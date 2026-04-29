TOA โชว์ต้นแบบ Zero Waste แนวคิด ‘TOAsis’ ในงานสถาปนิก’69 28 เม.ย. – 3 พ.ค.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในยุคที่ “ความยั่งยืน” ไม่ใช่เพียงทางเลือก แต่กลายเป็นหัวใจของการออกแบบและการอยู่อาศัย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ก้าวไปอีกขั้น ด้วยการนำเสนอแนวคิดที่จับต้องได้จริง ผ่านการเนรมิตพื้นที่ “TOAsis เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ในงานสถาปนิก’69 โชว์ต้นแบบ Zero Waste สู่สถาปัตยกรรมแห่งอนาคตจากถังสีเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว จำนวนกว่า 3,200 ถัง มาออกแบบใหม่ โดย Looklen Architects สะท้อนแนวคิด Wellness Architecture และการมุ่งสู่ Zero Waste อย่างเป็นรูปธรรม ตอกย้ำผู้นำอุตสาหกรรมสีอันดับ 1 ของไทย พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำ “Total Solution for Living” อย่างครบวงจร
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA พร้อมด้วย นายอเส สุขยางค์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางกรกช คุณาลังการ นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) นายณัฐพล เตโชพิชญ์ ผู้ก่อตั้ง และผู้ออกแบบบูธจาก Looklen Architects และเหล่าสถาปนิกนักออกแบบเข้าร่วมงาน ที่อาคาร ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA เผยว่า จากประสบการณ์การเข้าร่วมงานสถาปนิกในทุกๆ ปีที่ผ่านมา TOA ไม่ได้เพียงใช้เวทีนี้ในการนำเสนอสินค้า แต่เป็นพื้นที่สำคัญในการ “รับฟัง” อินไซต์จากผู้ใช้งานจริง ทั้งสถาปนิก ดีไซเนอร์ ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ รวมถึงเจ้าของบ้าน ทำให้เห็นถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เปลี่ยนไป เราจึงได้นำชุดข้อมูลเหล่านี้มาต่อยอดสู่การพัฒนาในทุกมิติ จนวันนี้ TOA พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำ Total Solution for Living ด้วยการนำเสนอแนวคิดใหม่ “TOAsis: Where Better Living Begins – โอเอซิสแห่งการออกแบบ จุดเริ่มต้นของการอยู่อาศัยที่ดีกว่า” สร้างสรรค์พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่จะเป็นมิติใหม่แห่งการอยู่อาศัย ผสานทั้งดีไซน์ นวัตกรรม และความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ บนพื้นที่ขนาดใหญ่สุดในงานกว่า 391 ตร.ม.
สิ่งที่ทำให้ TOAsis แตกต่างอย่างชัดเจน คือการนำ “ถังสีเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน” มากกว่า 3,200 ถัง มาผ่านกระบวนการ Reuse และเนรมิตใหม่ให้กลายเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ตั้งแต่โครงสร้าง ผนัง ไปจนถึงดีไซน์ตกแต่ง โดยความร่วมมือกับ Looklen Architects สะท้อนแนวคิด Zero Waste อย่างเป็นรูปธรรม และชี้ให้เห็นว่า “วัสดุเหลือใช้” สามารถถูกยกระดับเป็นงานออกแบบที่มีคุณค่าได้จริง
ภายใน TOAsis ถูกแบ่งออกเป็นมากกว่า 10 โซน นำเสนอ “Total Solution for Living” อย่างครบวงจร ตั้งแต่งานสีทาอาคาร สีตกแต่งพิเศษ สีงานไม้ สีอุตสาหกรรม ไปจนถึงเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป (TOA Mortar) แผ่นยิปซัม กระเบื้องเซรามิก อุปกรณ์ทาสี และฮาร์ดแวร์ต่างๆ รวมถึงโซลูชันด้านสุขภัณฑ์และห้องน้ำ ตลอดจนเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ ภายใต้ TOA l JOMOO
“จุดเด่นสำคัญในปีนี้ คือการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีประสบการณ์ร่วมและสามารถสัมผัสได้จริง ทั้งพื้นผิว สีสัน และฟังก์ชันการใช้งาน การปรากฏตัวของ TOA ในงานสถาปนิก’69 ครั้งนี้ จึงสะท้อนการขยับตัวสู่การเป็น “Total Solution for Living” ที่ครอบคลุมทุกมิติของการอยู่อาศัย ดัวยนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ตามแนวคิด Wellness Architecture” นายจตุภัทร์ กล่าวปิดท้าย
โดยไฮไลต์สำคัญภายใน TOAsis ประกอบด้วย
- TOA Mortar นำเสนอผลิตภัณฑ์มอร์ต้าประสิทธิภาพสูง รวมถึง “ฉลาม ออลอินวัน พลาสท์” ปูนฉาบอเนกประสงค์ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดการสูญเสียวัสดุ
- SuperShield Metal Sheet Shield เปิดประสบการณ์ทดลองจริง เปรียบเทียบคุณสมบัติการลดเสียงของสีทาเมทัลชีทสูตรน้ำ
- Special Paint ทั้งงานศิลปะจากสีทอง TOA Gold ที่รังสรรค์จากศิลปิน คุณกรพัฒน์ คชภักดี, ผนังลวดลายจาก WallTex Color+ และพื้นผิวเสมือนหินธรรมชาติ TOA Decor Stone
- นวัตกรรมสีรักษ์โลก ‘SuperShield Organic Care’ พร้อมการออกแบบใหม่ และ TOA AQUA SHIELD 2IN1
- Hardware นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน รวมถึงงาน DIY
- SHARK และ Sealant จัดแสดงนวัตกรรมปูนและระบบซ่อมแซมครบวงจร
- Epoxy, Wood Coating ครอบคลุมทุกการใช้งานตั้งแต่งานโครงสร้างถึงงานตกแต่ง
- TOA GYPSUM รวมผลิตภัณฑ์ยิปซัมที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน อาทิ TOA GYPSUM Air Clean แผ่นยิปซั่มฟอกอากาศ ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- Demonstration ให้ผู้เข้าชมร่วมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งทาสี TOA รุ่น Expert และรุ่น Smooth ในการทาสีบนพื้นผิวจริง
นอกจากนี้ TOA ยังนำเสนอบูธ TOA TILE กับกระเบื้องคอลเลกชันใหม่ที่โดดเด่นด้าน texture และความเป็นธรรมชาติ ควบคู่กับเทคโนโลยีพื้นผิวที่ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและการใช้งานจริง และไฮไลต์โซลูชันบ้านอัจฉริยะ TOA | JOMOO กับนวัตกรรม Z1 PRO โถสุขภัณฑ์อัจฉริยะระบบสำรองไฟ (Power Storage Smart Toilet) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์งานรีโนเวทห้องน้ำโดยเฉพาะ สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในผนัง ช่วยลดข้อจำกัดในการปรับปรุงพื้นที่ พร้อมฟังก์ชันอัตโนมัติครบครัน พร้อมเสิร์ฟพื้นที่ครัว Kitchen Space ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ โดยเฉพาะอ่างล้างจานอัจฉริยะ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีน้ำอิเล็กโทรไลซ์เพื่อการทำความสะอาด ระบบ Smart Purifying & Washing สามารถเลือกการใช้งานได้ 3 โหมด ได้แก่ โหมดผักและผลไม้ ช่วยกำจัดสารตกค้างได้ถึง 99% ภายใน 5 นาที โหมดเนื้อสัตว์ ช่วยลดฮอร์โมนได้ 98% ภายใน 7 นาที และโหมดภาชนะ ช่วยฆ่าเชื้อได้ 99% ภายใน 9 นาที
ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ “TOA Color Trends 2026 X 16 Personalities MBTI” ให้ผู้เข้าชมค้นหา “สีที่ใช่” ผ่านการวิเคราะห์บุคลิกภาพ พร้อมรับ Personal Color ID Card กิจกรรม แชะ-แชร์-แท็ก รับกระเป๋า TOAsis TOTE+ รุ่นลิมิเต็ด และในวันเสาร์ที่ 2 พ.ค. 2569 เวลา 13.00 – 16.00 น. พบกับกิจกรรม ARX SEASON 2 เวทีสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่ CO KAN Common Area พร้อมกับเหล่า Mentor สถาปนิก 4 ท่านชื่อดังที่จะมาร่วมพูดคุยและบอกเล่าโจทย์ในปีนี้
แล้วมาพบกัน เพื่อค้นหานิยามของ "Better Living" ในแบบของคุณเอง ได้ที่บูธ TOA หมายเลข S105 ในงานสถาปนิก'69 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี