“เซ็นทรัลพัฒนา” ผนึก “ไชน่าโมบาย” ชูแคมเปญกับ JegoTrip ดึงนทท.จีน

ผู้จัดการรายวัน 360 – เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกกำลังกับ China Mobile International ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีน เปิดตัวแคมเปญมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ใช้งาน JegoTrip ซูเปอร์แอปด้านการท่องเที่ยวของจีน พลิกโฉมการท่องเที่ยวจีนสู่ไทย ผ่านการเชื่อมต่อ Digital Ecosystem สู่ประสบการณ์ไลฟ์สไตล์แบบไร้รอยต่อ
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมมือกับ China Mobile International ยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีน ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่ที่สุดในโลกที่มีฐานผู้ใช้งานกว่า 1,000 ล้านราย เปิดตัวแคมเปญมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ใช้งาน JegoTrip ซูเปอร์แอปด้านการท่องเที่ยวของจีน ยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวจีนและเอเชีย ด้วยส่วนลดและข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากร้านค้าชั้นนำ ตลอดปี 2569
“นักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นกลุ่ม Short-haul Market ที่มีศักยภาพสูงและเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการท่องเที่ยวไทย ในมุมของพฤติกรรม นักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่ได้เปลี่ยนผ่านสู่กลุ่ม Quality FIT ที่มีกำลังซื้อสูง และให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่เชื่อมโยง ไลฟ์สไตล์และดิจิทัลแบบไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดัน Footfall และ Spending ในศูนย์การค้าเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ”
ดังนั้น ความร่วมมือกับ China Mobile International และ JegoTrip ในครั้งนี้ จึงเป็นการยกระดับ Smart Tourism Experience และตอกย้ำประเทศไทยในฐานะ Global Tourism & Lifestyle Destination ที่นักท่องเที่ยวจีนเลือกเดินทางและใช้ชีวิตตลอดทริปในระยะยาว
นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าตั้งแต่ม.ค.- กลางเดือนเมษายน 2569 นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองอันดับ 1 ที่จำนวน 1. 77 ล้านคน จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 10.4 ล้านคน สะท้อนการฟื้นตัวของดีมานด์อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวจีนทั้งปีสู่ระดับ 6.7 ล้านคน เติบโตกว่า 40% จากปีก่อนหน้า
โดยมี 3 กลยุทธ์ทรงพลัง พลิกโฉมประสบการณ์ท่องเที่ยวสู่ระดับโลก
1. DIGITAL-FIRST MARKET ACCESS: เข้าถึงนักท่องเที่ยวตั้งแต่
ต้นทาง เชื่อมต่อโดยตรงกับ Ecosystem ของ China Mobile International ที่มีฐานผู้ใช้งานระดับพันล้านราย ผ่าน JegoTrip ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหลักที่นักท่องเที่ยวใช้วางแผนการเดินทาง ทำให้แบรนด์สามารถเข้าไปอยู่ใน Customer Journey ตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง ทั้งการค้นหา การตัดสินใจ และการรับสิทธิพิเศษ สร้างการรับรู้และกระตุ้นดีมานด์ได้ตั้งแต่ต้นทาง พร้อมออกแบบประสบการณ์ Seamless Travel Experience อย่างไร้รอยต่อ
2. NATIONWIDE DESTINATION PLATFORM: ยกระดับ Tourist Malls ทั้ง 14 สาขา ให้เป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวแบบครบวงจร ครอบคลุมทุก Top Destination ของไทย ทั้งกรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พาร์ค, เซ็นทรัล วิลเลจ, เซ็นทรัล พระราม 9, เซ็นทรัล พัทยา, มารีนา เอาต์เล็ต, เซ็นทรัล อุดร, เซ็นทรัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัล เชียงราย, เซ็นทรัล ภูเก็ต, เซ็นทรัล สมุย, เซ็นทรัล กระบี่ และ เซ็นทรัล หาดใหญ่ ครอบคลุมทุก Top Destination ที่นักท่องเที่ยวจีนนิยม ผู้ใช้งาน JegoTrip สามารถเข้าถึงสิทธิพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำผ่าน e-Voucher ในแอปเดียว ครอบคลุมทั้งช้อป กิน และไลฟ์สไตล์ สร้างประสบการณ์ One-Platform, Multi-Destination ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่
3. HIGH-VALUE TOURISM ENGINE: ขับเคลื่อนทราฟฟิกคุณภาพ สู่การเติบโตยั่งยืน ต่อยอดจากศักยภาพของตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ที่เติบโตต่อเนื่อง การเชื่อมต่อ Digital Ecosystem ระดับโลกเข้ากับเครือข่ายศูนย์การค้าทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มทั้ง Footfall และ Spending อย่างมีคุณภาพ พร้อมกระจายรายได้สู่เมืองท่องเที่ยวหลักและรอง สร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย
ทั้งนี้ สมาชิก JegoTrip จะได้รับ Exclusive Privileges ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2570 ครอบคลุมแบรนด์ชั้นนำในเครือ อาทิ Central Department Store, Tops, Power Buy, ร้านค้าในเครือ Central Marketing Group (CMG) เช่น Polo Ralph Lauren, Paul Smith รวมถึงแบรนด์ไฮไลต์อย่าง Good Goods, Hugcraft, Comma &nd และร้านอาหารอย่าง Nara Thai Cuisine, The Cheesecake Factory เป็นต้น พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 25% มอบประสบการณ์ช้อป กิน และไลฟ์สไตล์แบบครบจบในที่เดียว พร้อมตอกย้ำการเป็น Top-of-Mind Destination สำหรับนักท่องเที่ยวจีน
การเป็น Exclusive Partner หนึ่งเดียวของ China Mobile Internationalในครั้งนี้ ตอกย้ำศักยภาพของเซ็นทรัลพัฒนาในการเชื่อมโลกดิจิทัลสู่ประสบการณ์จริงอย่างไร้รอยต่อ พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่ Global Elite Destination ที่ขับเคลื่อนด้วยนักท่องเที่ยวคุณภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืน