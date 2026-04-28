LUMERA NOVELLE จากจุดเริ่มต้นของคำว่า “รักสุขภาพ” สู่นวัตกรรม-เทคโนโลยี โซลูชั่น เพื่อแบ่งปันการดูแลสุขภาพแบบ Longevity

จากแรงบันดาลเรื่องการดูแลสุขภาพ และอยากมีอายุยืนยาว อาจเรียกได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ การก่อตั้ง LUMERA NOVELLE คลินิกเพื่อการดูแลสุขภาพแบบ Longevity ซึ่งมาพร้อมการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ไม่เพียงการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ได้อย่างตรงประเด็น เท่านั้น ทว่า ยังช่วยตอบโจทย์ปัญหาด้านสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในแบบไม่ซ้ำใคร
ชนัญธิดา ชูเอิญ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร LUMERA NOVELLE กล่าวถึง LUMERA NOVELLE คลินิกเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บนถนนสุขุมวิท ว่า คลินิกแห่งนี้เกิดจากจุดเริ่มต้นของตัวเองที่เป็นคนรักสุขภาพ และอยากมีอายุยืนยาว ที่มาพร้อมการมีสุขภาพที่ดี “พอเราได้มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในวงการสุขภาพ ได้ใกล้ชิดกับบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการสุขภาพแล้ว ก็พบว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพ ในมิติต่างๆ มีความน่าสนใจ จึงเริ่มมีการศึกษาเรียนรู้ และนำมาใช้กับตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้น การได้รู้จักนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในวงการแพทย์ ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพได้หลายๆ อย่าง โดยเฉพาะ ปัญหาสุขภาพที่ผู้ป่วยบางรายที่เผชิญมายาวนาน ทำให้เราเริ่มหันกลับมามองที่ตัวของเรา ประกอบกับเรามีเครือข่ายผู้ให้บริการสุขภาพ รวมทั้งยังรู้จักผู้คนในแวดวงต่างๆ จึงมองว่า ตัวของเราน่าจะเป็นสะพานเชื่อมที่ดี ในการจัดสรรสิ่งดีๆ ในวงการสุขภาพมาใช้ และแบ่งปัน เพื่อส่งต่อให้กับผู้รักสุขภาพ อีกมากมาย เพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพดี และมีอายุยืนด้วย”
ผู้บริหาร LUMERA NOVELLE เล่าถึงจุดเด่นของคลินิกแห่งนี้ ด้วยว่า “ปัจจุบัน ในประเทศไทย มีคลินิกที่ให้บริการลักษณะเดียวกันค่อนข้างเยอะ แต่สำหรับ LUMERA NOVELLE นอกจากความตั้งใจ ในการเข้ามาดูแลสุขภาพแบบ Longevity แล้ว เรายังมีการนำศาสตร์ด้านสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วว่า เห็นผลลัพธ์และมีประโยชน์จริง เพราะเราได้สรรหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหมาะสมมาใช้ ตามหลักทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น การดูแลและบริการแบบองค์รวม ตั้งแต่การซักประวัติ พูดคุย ตรวจร่างกายอย่างละเอียด ทางคลินิกของเรา มีอาจารย์แพทย์ผู้ใหญ่ รศ.นพ. ดร. กำพล ศรีวัฒนกุล เป็นที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.หยี หัฎฐะสิริ มาเป็นผู้บริหารของคลินิก และเรามีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาดูแล รวมถึง การส่งต่อผู้รับบริการไปยังคลินิก หรือ โรงพยาบาลที่เป็นพันธมิตร ที่มีศักยภาพตามความเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ครบทุกมิติของการดูแลสุขภาพ เพราะเรามุ่งหวังผลดีให้เกิดกับผู้รับบริการมากกว่า การดึงทุกอย่างเป็นธุรกิจ เราเป็นโซลูชั่นให้ผู้รับบริการ เปรียบเสมือนเพื่อนคนหนึ่ง ที่จะดูแลกันต่อเนื่องตลอดไป”
