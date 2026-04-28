ครม.เคาะงบ 4.5 หมื่นล้านดัน 19 โครงการคมนาคมเกิน 1 พันล้าน "ลัดคิว" เช่ารถ EV 800 คัน-ปรับปรุง "หมอชิต 2"

ครม.อนุมัติ 19 โครงการ "คมนาคม" มูลค่าเกิน 1 พันล้านบาท วงเงินรวมกว่า 4.5 หมื่นล้านบาท เริ่มผูกพันงบปี 70 สร้างถนน ทล.-ทช. 17 โครงการ ขสมก.เช่ารถ EV 800 คันงบกว่า 8.1 พันล้านบาท บขส.รีโนเวต "หมอชิต 2" อีก 3.5 พันล้านบาท
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 เม.ย. 69 มีมติเห็นชอบรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ในส่วนของกระทรวงคมนาคม รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท บขส. จำกัด (บขส.) รวมจำนวน 19 โครงการ วงเงินประมาณ 45,000 ล้านบาท จากที่เสนอไปจำนวน 20 โครงการ งบประมาณปี 2570 จำนวน 6,465.10 ล้านบาท ผูกผันงบฯ ปีที่เหลือ 39,238.45 ล้านบาท โดยเป็นโครงการของกรมทางหลวง จำนวน 14 โครงการ วงเงินรวม 27,860 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงานปี 2570-2572 โดยเป็นงบประมาณปี 2570 จำนวน 4,179 ล้านบาท ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข230 กับทางหลวงหมายเลข 2131 (แยกบ้านสะอาด) จ.ขอนแก่น 2. โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 ตัดทางหลวงหมายเลข 316 ตัดทางหลวงหมายเลข 3249 (แยกเขาไร่ยา) จ.จันทบุรี 3. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สายตรัง-บ.ควนกุน ตอน อ.สิเกา-บ.ควนกุน จ.ตรัง 5.ก่อสร้างทล.225 สายนครสวรรค์-ชัยภูมิ ตอนนครสวรรค์-ต.เกรียงไกร จ.นครสวรรค์
6. ก่อสร้าง ทล.304 สายแยกปากเกร็ด-ทางแยกต่างระดับ นครราชสีมา ตอน บ.เขาหินซ้อน-บ.วัดใหม่ประชุมชน จ.ปราจีนบุรี 7. ก่อสร้างบูรณะ ทล.1 สายทางแยกต่างระดับบางปะอิน-อ.หนองแค จ.พระนครศรีอยุธยา 8. ก่อสร้างทางแนวใหม่เชื่อมทางหลวงพิเศษหมายเลข 6-ทล.32 จ.พระนครศรีอยุธยา 9. ก่อสร้างทางแนวใหม่เชื่อมทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 แนวใหม่เชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันตกและด้านตะวันออก จ.พระนครศรีอยุธยา
10. ก่อสร้าง ทล.2169 สายยโสธร-อ.เลิงนกทา ตอน อ.กุดชม-อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 11. ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.4 ตัด ทล.3525 (แยกหนองโพ) จ.ราชบุรี 12. ก่อสร้าง ทล.221 สาย อ.ศรีรัตนะ-แยกการช่างรวมทางแยกต่างระดับ (แยกการช่าง) จ.ศรีสะเกษ 13. ก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.223 ตัด ทล.2085 ตัด ทล.2086 (แยกกันทรารมย์) รวมสะพานข้ามทางรถไฟ จ.ศรีสะเกษ 14. ก่อสร้าง ทล.42 สาย บ.คลองแงะ-จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์-บ.ควนหมาก จ.สงขลา
กรมทางหลวงชนบทเสนอ 4 โครงการ วงเงินรวม 6,198 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณปี 2570 จำนวน 1,239.60 ล้านบาท ทั้งนี้ได้รับอนุมัติ 3 โครงการ
ส่วน ขสมก.เป็นโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) จำนวน 800 คัน วงเงินรวม 8,139.9162 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงานปี 70-77 โดยเป็นงบประมาณปี 2570 จำนวน 145.72 ล้านบาท งบปี 2571 จำนวน 1,172.22 ล้านบาท ปี 2572 จำนวน 1,169.02 ล้านบาท และปี 2573-2577 จำนวน 5,652.94 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อทดแทนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานนานกว่า 30 ปี โดยให้ ขสมก.ดำเนินการโดยใช้วิธีการเช่า รวมค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา พร้อมระบบอัดประจุไฟฟ้า
คาดว่าจะสามารถรับมอบรถโดยสารงวดที่ 1 จำนวน 400 คันได้ในเดือนสิงหาคม 2570 และงวดที่ 2 จำนวน 400 คันในเดือนกันยายน 2570
ส่วน บขส.เป็นโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 ระยะเวลาดำเนินการปี 2570-2572 วงเงินรวม 3,505.12 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณปี 2570 จำนวน 900.77 ล้านบาท งบปี 2571 จำนวน 1,235.12 ล้านบาทปี 2572 จำนวน 1,369.73 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารจุดพักคอย ปรับปรุงทางเชื่อม และสถานีรับส่งพัสดุ ให้มีความทันสมัย พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก