 6 ชุด 6 สี มีคาเรกเตอร์ที่แตกต่างกัน โดยแต่ละชุดจะสื่อความหมาย และบ่งบอกถึงตัวตนอย่างสร้างสรรค์ของผู้สวมใส่ที่ได้รับตำแหน่งทูตนฤมิตทั้ง 6 คนได้อย่างลงตัว
รู้จักผู้อยู่เบื้องหลังชุดสุดอลังการแล้ว ก็มารู้จัก 6 ทูตนฤมิต “Bangkok Pride Festival 2026” กันต่อเลย โดยทูตนฤมิตทั้ง 6 คนนี้ ได้ผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้น และทำงานร่วมกับเครือข่าย Pride City Network ทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยผู้ได้รับคัดเลือกทั้ง 6 คน เป็นตัวแทนจากหลากหลายภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งล้วนมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายทางเพศในบริบทที่แตกต่างกัน ที่พิสูจน์ความสามารถ และศักยภาพแล้วว่า “โดดเด่น” เข้าตา ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ การทดสอบการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และการแสดงความสามารถพิเศษ จนได้รับตำแหน่ง “ทูตนฤมิต 2026” (Naruemit Ambassadors 2026)
ทั้ง 6 คนนี้ จะเป็น Key visual ของ Bangkok Pride Festival 2026 เป็นตัวแทนสื่อสาร และกระบอกเสียงสำคัญของบางกอกไพรด์ในพื้นที่ต่างๆ เพราะพวกเขาคือความกล้า ความหวัง และการยืนหยัดในศักดิ์ศรีของตัวตน ผ่านงานศิลปะและแฟชั่นที่ผสานความเป็นไทยร่วมสมัยเข้ากับพลังสากล ที่จะมาร่วมกันยืนยันว่า...ความหลากหลาย คือ “พลัง” ที่จะเปลี่ยนสังคมให้เท่าเทียม
เจนนี่หว่อง (JENNYWONG) - ปติภูมิ จากิจ ทูตนฤมิต 2026 ในชุดสีส้ม จากจังหวัดชลบุรี ศิลปิน นักประพันธ์เพลง นางโชว์จากพัทยา ผู้มีวิถีชีวิตที่ผูกโยงกับชุมชนผู้ทำงานบริการทางเพศ
“เพราะเสียงเพลง คือภาษาที่เป็นสากลที่สุดในการเปิดใจผู้คน”
เจนนี่หว่อง มาพร้อมภารกิจที่อยากใช้ ‘ศักยภาพ’ ของคนดนตรีในการขับเคลื่อนสังคม โดยเชื่อว่าเสียงเพลงไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่คือเครื่องมือสำคัญในการปรับเปลี่ยนมุมมอง (Mindset) ของผู้คนในสังคม... “เจนนี่ต้องการส่งต่อความรู้สึก ‘เคารพ’ ในความแตกต่างหลากหลาย ผ่านบทเพลงที่ไม่มีการตัดสิน เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า แม้เราจะมีความแตกต่างกันเพียงใด แต่ดนตรีสามารถทำให้เราเรียนรู้และอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่แตกแยก”
ข้าวหอม - อริย์กันตา คำไหม ทูตนฤมิต2026 ในชุดสีแดง จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้หญิงข้ามเพศที่ผ่านการทำแคมเปญรณรงค์เรื่องความเท่าเทียมทางเพศจากเวทีประกวดอย่าง Miss LGBT Thailand
“เราจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในเส้นทางสู่ความเท่าเทียม”
ข้าวหอม ผู้มาพร้อมเจตนารมณ์อันแรงกล้า ที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับ ‘กลุ่มคนที่ยังถูกมองข้าม’ โดยข้าวหอมย้ำว่า... “ความเท่าเทียมที่แท้จริง ต้องครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิของกลุ่ม INTERSEX, สวัสดิการสุขภาพที่ทั่วถึงสำหรับคนข้ามเพศ ไปจนถึงสิทธิและสวัสดิการของพนักงานบริการ (Sex Workers) ภารกิจของข้าวหอม คือ การสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับกฎหมาย (Legislation) เพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม (Equality)”
ปลาทอง - สุกนต์ธี สุขพลอย ทูตนฤมิต2026 ในชุดสีม่วง จากจังหวัดพิษณุโลก เป็นบุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาวะทางเพศในชุมชนเพศหลากหลาย จากมูลนิธิเอ็มพลัส รณรงค์เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และส่งเสริมความเท่าเทียม ยุติการตีตราและการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ
“ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมา หรือกำลังเรียนรู้อะไรอยู่... คุณคือความภูมิใจเสมอ”
ปลาทอง ผู้ผ่านการเดินทางค้นหาตัวตนมาอย่างหลากหลาย ตั้งแต่การแต่งหญิงไปจนถึงวิถีเกย์ ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ปลาทองเข้าใจลึกซึ้งถึงความหมายของ ‘อัตลักษณ์’ ...“ปลาทองขอเป็นกระบอกเสียงให้แก่ทุกคนที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ตัวเอง อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าที่จะ ‘เลือก’ เป็นในสิ่งที่อยากเป็น ทำในสิ่งที่รัก โดยยึดหลักสำคัญ คือ การอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น เพื่อให้สังคมเห็นว่าความหลากหลาย คือ ความงามที่เรียบง่ายที่สุด”
กุ๊ก - ฐิติกาญจน์ จตุรพิตร ทูตนฤมิต2026 ในชุดสีฟ้า จากจังหวัดสงขลา ผู้ชายข้ามเพศ ที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สิทธิเพศหลากหลาย สนับสนุนสมรสเท่าเทียม เปิดเผยตัวตนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ชุมชนคนข้ามเพศอย่างต่อเนื่อง
“เพราะโลกไม่ได้มีแค่สองสี แต่คือสีสันนับพันที่รวมกันเป็นหนึ่ง”
กุ๊ก ผู้มีความเชื่อว่าการ ‘เปิดใจ’ คือ กุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ กุ๊กต้องการสื่อสารให้สังคมรับรู้ว่า... “โลกของเรามีความงดงามของเพศสภาพที่หลากหลายเกินกว่านิยามเพียงชายหรือหญิง หากเพียงเราเลือกที่จะหยุดตัดสิน และเริ่มที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กุ๊กเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าสังคมจะน่าอยู่ขึ้นเมื่อทุกคนมองเห็น ‘ความงาม’ ในความต่าง และพร้อมจะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างมีความสุข”
อิสชู – อิสระ ชูภักดี ทูตนฤมิต2026 ในชุดสีเขียว จากจังหวัดจันทบุรี เจ้าของแบรนด์ 'KORKOK' (กอกก) แบรนด์กระเป๋าแฟชั่นที่ชูจุดเด่นการยกระดับเสื่อกกจันทบูร ที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัย เพื่อต่อยอดหัตถกรรมพื้นบ้านให้โดดเด่นงดงาม และเป็นผู้ร่วมจัดจันทบุรีไพรด์ตั้งแต่ปีแรก
“เมื่อเรามีพื้นที่บอกเล่าตัวตน เราจะสร้างพลังที่ไม่มีวันสิ้นสุด”
อิสชู เชื่อมั่นในพลังของการ ‘รวมตัว’ และ ‘การส่งต่อ’...“อิสชูต้องการใช้พื้นที่นี้เป็นเวทีในการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คนอื่นกล้าที่จะดึงความชอบและความถนัดของตัวเองออกมาใช้อย่างภาคภูมิใจ หน้าที่ของอิสชูไม่ใช่แค่การนำเสนอตัวเอง แต่คือการสร้าง ‘เครือข่าย’ (Network) ที่มีพลัง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งใหม่ๆ ให้กับสังคมไทย บนพื้นฐานของความหลากหลายที่เชื่อมโยงกันอย่างแข็งแกร่ง”
ฟาง - สุจินันท์ ใจแก้ว ทูตนฤมิต2026 ในชุดสีเหลือง จากจังหวัดอุบลราชธานี มีบทบาทสำคัญในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์สิทธิเพศหลากหลาย และเป็นหนึ่งในผู้จัด “เขมราฐไพรด์” ไพรด์ชุมชนที่ผสานกับวิถีชุมชนริมแม่น้ำโขงอย่างอบอุ่น
“เสียงของภูมิภาค คือหัวใจของการขับเคลื่อนสู่ระดับสากล”
ฟาง อยากปักหมุดภารกิจในการเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่าง ‘ชุมชนท้องถิ่น’ กับ ‘การพัฒนาเมือง’ ....“ฟางมองเห็นว่าในขณะที่เมืองกำลังขยายตัว เรื่องราวของความหลากหลายในพื้นที่ก็ต้องได้รับการบอกเล่าอย่างทันสมัยและเท่าทันสถานการณ์ ฟางมุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อสะท้อนให้เห็นว่า พลังของความหลากหลายไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่คือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่นที่พร้อมจะก้าวไปสู่เวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิ”
ทั้งหมดนี้ คือ ทูตนฤมิตของ “บางกอกไพรด์ เฟสติวัล 2026” (Bangkok Pride Festival 2026) ที่จะมาร่วมเป็นกระบอกเสียงช่วยยืนยันว่า “ความหลากหลาย” คือ “พลัง” เปลี่ยนสังคมให้เท่าเทียม มาร่วมเดินขบวนพาเหรดบนถนนสีลมสีรุ้งด้วยกันในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2569 นี้ เริ่มตั้งแต่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี (ช่วงที่ 2) มุ่งหน้าสู่ "ถนนสีลม" ผ่านแยกศาลาแดง อังรีดูนังต์ มุ่งหน้าสู่ถนนพระราม 1 จนถึงสนามเทพหัศดินทร์ พร้อมด้วยธงสีรุ้งขนาดใหญ่ยาวกว่า 300 เมตร ที่จะปูเต็มพื้นที่และโบกสะบัด เพื่อประกาศชัดถึงความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศ พร้อมทั้งไฮไลท์กิจกรรมเด็ดๆ ตลอดเส้นทาง 3.8 กิโลเมตรสมศักดิ์ศรีมาตรฐาน WorldPride ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ห้ามพลาดกับเวทีเฉลิมฉลองหลังเดินขบวนบางกอกไพรด์ เวลา 17.00 น. ณ Pride Stage สนามเทพหัศดินทร์ กับ"ระเบียบวาทะศิลป์" วงหมอลำระดับตำนาน ที่จะมาถ่ายทอดจิตวิญญาณวัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงหมอลำที่สะท้อนการต่อสู้และวิถีชีวิตอันเข้มแข็งของกลุ่มเพศหลากหลายในท้องถิ่น ซึ่งการผสมผสาน Soft Power พื้นบ้านเข้ากับขบวนการสิทธิมนุษยชนนี้ จะสร้างภาพจำอันทรงพลังระดับโลก เพื่อประกาศศักยภาพและความพร้อมของกรุงเทพฯ ประเทศไทย ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ WorldPride 2030 อย่างเต็มภาคภูมิ
งานนี้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมชมงาน และร่วมขบวนพาเหรดฟรีไม่ต้องลงทะเบียน หากเป็นกลุ่มมากกว่า 10 คนขึ้นไปที่ต้องการทำกิจกรรมหรือนำเสนอประเด็นพิเศษในขบวนสมัครเข้าร่วมได้ที่ www.bangkokpride.org มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การเฉลิมฉลองด้วยกัน และใครที่อยากเป็นอาสาสมัคร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินขบวนแห่งความภาคภูมิใจนี้ไปด้วยกัน สมัครได้ที่นี่ https://form.jotform.com/241252754530451