สำหรับบริการหลัก ของทาง LUMERA NOVELLE มีการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่มการรักษาระดับลึก ที่เรียกว่า cell base therapy หรือ การใช้เซลล์และผลิตภัณฑ์จากเซลล์มาใช้เพื่อการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ โดยเราใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง ที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าวิจัยจากทั้งในและต่างประเทศและมีสถาบันวิทยาศาสตร์ที่อ้างอิงได้ โดยเน้นการซ่อมแซมร่างกายเพื่อคงความเยาว์วัย ทั้งรูปลักษณ์ภายนอก และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล จากภายใน (2) กลุ่มการบำบัด เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดเมื่อยล้า เช่น กลุ่มนักกีฬา หรือ ผู้ออกกำลังกายหนัก รวมถึงกลุ่มคนที่ใช้ร่างกายผิดท่าทาง จนเกิด Office Syndrome
“ในส่วนนี้ เรามีบริการทั้งการดูแลแบบแพทย์แผนไทย ที่จะดูแลระบบน้ำเหลืองให้ไหลเวียนดีขึ้น รวมถึงการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย พร้อมกับการรักษาโดยการกายภาพบำบัด ด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน และการผสมผสานศาสตร์ความรู้ต่างๆ เข้ามาร่วมกัน (3) กลุ่มความงาม และผิวพรรณ โดยส่วนนี้ เป็นการให้สารอาหารและวิตามินในร่างกาย เพื่อเสริมความงามจากภายในสู่ภายนอก พร้อมกับใช้เทคโนโลยีด้านความงาม ที่ได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์มาใช้ร่วมด้วย และในกลุ่มนี้ ยังมีบริการดูแลรูปร่าง และการทำงานของร่างกาย ด้วยเทคโนโลยีความเย็น ที่ไม่เพียงแค่การทำลายเซลล์ไขมัน ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์สร้างกล้ามเนื้อ เป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายไปพร้อมกัน” ผู้บริหาร กล่าว
ผู้บริหาร LUMERA NOVELLE ยังพูดถึงคาดหวังกับคลินิกแห่งนี้ด้วยว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดึงนักท่องเที่ยว หรือ ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เป็นชาวต่างชาติ เข้ามาสร้างแรงกระเพื่อมให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย “เพราะกลุ่มเป้าหมายหลักของคลินิกของเรา ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ อาทิ ชาวเวียดนาม พม่า และมาเลเซีย รวมไปถึงชาวตะวันออกกลาง ที่มีความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาสุขภาพของแพทย์ในประเทศไทย ขณะเดียวกัน คลินิกของเรายังมีนวัตกรรม และเทคโนโลยีระดับสูง ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่ตอบโจทย์อย่างตรงใจ เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพให้สมบูรณ์ และมีอายุยืน ซึ่งสอดรับกับแนวคิดและความตั้งใจของคลินิก ที่จะทำให้ผู้รับบริการเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้น รวมไปถึงวิสัยทัศน์ การเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด เพื่อพัฒนาคุณภาพและบริการที่มีความปลอดภัยเป็นอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นของขวัญ สำหรับการเปิดตัว “LUMERA NOVELLE” ทางผู้บริหารฯ ขอมอบสิทธิ์แบบจัดเต็มด้วย สิทธิพิเศษ สมัครสมาชิก LUMERA NOVELLE ในราคาสุดพิเศษเพียง 5,000 บาท โดยสมาชิกจะได้รับส่วนลดในการรับบริการ หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์ของทางคลินิก 10% ตลอดไป และยังสามารถนำมูลค่าการสมัครสมาชิก มูลค่า 5,000 บาท มาใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ หรือ ใช้บริการได้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นส่วนลด อีก 20-30% ในการเข้ารับบริการของทางคลินิก ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ที่ LUMERA NOVELLE ชั้น 3 อาคาร S Metro เลขที่ 725 ถนนสุขุมวิท