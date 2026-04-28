“พิมพ์ใจ”ประธานส.อ.ท.คนที่ 17 ชูวิสัยทัศน์ "The New Chapter of Thai Industry"

ฉลุย! “พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล”ประธานส.อ.ท.หญิงคนแรก ประกาศ Action Agenda ชูวิสัยทัศน์ The New Chapter of Thai Industry" พลิกหน้าใหม่อุตสาหกรรมไทย ผ่าน 5เสาหลัก พร้อมเร่งสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข หวังผสานรอยร้าวในส.อ.ท.
การประชุมคณะกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีวาระเลือกตั้งประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)คนใหม่ในวันนี้( 28 เมษายน 2569) ผลการประประชุมฯ มีคะแนนเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ดำรงตำแหน่งประธาน ส.อ.ท.คนที่ 17 โดยไม่มีการเสนอชื่อผู้แข่งขันรายอื่น
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล กล่าวว่า ในฐานะประธาน ส.อ.ท.คนใหม่ มีAction Agenda เพื่อพลิกหน้าใหม่อุตสาหกรรมไทย (The New Chapter of Thai Industry) โดยจะเร่งดำเนินการผ่าน 5เสาหลัก คือ 1. Go Intelligent ทั้งSmat Factoryและ AI เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุน
2.Innovation & Creative เน้นนวัตกรรมและการพัฒนาสินค้าต่างๆ โดยให้ความสำคัญด้านไอที งานสร้างสรรค์ การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
3. International Alliance & Network สสร้างพันธมิตรและการเชื่อมโยงสากล อาศัยความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์และความเป็นกลางของไทย ให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางซัพพลายเชน (Global Hub Supplychain )
4. Industrial Infrastructure Reform ปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด การแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรค การคุ้มครองสินค้าไทยจากสินค้านำเข้าที่ด้อยคุณภาพ การส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตจากในประเทศไทย (MIT) เพื่อให้เม็ดเงินอยู่ภานในประเทศ และการพัฒนาคนเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างชาติในอุตสาหกรรมสมัยใหม่และ5.Inclusive Sustainable สนับสนุนอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
นางพิมพ์ใจ กล่าวว่า หลังจากนี้ จะสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีความสุขในส.อ.ท.(Happy Ecosystem ) โดยจะประสานความร่วมมือ สร้างความกลมเกลียวร่วมกันในสมาชิกและกรรมการส.อ.ท. โดยไม่แบ่งแยก ซึ่งตนเห็นคุณค่าทุกคนเพื่อดึงมาร่วมทำงานในสภาฯ