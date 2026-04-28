สายแซ่บเตรียมซี๊ด! Delicasia x Chester's เสิร์ฟไก่ย่างสูตรเผ็ด
ความแซ่บแบบซิกเนเจอร์ อร่อยเต็มคำ ฟินได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
ย่างแบบพิเศษ สไตล์เฉพาะ “เดลิกาเซีย” อร่อยจัดจ้าน เหมือนได้กินไก่ย่างซิกเนเจอร์ของ “เชสเตอร์”เพียงแค่อุ่นก็พร้อมทาน ได้ฟีลเหมือนย่างใหม่ทุกคำ ที่เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา ตั้งแต่ 30 เมษายนนี้พร้อมโปรโมชันจัดเต็มคุ้ม 2 ต่อกับราคาพิเศษช่วงแนะนำและของแถมลิมิเต็ดอิดิชันสุดคิวต์
บริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน จับมือกับ “เชสเตอร์” (Chester's) แบรนด์ไก่ย่างระดับตำนานที่ครองใจคนไทย เตรียมสร้างปรากฏการณ์ความอร่อยครั้งใหม่ที่สายแซ่บต้องไม่พลาดกับ “Delicasia x Chester's ไก่ย่างสูตรเผ็ด” ย่างแบบพิเศษ สไตล์เฉพาะ “เดลิกาเซีย” คงรสชาติต้นตำรับเชสเตอร์มาไว้ในผลิตภัณฑ์ ได้ฟีลเหมือนย่างใหม่ทุกคำ อร่อยจัดจ้านได้ทุกที่ ทุกวัน ที่ เซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ในราคาเพียงแพ็กละ 42 บาท วางจำหน่ายวันที่ 30 เมษายนนี้เป็นต้นไป
Delicasia x Chester's ไก่ย่างสูตรเผ็ด ยกระดับประสบการณ์อาหารในร้านสะดวกซื้อ เพื่อส่งมอบความอร่อยระดับตำนานสู่ผู้บริโภคในราคาสบายกระเป๋า คัดสรรปีกไก่บนคัดพิเศษ บรรจุแพ็กละ 3 ชิ้น นำมาหมักเครื่องเทศและย่างแบบพิเศษ สไตล์เฉพาะ “เดลิกาเซีย” เพื่อเพิ่มรสชาติความแซ่บนัวถึงใจ จนได้เนื้อไก่นุ่ม ชุ่มฉ่ำ หอมกรุ่นเครื่องเทศ พร้อมรสชาติที่เผ็ดร้อน กลมกล่อมซึมลึกถึงเนื้อใน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวก-เร็ว-ง่าย ไม่ว่าจะเป็นกับข้าวมื้อหลักแบบง่าย ๆ อาหารเรียกน้ำย่อย หรือยามค่ำคืน แค่ฉีกซอง นำเข้าไมโครเวฟอุ่นร้อนเพียงไม่กี่อึดใจ ก็ได้ฟีลไก่ย่างเชสเตอร์เสิร์ฟใหม่เหมือนไปกินที่ร้านเป๊ะๆ
ท่ามกลางกระแส “ปีกไก่เผ็ด” ที่กำลังมาแรงทั่วโลก ทั้งสไตล์เกาหลีรสจัดจ้านและอเมริกันฮอตวิงส์ บวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยที่ติดอันดับต้น ๆ ของโลกในการบริโภคอาหารรสเผ็ด ซีพีแรมมองเห็นโอกาสในการตอบโจทย์ตลาดด้วย “รสชาติที่คุ้นเคย” จึงหยิบเอา “ข้าวไก่เผ็ดเชสเตอร์” ซึ่งเป็นรสในความทรงจำ ทั้งคนรุ่น Gen X, Gen Y และ Gen Z ที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า 3 ทศวรรษ มาต่อยอดอย่างพิถีพิถัน ทั้งการคงความฉ่ำของเนื้อไก่หลังอุ่นร้อน และการคุมระดับความเผ็ดหอมของเครื่องเทศให้ซึมลึกถึงเนื้อใน ผสานเสน่ห์แห่งความผูกพันเข้ากับนวัตกรรมอาหารพร้อมรับประทานยุคใหม่ได้อย่างลงตัว ที่สะดวก-เร็ว-ง่าย ในทุกช่วงเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง
จัดหนักโปรโมชันพิเศษสำหรับการเปิดตัวถึง 2 ต่อ ต่อแรก - สุดคุ้มกับราคาพิเศษช่วงแนะนำ เมื่อซื้อไก่ย่างเผ็ด Delicasia x Chester’s ตั้งแต่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2569 จากปกติ 42 บาท เหลือเพียง 39 บาท และต่อที่ 2 เอ็กซ์คลูซีฟดีลสำหรับสายช้อปผ่านแอป 7-Eleven ระหว่าง 4 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2569 พรีออเดอร์ 4 แพ็ก จากปกติ 168 บาท เหลือเพียง 159 บาท พร้อมรับฟรีทันที! แก้วน้ำเชสตี้ (Chestie) ลิมิเต็ดอิดิชันสุดคิวต์ จำนวนจำกัดเพียง 500 ใบเท่านั้น
ซีพีแรม ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานอีกหลากหลายเมนูจากแบรนด์ต่างๆ ยอดนิยม ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรได้ตามต้องการ ทั้งใน 7-Eleven แม็คโคร โลตัส และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ กว่า 20,000 แห่ง รวมถึงช่องทางออนไลน์ผ่าน Fudidiworld แพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสที่รวบรวมเมนูพรีเมียมให้ทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง