ขร.สุ่มตรวจไซด์ก่อสร้าง”สีม่วงใต้”สัญญา 5 งานคืน 51% เน้นใช้ Smart LG พร้อม CCTV-เซนเซอร์ควบคุมความปลอดภัยสูงสุด

ขร. ลงพื้นที่สุ่มตรวจงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ สัญญา 5 ช่วงดาวคะนอง-ครุใน คืบหน้า 51.47% ย้ำมาตราการทำงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปช่วงเสาสุดท้าย ใช้ Smart LG มี CCTV และระบบเซนเซอร์ ควบคุมความปลอดภัยสูงสุด
วันที่ 28 เม.ย. 69 นายทยากร จันทรางศุ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยในการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนอง - ครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) โดยมี นายคุณากร แป้นเหลือ ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 6 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ปัจจุบันภาพรวมการก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ มีความก้าวหน้าร้อยละ 71.39 ในขณะที่ความก้าวหน้าเฉพาะสัญญาที่ 5 อยู่ที่ร้อยละ 51.47 เร็วกว่าแผนงานเล็กน้อย
โดยเข้ารับฟังการสรุปภาพรวมโครงการและการจัดการด้านความปลอดภัย ณ สำนักงานสนามโครงการฯ มีที่ปรึกษา PMCSC3 เป็นผู้นำเสนอมาตรการด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างสัญญาที่ 5 อย่างรัดกุมครบถ้วนทุกมาตรการป้องกัน ซึ่งได้เน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยของ ขร. และกระทรวงคมนาคมในงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปทางวิ่งยกระดับโดยใช้ชุดยก (Launching Gantry :LG) วิธีการก่อสร้างแบบยื่นสมดุล (Balance Cantilever) บริเวณจุดที่อยู่เหนือถนน และมาตรการความปลอดภัยในการติดตั้ง Cross Beam โดยในการประชุม ขร. ได้สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงรับฟังข้อร้องเรียนจากประชาชนในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อนำมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที
จากนั้นคณะทำงาน ขร.ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สถานีแยกประชาอุทิศ (PP30) และเดินทางไปตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ก่อสร้างทางวิ่งบริเวณหน้าคริสตจักรพระประแดง ถนนสุขสวัสดิ์ โดยใช้ LG ชุดที่ 3 ที่เป็น Smart LG มาใช้เพื่อควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยติดตั้งกล้อง CCTV และระบบเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดพร้อมแจ้งเตือนพารามิเตอร์ที่สำคัญ ได้แก่ เซนเซอร์ตรวจสอบน้ำหนักยก น้ำหนักที่กระทำต่อขารองรับ (Leg) องศาความเอียง และระบบวัดความเร็วลม โดยข้อมูลจากเซนเซอร์ทั้งหมดจะแสดงผลผ่านหน้าจอให้ผู้บังคับเครื่องจักรได้รับทราบและเฝ้าระวังความปลอดภัยได้ตลอดเวลา
ซึ่งในช่วง 22.00 น.ของวันนี้จะเริ่มดำเนินการวางชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับช่วงเสาสุดท้ายของสัญญา 5 โดยมีการปิดเบี่ยงการจราจร เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ถนนด้านล่าง ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ขร. ได้ชื่นชมผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสำหรับสัญญานี้ที่ผ่านมา พร้อมกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานยังคงปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสถิติไร้อุบัติเหตุต่อไป รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรให้น้อยที่สุด และเร่งจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป