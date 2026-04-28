“ไมเนอร์ฯ”ผนึก “รสา” ผุด2โรงแรม คอล์แบร์สมุยแรกเอเชีย-อวานีพะงัน

ผู้จัดการรายวัน 360 - ไมเนอร์ โฮเทลส์ ลงนามโรงแรม Colbert Collection แห่งแรกในเอเชียพร้อม Avani รีสอร์ทแห่งใหม่บนเกาะพะงัน ความร่วมมือครั้งสำคัญกับ รสา กรุ๊ป ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการเติบโตของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในภาคใต้ของไทย ครอบคลุมทั้งกลุ่มแบรนด์ซอฟต์และกลุ่มไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม
ไมเนอร์ โฮเทลส์ (Minor Hotels) ผู้นำระดับโลกด้านการบริการที่มีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือกว่า 640 แห่งใน 63 ประเทศ ได้ประกาศการลงนามความร่วมมือกับ รสา กรุ๊ป (Rasa Group) เพื่อเปิดตัวรีสอร์ทใหม่สองแห่งในประเทศไทย ได้แก่ คอล์แบร์ คอลเลคชั่น เกาะสมุย (Colbert Collection Koh Samui) และ อวานี เกาะพะงัน (Avani Koh Phangan) การลงนามครั้งนี้นับเป็นการเปิดตัวแบรนด์ คอล์แบร์ คอลเลคชั่น ในเอเชียเป็นครั้งแรก
นายดิลิป ราชากาเรีย (Dillip Rajakarier) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัทแม่ของ ไมเนอร์ โฮเทลส์ กล่าวว่า “การลงนามครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการขยายการดำเนินงานของเราในภาคใต้ของประเทศไทย ครอบคลุมทั้งกลุ่มแบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมและซอฟต์แบรนด์ การเปิดตัว คอล์แบร์ คอลเลคชั่น ในเอเชียบนเกาะสมุย พร้อมการเสริมพอร์ตของเราบนเกาะพะงันด้วยโรงแรมอวานี จะช่วยให้เราสามารถต่อยอดและมอบตัวเลือกโรงแรมที่หลากหลายยิ่งขึ้นในจุดหมายปลายทางที่ยังคงมีความต้องการจากนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง”
การลงนามในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตในภาพใหญ่ของไมเนอร์ โฮเทลส์ ที่ให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจผ่านสัญญาบริหารจัดการและแฟรนไชส์ในจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพสูง โดยมีแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์ระดับโลกและความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานของบริษัทเป็นแรงสนับสนุนสำคัญ
รพิ พินิจชอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รสา กรุ๊ป กล่าวเพิ่มเติมว่า “ เกาะสมุยและเกาะพะงันไม่เพียงเป็นจุดหมายปลายชั้นนำของเมืองไทย แต่ยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับการต่อยอดสู่การเติบโตของการท่องเที่ยวคุณภาพในระยะต่อไป การเปิดตัว คอล์แบร์ คอลเลคชั่น และ อวานี ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเพิ่มแบรนด์ใหม่เข้าสู่พอร์ตโฟลิโอของเราเท่านั้น แต่เรากำลังกำหนดนิยามของประสบการณ์ที่จะยกระดับการวางตำแหน่งของจุดหมายปลายทางเหล่านี้บนเวทีระดับโลก”
โครงการเหล่านี้ยังเป็นก้าวสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของเราในการยกระดับสินทรัพย์ด้านการบริการให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่มีเอกลักษณ์และมีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของนักเดินทางยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
คอล์แบร์ คอลเลคชั่น เกาะสมุย ซึ่งตั้งอยู่บนหาดเฉวง จะเป็นโรงแรมแห่งแรกของแบรนด์คอล์แบร์ คอลเลคชั่น ในเอเชีย รีสอร์ทริมทะเลขนาด 32 ห้อง ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการภายใต้ชื่อ บุรี รสา วิลเลจ สมุย (Buri Rasa Village Samui) มีเปลี่ยนการเข้าสู่การบริหารโดยเครือไมเนอร์ โฮเทลส์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2026 และมีกำหนดรีแบรนด์ในไตรมาสแรกของปี 2027 หลังเสร็จสิ้นการปรับปรุงครั้งใหญ่ครั้งใหญ่
รีสอร์ทซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติสมุยเพียง 15 นาทีแห่งนี้จะนำเสนอประสบการณ์อันเป็นส่วนตัวที่ขับเคลื่อนด้วยดีไซน์ โดยมีแรงบันดาลใจจากทำเลริมชายหาด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งห้องอาหารหลากหลายแบบ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และสปา โดยรีสอร์ทจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือไมเนอร์ โฮเทลส์ บนเกาะสมุย ซึ่งประกอบด้วย อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รีสอร์ท, อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ท, อวานี เฉวง สมุย โฮเทล แอนด์ บีช คลับ, อวานี พลัส สมุย รีสอร์ท และ เอ็นเอช คอลเลคชั่น สมุย พีซ รีสอร์ท
พร้อมกันนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้ลงนามโครงการ อวานี เกาะพะงัน (Avani Koh Phangan) รีสอร์ทริมชายหาดขนาด 63 ห้อง บนหาดท้องนายปานน้อยของเกาะ ซึ่งปัจจุบันเปิดดำเนินการภายใต้ชื่อ บุรี รสา วิลเลจ เกาะพะงัน (Buri Rasa Village Phangan) และมีกำหนดเข้าสู่การบริหารโดยไมเนอร์ โฮเทลส์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2026 โดยจะดำเนินการรีแบรนด์เป็นอวานีอย่างเต็มรูปแบบในช่วงไตรมาสแรกของปี 2027 เมื่อการปรับปรุงตามแผนงานเสร็จสิ้น
รีสอร์ทแห่งนี้จะประกอบด้วยห้องพักหลากหลายประเภท ทั้งห้องที่เชื่อมกับสระว่ายน้ำโดยตรง และห้องพักริมทะเล พร้อมห้องอาหาร สระว่ายน้ำริมชายหาด อวานีคิดส์คลับสำหรับเด็ก และฟิตเนส ซึ่งโครงการที่ตั้งอยู่ติดกับ อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์ (Anantara Rasananda Koh Phangan Villas) นี้ จะเข้ามาเสริมพอร์ตโรงแรมของเครือไมเนอร์บนเกาะพะงันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
โรงแรมทั้งสองแห่งเป็นทรัพย์สินภายใต้การถือครองของ รสา กรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรมสัญชาติไทย ที่มีพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายครอบคลุมทั้งภาคพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และโรงแรม โดยทางกลุ่มฯ มีความร่วมมือเดิมกับไมเนอร์ โฮเทลส์ ผ่านโครงการ อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์
โรงแรมคอล์แบร์ คอลเลคชั่น เกาะสมุย ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการขยายธุรกิจในระดับโลกของไมเนอร์ โฮเทลส์ โดยเป็นการนำซอฟต์แบรนด์ใหม่ล่าสุดนี้เข้าสู่ภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรก ต่อเนื่องจากการประกาศเปิดตัวโรงแรมในกรุงลอนดอนกับโรงแรม The WestDill Mayfair Hotel London, Colbert Collection ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 4 ปี 2026