EM DISTRICT จับมือ การบินไทย ชูแคมเปญ “AURORA VOYAGE”

EM DISTRICT (เอ็ม ดิสทริค) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ระดับลักชัวรี จับมือ การบินไทย เปิดตัวแคมเปญเอ็กซ์คลูซีฟ “EM DISTRICT AURORA VOYAGE – The Nordic Weekend Escape” (เอ็ม ดิสทริค ออโรร่า โวยาจ - เดอะ นอร์ดิค วีคเอนด์ เอสเคป) มอบรางวัลการเดินทางสุดพิเศษ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าระดับพรีเมียม ที่มองหาประสบการณ์ที่แตกต่างและมีความหมายที่ยิ่งกว่าการใช้จ่าย
สำหรับความร่วมมือของ เอ็ม ดิสทริค และ การบินไทย ในครั้งนี้สะท้อนถึงการผสานจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าระดับพรีเมียม ก้าวข้ามจากการช้อปปิ้งสู่การเดินทางระดับเวิลด์คลาส โดย EM DISTRICT นำเสนอสิทธิประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวระดับโลก ขณะที่สายการบินไทยร่วมเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางด้วยบริการ Business Class ที่สะดวกสบายและเหนือระดับบนเส้นทาง กรุงเทพ-ออสโล ประเทศนอร์เวย์ ที่เป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวชมแสงเหนืออันดับต้นๆของยุโรป
สำหรับแคมเปญ “EM DISTRICT AURORA VOYAGE – The Nordic Weekend Escape” ลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดตลอดระยะเวลาแคมเปญ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2569 – 31 สิงหาคม 2569 และมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 10 ล้านบาทขึ้นไป จะมีสิทธิ์รับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ได้แก่
• รางวัลที่ 1: ตั๋วเครื่องบิน Business Class เส้นทาง กรุงเทพฯ – ออสโล (ไป-กลับ) สำหรับ 2 ท่าน พร้อม Pocket Money 100,000 บาท มูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท
• รางวัลที่ 2: ตั๋วเครื่องบิน Business Class เส้นทาง กรุงเทพฯ – ออสโล (ไป-กลับ) สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท
ไฮไลต์สำคัญของแคมเปญนี้ คือการนำเสนอประสบการณ์การเดินทางสู่ “ออสโล” เมืองหลวงแห่งนอร์เวย์ หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยเฉพาะปรากฏการณ์แสงเหนือ (Aurora) อันงดงาม ที่สะท้อนถึงแนวคิดของแคมเปญที่ต้องการมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่ยากจะลืมเลือน
ทั้งนี้ การเดินทางสู่ออสโลจะสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเมื่อเลือกใช้บริการของการบินไทย ซึ่งพร้อมตอบโจทย์ความสะดวกสบายและความเหนือระดับในทุกมิติอีกด้วย
แคมเปญดังกล่าวครอบคลุมการช้อปใน 3 ศูนย์การค้าชั้นนำของไทย EM DISTRICT ได้แก่ EMPORIUM, EMQUARTIER และ EMSPHERE โดยมุ่งมั่นในการยกระดับศูนย์การค้าให้เป็นมากกว่าจุดหมายปลายทางของการช้อปปิ้ง แต่เป็นศูนย์กลางของประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่ครบครันและตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกมิติ “EM DISTRICT AURORA VOYAGE” จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของ EM DISTRICT ในการสร้างสรรค์สิทธิประโยชน์ที่มีความหมาย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายในทุกการใช้จ่ายให้กับลูกค้า