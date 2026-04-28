ผู้โดยสารพอใจ”สายสีแดง”ผลสำรวจครึ่งปี 69 เชื่อมั่นคุณภาพบริการ นโยบายลดค่าโดยสารดันยอดบัตร EMV เพิ่ม 60%

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ครั้งที่ 1 ปี 2569 เกณฑ์ดีสะท้อนถึงความเชื่อมั่นคุณภาพการให้บริการ เดินรถไฟฟ้า และมาตรฐานด้านความปลอดภัย นโยบายลดค่าโดยสารดันยอดใช้บัตร EMV Contactless Card เพิ่มสูงขึ้นกว่า 60%
นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญในการนำมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยการสำรวจความพึงพอใจในครั้งนี้ นับเป็นการสำรวจครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 มีการลงพื้นที่สำรวจทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ร่วมจัดทำขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพมาอย่างยาวนาน และบริษัท รีเสิร์ช ดีไซน์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบการสำรวจและงานวิจัยเช่นเดียวกัน โดยได้ทำการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการในทุกสถานี ผลปรากฏว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ จากคะแนนเต็ม 5 ดังนี้
1. ความพึงพอใจโดยรวมด้านการให้บริการ 4.56
2. ด้านความปลอดภัยของระบบรถไฟฟ้า 4.57 สะท้อนถึงความปลอดภัยของระบบรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล
3. ด้านความน่าเชื่อถือต่อความตรงต่อเวลา ความถี่ และคุณภาพในการเดินรถไฟฟ้า 4.52 ตอกย้ำความน่าเชื่อถือของระบบรถไฟฟ้าสายสีแดงที่ให้บริการเดินรถตรงตามตารางเวลาอย่างเคร่งครัด
4. ด้านการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล 4.51 ซึ่งสะท้อนถึงความชัดเจนของข้อมูลเส้นทางการเดินรถไฟฟ้า และการประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ
5. ด้านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานีและในขบวนรถ 4.44 แสดงถึงการออกแบบสถานีและขบวนรถไฟฟ้าที่รองรับการใช้งานของผู้โดยสารทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
6. ด้านเหรียญโดยสาร/บัตรโดยสาร และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 4.50 ซึ่งจะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขอบคุณความไว้วางใจที่ผู้โดยสารมีต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยดีเสมอมา
ซึ่งจากผลสำรวจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงในด้านต่างๆเป็นอย่างมาก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้พัฒนาและยกระดับการให้บริการที่สำคัญหลายด้าน ทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้านความปลอดภัย และด้านคุณภาพเดินรถไฟ้าและการให้บริการ
โดยผลสำรวจในครึ่งปีแรกนี้ สะท้อนถึงความก้าวหน้าในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้บริการไว้วางใจรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ซึ่งตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา รถไฟฟ้าชานเมืองสานสีแดง ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน โดยดำเนินมาตรการ "บัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวัน" สำหรับบุคคลทั่วไป 40 บาท และ สำหรับนักเรียน/นักศึกษา 30 บาท โดยใช้บัตร EMV Contactlass Card ทุกธนาคาร เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 30 พฤศจิกายน 2569 โดยตั้งแต่เริ่มนโยบายดังกล่าวมาเป็นระยะเวลากว่า 5 เดือน ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นอย่างมาก มีผู้ใช้บริการเดินทางด้วยบัตร EMV Contactless Card เพิ่มสูงขึ้นกว่า 60%
นอกจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแล้ว บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาเพื่ออนาคตอย่างต่อเนื่อง ในการเพิ่มความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ด้วยการเดินหน้าพัฒนาการเดินทางเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะรอง หรือ Feeder เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสถานีได้อย่างสะดวก รวมถึงพัฒนาการให้บริการทุกๆด้าน โดยยึดถือความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นสำคัญ
ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ด้วยดีเสมอมา และเราขอสัญญาว่าจะเดินหน้าพัฒนาองค์กรในทุกมิติ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกการเดินทาง