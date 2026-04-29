“เอส” เสิร์ฟขนาด 10 บาท ปริมาณสุดคุ้ม รุกร้านโชว์ห่วย

ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังคงท้าทายกำลังซื้อของผู้บริโภคในวงกว้าง “เอส” เครื่องดื่มอัดลมสุดซ่า เดินหน้ากลยุทธ์ราคาที่จับต้องได้ เปิดตัวโปรดักต์ราคา 10 บาท สำหรับผลิตภัณฑ์ขนาด 359 มล. กับปริมาณขนาดใหญ่และคุ้มค่าในราคาแค่ 10 บาท จัดเต็มทุกรสชาติสุด Awesome ทั้งเอส โคล่า และกลุ่มน้ำอัดลมสี ส้ม, สตรอเบอร์รี่, เกรปเบอร์รี่, ครีมโซดา กามิกาเซ่ ไลม์, ซอลตี้ ลิ้นจี่ รวมถึงรสใหม่ เอส ชูท ซอลตี้ เลมอนเนด (est Shoot Salty Lemonade) ฉ่ำเลมอน ซ่าสดชื่น น้ำตาลน้อย ผสานวิตามินบีคอมเพล็กซ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการบูสความสดชื่น สำหรับขนาดใหม่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคในช่วงที่ต้องบริหารค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เพื่อพี่น้องคนไทยทุกคน ซ่าได้…จ่ายในราคา 10 บาทและยังได้ปริมาณขวดที่ใหญ่คุ้ม ผ่านร้านโชว์ห่วยทั่วประเทศ
กลยุทธ์ดังกล่าวสะท้อนถึงการเดินหน้าขยายฐานผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคระดับแมสที่ต้องการความคุ้มค่าในทุกการใช้จ่าย การตั้งราคา 10 บาท จึงไม่ใช่เพียงแค่การลดราคา แต่คือการ “ลดช่องว่าง” ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคในช่วงเวลาที่ค่าครองชีพสูงขึ้นผู้บริโภคมองหาผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันหัวใจสำคัญของกลยุทธ์นี้ คือการโฟกัสไปที่ “ช่องทางโชว์ห่วย” (Traditional Trade) ซึ่งเป็น Touchpoint จุดขายสำคัญในชุมชนทั่วประเทศ ด้วยความใกล้ชิด เข้าถึงง่าย และเป็นศูนย์กลางของการจับจ่ายในชีวิตประจำวัน การนำสินค้าเข้าไปวางจำหน่ายในช่องทางนี้อย่างครอบคลุมจะช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง
นอกจากนี้ การเลือกใช้ช่องทางโชว์ห่วยยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ ecosystem ทางการขาย โดยสร้าง win-win ระหว่างแบรนด์และผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขายสินค้าได้ง่ายและเร็วขึ้น เพิ่มโอกาสในการหมุนเวียนสินค้า และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน การเดินเกมครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันบทบาทของแบรนด์ในฐานะ “น้ำอัดลมของภูมิภาคเอเชีย” ที่พร้อมยืนเคียงข้างผู้บริโภคในทุกช่วงเวลา พร้อมส่งมอบความซ่าสดชื่นที่เข้าถึงได้จริงในราคาที่คุ้มค่า 10 บาท (Value for Money) ผ่านช่องทางโชว์ห่วยทั่วประเทศ