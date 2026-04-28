ไทยแอร์เอเชียประกาศลดเที่ยวบิน 30% ช่วง พ.ค.-มิ.ย.ราคาน้ำมันสูง-ยอดเดินทางลด มียกเลิกตลาดอินเดียชั่วคราวเหตุไม่คุ้มทุน

“ไทยแอร์เอเชีย” ประกาศลดเที่ยวบินช่วงไตรมาส 2 (พ.ค.-มิ.ย. 69) ลง 30% ผลกระทบจากต้นทุนน้ำมัน และปริมาณการเดินทางชะลอตัว โดยยกเลิกชั่วคราวบางเส้นทางที่สุวรรณภูมิ ลดเที่ยวบินชั่วคราวในตลาดอินเดียเนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานสูง ประคองตลาดจีน เอเชียตะวันออก เเละอาเซียน
นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า สายการบินมีการปรับลดเที่ยวบินช่วงไตรมาส 2 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2569 โดยปรับลดเที่ยวบินลงประมาณ 30% หลังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และปริมาณการเดินทางช่วงกลางปีที่ชะลอตัว โดยเส้นทางภายในประเทศปรับยกเลิกบินชั่วคราวบางเส้นทางที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่ยังคงบินครอบคลุมทุกเส้นทางที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เส้นทางระหว่างประเทศ เน้นปรับลดเที่ยวบินในตลาดอินเดีย เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานสูง เเละไม่สามารถนำเสนอราคาค่าโดยสารที่คุ้มทุนได้
ทั้งนี้ สายการบินพยายามปรับตัวเเละบริหารจัดการต้นทุนอย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่ปรับตัวสูงขึ้น เราจำเป็นต้องปรับราคาค่าโดยสารขึ้นให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เเท้จริง ส่งผลต่อเนื่องทำให้ปริมาณการเดินทางเเละอัตราขนส่งผู้โดยสารลดน้อยลง รวมทั้งเมื่อเข้าสู่ช่วงกลางปีซึ่งปกติจะเป็นช่วงการเดินทางชะลอตัวอยู่เเล้ว สายการบินจึงจำเป็นต้องปรับลดความถี่บินเเละยกเลิกบินชั่วคราวในหลายเส้นทาง โดยยังพยายามรักษาปริมาณที่นั่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางในเเต่ละช่วง
“ต้นทุนน้ำมันถือเป็นต้นทุนหลักของสายการบิน ซึ่งที่ผ่านมาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานได้ปรับสูงขึ้นกว่า 3 เท่า จึงจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้รัดกุม โดยลดความถี่บินเเละยกเลิกบินชั่วคราวในหลายเส้นทางที่ไม่คุ้มทุน สำหรับเส้นทางในประเทศเราปรับลดตารางบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คงไว้เฉพาะเส้นทางบินตรงสุวรรณภูมิ-เชียงใหม่ เเละสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต ในเดือนพฤษภาคมเเละมิถุนายน ส่วนท่าอากาศยานดอนเมือง เรายังคงให้บริการครบทุกเส้นทาง ด้วยความถี่บินที่สอดคล้องกับความต้องการ” นายไพรัชล์กล่าว
สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ สายการบินได้ยกเลิกบินชั่วคราวในตลาดอินเดียเป็นหลัก เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีต้นทุนการดำเนินงานสูง เเละไม่สามารถนำเสนอราคาค่าโดยสารที่คุ้มทุนได้ ในขณะที่ยังคงประคองการดำเนินงานในตลาดจีน เอเชียตะวันออก เเละอาเซียน อย่างไรก็ตาม สายการบินได้ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ยืดหยุ่นขึ้นและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเเละปริมาณการเดินทางมีเเนวโน้มสูงขึ้น สายการบินก็พร้อมปรับเเผนเพิ่มเที่ยวบินกลับมาได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน