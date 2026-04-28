AOT-กปน.ลงนาม MOU ยกระดับระบบน้ำประปาภายในสนามบิน

AOT ร่วมกับการประปานครหลวง ลงนาม MOU ยกระดับระบบน้ำประปาภายในสนามบิน สร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพน้ำ ความสะอาด และสุขอนามัย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบน้ำประปาภายในสนามบินสู่ความยั่งยืน
วันที่ 28 เมษายน 2569 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ร่วมกับ การประปานครหลวง (กปน.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาภายในสนามบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยมี นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT และ นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงโดยมี นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และนายสืบพงษ์ คำโฮงค์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) นางราชิรัช อุทาโย รองผู้ว่าการ กปน. และ นายชัยพร รัตนธนังพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน.ร่วมเป็นสักขีพยาน
การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือ AOT และ กปน.ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการระบบน้ำประปาภายในสนามบินสู่ความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพน้ำ ความสะอาด และสุขอนามัย ควบคู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการระบบน้ำประปามีประสิทธิภาพ มั่นคง ยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคของ ทสภ. โดยเฉพาะระบบน้ำประปาซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการให้บริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในทุกมิติ ความร่วมมือกับ กปน. จะช่วยสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพน้ำ ความสะอาด และสุขอนามัย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบน้ำประปาภายในสนามบินให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรของ AOT ในการพัฒนาและยกระดับท่าอากาศยานของไทยสู่มาตรฐานระดับโลก ทั้งในด้านศักยภาพการให้บริการและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดย AOT พร้อมเดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานภายใต้ความรับผิดชอบในทุกมิติ ทั้งด้านบริการ เทคโนโลยี ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ‘World Class Hospitality’ เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสาร
นางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน.จะนำความเชี่ยวชาญด้านระบบประปาแบบมืออาชีพไปสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อยกระดับระบบน้ำประปาให้ได้มาตรฐานสากล ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความต่อเนื่อง โดย กปน.จะสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการระบบน้ำอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ การควบคุมคุณภาพน้ำ การบำรุงรักษา จนถึงการลดน้ำสูญเสีย ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานสาธารณูปโภคของประเทศในระยะยาว รวมทั้งเป็นต้นแบบของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้น้ำประปาให้กับผู้ใช้บริการสนามบินจากทั่วโลก