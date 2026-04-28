ปิดเบี่ยงจุดกลับรถ "พระราม 2" ใต้ต่างระดับบางขุนเทียน 2-6 พ.ค. เร่งติดตั้งชิ้นส่วนทางด่วน "พระราม 3-ดาวคะนอง"

กทพ.แจ้งปิดเบี่ยงจุดกลับรถบริเวณใต้ทางต่างระดับบางขุนเทียน ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤษภาคม 2569 เพื่อดำเนินการยกติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน โครงการทางพิเศษสายพระราม 3ฯ สัญญาที่ 1
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากที่ กทพ.ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ยูเอ็น-ซีซี (UN-CC Joint Venture) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 โดยผู้รับจ้างจะดำเนินงานยกติดตั้งชิ้นส่วนสะพานของโครงการดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจุดกลับรถบริเวณใต้ทางต่างระดับบางขุนเทียน โดยปิดเบี่ยงจุดกลับรถ (ฝั่งขาเข้าไปแสมดำ-สมุทรสาคร) ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤษภาคม 2569 โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้เส้นทางทดแทนชั่วคราว ได้ดังนี้
- ให้ใช้ทางคู่ขนาน บนถนนพระราม 2 มุ่งหน้าดาวคะนอง
- ขึ้น U-Turn สะพานกลับรถ (บริเวณหน้าโรงเหล้าแสงจันทร์) เพื่อมุ่งหน้าไปแสมดำ-สมุทรสาคร
สำหรับผู้ที่มุ่งหน้าไปบางแค รถเล็กสามารถใช้ทางลอดใต้สะพานได้ ส่วนรถใหญ่ให้ใช้สะพานกลับรถ และมุ่งหน้าไปพระประแดงเพื่อขึ้นสะพานกลับรถบริเวณใต้ต่างระดับบางขุนเทียนไปแสมดำ-สมุทรสาคร
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ติดตั้งป้ายเตือน สัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การปิดช่องทางจราจรเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ
กทพ.ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ โทร. 08-4356-6129 ตลอด 24 ชั่วโมง