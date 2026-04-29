ไฮจีนา (Hygiena) ชูแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหารเชิงรุก พร้อมโซลูชันครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารไทย

กรุงเทพฯ — มีนาคม 2569 — ไฮจีนา (Hygiena) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร ย้ำความมุ่งมั่นในการช่วยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารไทยสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของกระบวนการผลิต
ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ในยุคที่มาตรฐานความปลอดภัยอาหารมีความเข้มงวดมากขึ้น ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในสายการผลิตเท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนทางกายภาพ เคมี หรือชีวภาพ ความเสี่ยงเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อโรค ไปจนถึงสารพิษจากเชื้อรา สารตกค้างของโปรตีน สารก่อภูมิแพ้ และการปลอมปนของวัตถุดิบจากสัตว์ชนิดต่างๆ
โซลูชันการทดสอบที่ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยง
ไฮจีนา (Hygiena) นำเสนอโซลูชันการทดสอบที่ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกมิติของกระบวนการผลิตอาหาร ได้แก่
● การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ (Allergen Detaction)
เพื่อปกป้องผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยงและรักษามาตรฐานการแสดงฉลากบนผลิตภัณฑ์
● ชุดตรวจเพื่อระบุชนิด/สายพันธุ์ของสัตว์ในอาหาร
ชุดตรวจเพื่อระบุชนิด/สายพันธุ์ของสัตว์ในอาหารช่วยปกป้องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาการปนเปื้อนในอาหาร การรักษามาตรฐานฉลากสำหรับอาหารฮาลาล (Halal) หรืออาหารโคเชอร์ (Kosher) หรือเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีความเหมาะสมสำหรับผู้บริโภควีแกนหรือมังสวิรัติ (Vegan/Vegetarian)
● การตรวจสอบการทำความสะอาดด้วยการวัดค่า ATP
สร้างความมั่นใจในทุกการตรวจสอบด้วยชุดตรวจ ATP ประสิทธิภาพสูงจาก Hygiena ที่ช่วยให้คุณตรวจสอบความสะอาดของพื้นผิวได้ทันทีผ่านเทคโนโลยีการเรืองแสงทางชีวภาพ
● การทดสอบเอนไซม์และคุณภาพอาหาร
ชุดตรวจสอบด้านคุณภาพอาหารและความปลอดภัยของอาหารแบบง่ายและรวดเร็วโดยใช้หลักการตรวจจับเอนไซม์
● การตรวจหาจีเอ็มโอ (GMO) ในอาหาร
แนวทางการตรวจสอบที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO ทั้งในด้านการคัดกรอง การระบุสายพันธุ์ และการวัดปริมาณของ GMO ในอาหารคนและอาหารสัตว์
● การปนเปื้อนของจุลินทรีย์
การตรวจวิเคราะห์แบบรวดเร็ว เพื่อตรวจวัดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารและบนพื้นผิว เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพ สุขอนามัย และความสะอาด
● การตรวจหาสารพิษจากเชื้อรา
ชุดตรวจ Mycotoxin ELISA ที่มีประสิทธิภาพสูงหลากหลายชนิด สำหรับตรวจหา Mycotoxin หรือสารพิษจากเชื้อราในสินค้าเกษตร
● ตรวจเชื้อก่อโรคในอาหาร ด้วยวิธี Real-Time PCR
ชุดตรวจเชื้อก่อโรคในอาหารด้วยวิธี Real-Time PCR จาก Hygiena ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ให้ผลแม่นยำและรวดเร็ว เหมาะสำหรับตัวอย่างที่หลากหลาย ทั้งตัวอย่างอาหารแบบง่ายและซับซ้อน
● การทดสอบสารตกค้างของโปรตีน
ชุดตรวจโปรตีนตกค้างที่อาจหลงเหลืออยู่บนพื้นผิวหลังการทำความสะอาด เพื่อยืนยันความสะอาดของพื้นผิวได้อย่างรวดเร็ว
รองรับมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วน
โซลูชันของไฮจีนา (Hygiena) ออกแบบมาเพื่อรองรับการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานสากล อาทิ แผนควบคุมเชื้อก่อโรค (Pathogens' Control Plan) การกำหนดจุดควบคุมวิกฤต (CCPs) และมาตรการป้องกันเชิงปฏิบัติ (OPRPs) ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจจับ ป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน
พันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารไทย
ด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ไฮจีนา (Hygiena) พร้อมเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารไทยในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดโลก
เกี่ยวกับไฮจีนา (Hygiena)
Hygiena เป็นผู้นำด้านโซลูชันการตรวจวัดความปลอดภัยอาหารที่ให้บริการครอบคลุมทั้งการตรวจสอบความสะอาด การตรวจจับเชื้อจุลินทรีย์ และการวิเคราะห์คุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องมือของ Hygiena ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย รวดเร็ว และให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ เพื่อช่วยให้องค์กรทั่วโลกสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
