‘พิพัฒน์’ ลุยแจ้งเกิด 'แลนด์บริดจ์' ชิงได้เปรียบขนส่งผ่านช่องแคบ ‘สนข.-คลัง’ ถกปมตั้งกองทุนฯ พ.ค.นี้ เร่งชง ครม.เคาะ พ.ร.บ.SEC

“พิพัฒน์” เร่งแจ้งเกิด "แลนด์บริดจ์" 9.97 แสนล้านบาท เปิดเส้นทางขนส่งใหม่แก้ข้อจำกัดผ่านช่องแคบ เตรียมเรียก สนข.อัปเดตข้อมูล ตั้งเป้า มิ.ย.ชง ครม.เคาะร่าง พ.ร.บ. SEC จ่อเคลียร์ "คลัง" ปมตั้งกองทุน SEC เน้นพัฒนาส่งเสริม ไม่เป็นภาระงบประมาณ ส่วนศึกษาออกแบบ รายงาน EIA “รถไฟ-มอเตอร์เวย์” เสร็จปลายปี ผนวกร่าง RFP ชง ครม.
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จะเร่งผลักดัน โครงการแลนด์บริดจ์์เพื่อเชื่อมการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ซึ่งนอกจากเปิดเส้นทางการขนส่งใหม่ของโลกแล้ว จะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประเทศไทยอีกไม่น้อยกว่า 2 แสนคน โดยตนจะเรียกดูข้อมูลผลการศึกษาที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการไว้ และเร่งสรุปเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ปีนี้
“ที่ผ่านมาประเทศไทยต่อสู้ทั้งเรื่องคลองคอดกระ หรือคลองไทย มาไม่น้อยกว่า 50-60 ปี แต่ไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรม สถานการณ์ปัจจุบัน เป็นโอกาสที่จะผลักดัน "แลนด์บริดจ์" ให้เกิดขึ้น”
จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลาง มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซ รวมไปถึงความไม่แน่นอนที่ทะเลแดง ทำให้การเดินเรือในตะวันออกกลางเป็นอัมพาต ชี้ถึงความสำคัญและความเสี่ยงของการพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน มีความหนาแน่นสูงและมีข้อจำกัดทางกายภาพ โดยร่องน้ำที่เรือสามารถแล่นได้จริงมีความกว้างเพียงประมาณ 2.8 กิโลเมตรเท่านั้น และจากกระแสข่าวว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบ ซึ่งหากมีการดำเนินการจริง จะถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยในการเสนอโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการขนส่งของโลก
@สนข.-คลังนัดถกปมตั้งกองทุน SEC เน้นพัฒนาส่งเสริม ไม่เป็นภาระงบประมาณ
นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์จะต้องมี พ.ร.บ. ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ. .... หรือ พ.ร.บ. SEC ก่อน ซึ่งความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ. SEC นั้นเหลือประเด็นการจัดตั้งกองทุน SEC โดยคณะกรรมการนโยบายบริหารกองทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง นัดประชุมในเดือน พ.ค. 2569 ซึ่งจะมีการยืนยันประเด็นของการจัดตั้งกองทุน SEC ซึ่งเป็นกองทุนใหม่ แต่มีหลักการคือให้ผู้ลงทุนในพื้นที่ SEC เป็นผู้จ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ตามพื้นที่ที่เข้ามาลงทุน ไม่ได้พึ่งพางบประมาณ กองทุนฯ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพในพื้นที่ฯ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ร่วมกันของคนในพื้นที่และนักลงทุนด้วย ไม่ใช่กองทุนฯ เพื่อเยียวยาผลกระทบแต่อย่างใด โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปและนำเสนอ ครม.เห็นชอบ หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒสภาพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ เมื่อมี พ.ร.บ. SEC แล้วจะสามารถจัดตั้งสำนักงาน SEC เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ซึ่งครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (โครงการแลนด์บริดจ์) ถือเป็นหนึ่งในโครงการเรือธงในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
ที่ผ่านมา สนข.ได้มีการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นตลอดระยะเวลา 4 ปี มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นทางการมากกว่า 60 เวที และได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดมากำหนดมาตรการในการป้องกัน และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบถ้วน โดยยึดหลักการพัฒนาโครงการให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้โครงการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนควบคู่กับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
ขณะที่ได้ดำเนินการการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Model) ซึ่งมีการปรับแผนการลงทุนใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและแนวโน้มทิศทางของเศรษฐกิจโลก โดยมีมูลค่าลงทุนรวม 997,680.1 ล้านบาท แบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 เฟส เปิดรับฟังความเห็นนักลงทุน (Market Sounding) รวมถึงมีการโรดโชว์ให้กับนักลงทุนต่างชาติรับทราบแล้ว อยู่ระหว่างนำข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการแลนด์บริดจ์ (RFP) เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการเอกชนและเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาของภาครัฐ หลังจากปรับปรุง RFP แล้วเสร็จจะมีการทำ Market Sounding อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการหลังจากร่าง พ.ร.บ. SEC ผ่าน ครม.แล้ว
@คาดศึกษาออกแบบ รายงาน EIA “รถไฟทางคู่-มอเตอร์เวย์ ชุมพร-ระนอง” เสร็จปลายปี
สำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ ประกอบด้วย ท่าเรือ 2 ฝั่ง คือ ท่าเรือระนอง และท่าเรือชุมพร โดยเชื่อมโยง "ชุมพร-ระนอง" ด้วยมอเตอร์เวย์และรถไฟขนาดราง 1.435 เมตร ซึ่งมีการดำเนินการคู่ขนานในเรื่องการออกแบบและศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของท่าเรือ 2 ฝั่ง สนข.รับผิดชอบศึกษาออกแบบและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุภาพ (EHIA) เสร็จแล้วและเสนอไปที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แล้ว ส่วนกรมทางหลวงรับผิดชอบการศึกษาและออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design) พร้อมจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มอเตอร์เวย์ ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รับผิดชอบ ศึกษาออกแบบทำรายงาน EIA รถไฟทางคู่ ขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้ เพื่อนำไปรวมกับผลการศึกษาโครงการ และร่าง RFP นำเสนอ ครม.ต่อไป