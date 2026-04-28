มติ ครม.ตั้ง "ผู้ตรวจคมนาคม" และไฟเขียว "อนันต์ โพธิ์นิ่มแดง" ผู้ว่าฯ รฟท.คนที่ 21 หลัง กกต.ตอบยืนยัน

ครม.ไฟเขียวตั้ง "2 ผู้ตรวจคมนาคม" และเห็นชอบ "อนันต์ โพธิ์นิ่มแดง" นั่งผู้ว่าฯ รฟท.คนที่ 21 หลัง กกต.ตอบกลับตามขั้นตอน ส่วนตั้งบอร์ด รฟท.และบอร์ด กทท.คาดเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า ดึง "อธิบดีกรมทางหลวง" นั่งประธานบอร์ด รฟท. ส่วนประธานบอร์ดการท่าเรือฯ เป็นอดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (28 เม.ย. 69) มีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
1. นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
@กกต.ตอบกลับ ครม.ไฟเขียว "อนันต์ โพธิ์นิ่มแดง" นั่งผู้ว่าณ รฟท.
นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติแต่งตั้ง นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) คนที่ 21 ซึ่งทั้ง 2 กรณีเป็นไปตามขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตอบกลับแล้วว่า จากกรณีที่ ครม.ได้อนุมัติ ช่วงทำหน้าที่รักษาการฯ ปัจจุบันมี ครม.อย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
@จ่อตั้ง"ประธานบอร์ด รฟท." คนใหม่
นายพิพัฒน์กล่าวถึงการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ รฟท. (ประธานบอร์ด รฟท.) คนใหม่แทนนายจิรุตม์ วิศาลจิตร ที่ลาออกไปดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นั้น ซึ่งขั้นตอนผ่านการตรวจสอบจาก สคร.แล้ว คาดว่าจะมีการเสนอ ครม.ในการประชุมครั้งต่อไป โดยเบื้องต้นจะเสนอนายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธานบอร์ด รฟท.
@ดึงอดีตอธิบดี ก.แรงงานนั่งประธานบอร์ดการท่าเรือฯ
นอกจากนี้ จะเร่งเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ (บอร์ด) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ชุดใหม่ หลังจากคณะกรรมการชุดเดิมที่ว่างลาออก เบื้องต้น นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานของการท่าเรือฯ
@มอบหมาย รมช.คมนาคม รักษาราชการแทน รมว.คมนาคม
นอกจากนี้ ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามลำดับ ดังนี้
1. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
2. นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
3. นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี