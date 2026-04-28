CEA ดันดนตรีไทยสู่เวทีโลกต่อเนื่อง เปิดตัว Music Lab 2026 ปั้นศิลปินไทยสู่สากล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ตอกย้ำความสำเร็จในการผลักดันอุตสาหกรรมดนตรีไทยสู่ตลาดสากล เดินหน้าขับเคลื่อน “Thai Music Wave” เต็มกำลัง ประกาศขยายเวลาสนับสนุนศิลปินในโครงการ Music Exchange 2026 พร้อมเปิดตัวโปรแกรมใหม่ล่าสุด Music Lab: Business Accelerator ภายใต้โครงการ Music Lab 2026 มุ่งอุดช่องว่างทางธุรกิจ ปั้นบุคลากรดนตรีสู่การเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (Global Musicpreneur) ชิงทุนสนับสนุนต่อยอดโปรเจ็กต์รวม 1.5 ล้านบาท
ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เผยว่า โครงการ Music Exchange ที่CEA จัดทำมาตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นมา (Music Exchange 2024 - 2025) ได้สร้างแรงกระเพื่อมต่ออุตสาหกรรมดนตรีไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการผลักดันศิลปินสู่เทศกาลดนตรีชั้นนำในต่างประเทศ ขยายฐานแฟนเพลง และสร้างตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจ (Multiplier Effect) สำหรับปี 2569 นี้ CEA มุ่งสร้าง “ระบบนิเวศอุตสาหกรรมดนตรี (Music Ecosystem)” ให้แข็งแกร่งและครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับความสำเร็จให้ยั่งยืนและแตกต่างจากการผลักดันที่ผ่านมา โดยดำเนิน 2 โครงการสำคัญ ได้แก่ Music Exchange 2026 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อขยายโอกาสของศิลปินไทยในเวทีโลก และ Music Lab 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อติดอาวุธทักษะทางธุรกิจเชิงลึกให้ค่ายเพลงและศิลปินอิสระในการขยายตลาดในต่างประเทศ
ขับเคลื่อน Thai Music Wave ไปกับ Music Exchange 2026 และ Music Lab 2026
1. ขยายเวลาสนับสนุนศิลปินในโครงการ Music Exchange 2026 ต่อยอดโอกาสให้ศิลปินไทยบนเวทีโลก
CEA สนับสนุนทุนบางส่วนสำหรับการเดินทางไปขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติในต่างประเทศให้ศิลปินทุกแนวเพลง โดยได้ขยายกรอบระยะเวลาการจัดเทศกาลดนตรีในต่างประเทศที่ศิลปินได้รับการตอบรับให้เข้าร่วม ศิลปินสามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุนได้ในรอบสุดท้าย (รอบที่ 3) ของโครงการ จากเดิมที่การจัดเทศกาลฯ สิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 2569 ขยายช่วงเวลาเป็นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 16 สิงหาคม 2569 เพื่อให้ครอบคลุมเทศกาลดนตรีสำคัญที่จัดขึ้นในช่วงกลางปีมากขึ้น โดย CEA มุ่งใช้ข้อมูลจับคู่แนวเพลงของศิลปินให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอทัวร์คอนเสิร์ตและดีลลิขสิทธิ์เพลงในระยะยาว
2. เปิดตัวโปรแกรมใหม่ Music Lab: Business Accelerator ขยายธุรกิจดนตรีสู่ตลาดต่างประเทศ
ปัจจุบันตลาดดนตรีในประเทศมีขีดจำกัดและแข่งขันสูง การส่งออกดนตรี (Music Export) สู่ตลาดสากลเพื่อขยายฐานผู้ฟังใหม่ จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญของการสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีของไทย CEA จึงเปิดตัวโปรแกรม Music Lab: Business Accelerator ภายใต้โครงการ Music Lab 2026 ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2569 เพื่อทำหน้าที่เป็น Thai Music Engine ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ พร้อมก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม และยกระดับศิลปินสู่การเป็น Music Entrepreneur ในเวทีโลก
CEA ร่วมกับคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาโปรแกรมบ่มเพาะเชิงลึก (Intensive Incubation Course) ) ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ครอบคลุมกลยุทธ์การตลาดสากล กฎหมายลิขสิทธิ์ สัญญาการแสดง การจัดการแสดงด่างประเทศ และเทคนิคการเจรจาธุรกิจ (Pitching) จากวิทยากรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น ผู้บริหารค่ายเพลง ผู้จัดการเทศกาลระดับสากล ฯลฯ หลังจบการอบรม จะมีการคัดเลือก 10 โปรเจ็กต์ที่ผ่านการพัฒนาจนพร้อมขยายตลาดในต่างประเทศ เพื่อรับทุนสนับสนุนสูงสุดโปรเจ็กต์ละ 150,000 บาท และบริการจับคู่ธุรกิจ (Strategic Business Matching) กับผู้ซื้อศักยภาพสูงในกลุ่มประเทศเป้าหมายแถบเอเชียต่อไป
“CEA เชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมดนตรีคือพลังใหม่ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การผสานโครงการที่สนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับการเดินทางไปขึ้นแสดงในเทศกาลดนตรีต่างประเทศให้ศิลปินไทย (Music Exchange) เข้ากับการเสริมความแข็งแกร่งด้านทักษะธุรกิจ (Music Lab) เพื่อต่อยอดสู่ตลาดสากล จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้ศิลปินและคนทำงานเบื้องหลังของไทย แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างแท้จริง” ดร. ชาคริต กล่าวทิ้งท้าย
รายละเอียดการเปิดรับสมัคร
📍 โปรแกรม Music Lab: Business Accelerator 2026 - สำหรับค่ายเพลงและศิลปินอิสระที่ต้องการขยายธุรกิจดนตรีสู่ตลาดต่างประเทศ
• เปิดรับสมัคร: ศิลปิน/นักดนตรี/นักแต่งเพลงอิสระ, A&R, Marketing& Branding , Managers/Agencies (สมัครเป็นทีม ไม่เกิน 3 คน)
• ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: วันนี้ - 30 เมษายน 2569
• ส่งใบสมัครได้ที่่: https://dg.th/fh34bvczqn
Website: https://www.cea.or.th/th/single-project/Music-Lab-Business-Accelerator
Facebook: Creative Economy Agency
📍 โครงการ Music Exchange 2026 (รอบที่ 3) - สำหรับศิลปินที่ได้รับเชิญไปแสดงในเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติในต่างประเทศ
เงื่อนไขสำคัญ: ได้รับ Invitation Letter จากเทศกาลดนตรีในต่างประเทศแล้วเท่านั้น มีเพลง Original รวม 30 นาทีขึ้นไป และเทศกาลฯ จัดขึ้นในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน - 16 สิงหาคม 2569
เปิดรับสมัคร: ศิลปินไทยทุกแนวเพลง
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: วันนี้ - 16 พฤษภาคม 2569
ส่งใบสมัครได้ที่: https://dg.th/d9t3m7x1iv
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.cea.or.th/th/single-project/open-call-music-exchange-2026
