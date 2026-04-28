ถอดรหัสทางรอดวิกฤตแล้ง! ชู 4 แพลตฟอร์ม "ดวงตาอวกาศ" พลิกฟื้นอนาคตเกษตรกรไทยในเวที DROUGHT SURVIVAL

ท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว"ภัยแล้ง" ไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นความท้าทายระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางอาหารของมนุษยชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ฝนที่ทิ้งช่วง และปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บที่ลดลงล้วนเป็นภาพสะท้อนของวิกฤตที่กำลังใกล้เข้ามาอย่างเงียบงัน ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรม งานสัมมนาภายใต้ชื่องาน "DROUGHT SURVIVAL พลิกวิกฤตแล้งด้วยนวัตกรรมอวกาศ และทางรอดเศรษฐกิจเกษตรไทยอย่างยั่งยืน" จึงได้เปิดฉากขึ้นในวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2569 ณ อาคารสัมมนา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เพื่อระดมสรรพกำลัง องค์ความรู้ และเทคโนโลยีจากทุกภาคส่วน มาร่วมกันค้นหา "ทางรอด" และสร้างอนาคตใหม่ให้กับภาคเกษตรกรรมไทย งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงที่มาร่วมผนึกกำลัง นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และ นายชยันต์ เมืองสง เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่มาร่วมกันเปิดวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการน้ำ พร้อมด้วยมุมมองเชิงนโยบายจาก ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มาตอกย้ำทิศทางการช่วยเหลือเกษตรกรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในครั้งนี้
ไฮไลต์ที่สะกดสายตาผู้ร่วมงาน และถือเป็นหัวใจสำคัญของการแก้วิกฤตครั้งนี้ คือการเปิดตัวนวัตกรรมที่เปรียบเสมือน "ดวงตาจากอวกาศ" ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการดาวเทียมสำรวจโลก THEOS พร้อมการเจาะลึก 4 นวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศเพื่อเป็นทางรอดให้เกษตรกรไทย โดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และพัฒนาภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ซึ่งภายในงานได้มีการสาธิตแพลตฟอร์มอัจฉริยะหลัก ได้แก่ Smallwat, Cropsdrought, Dragonfly และ SGi-Farm ตลอดจนเครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานสากล เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลน้ำ ดิน และพืช ได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการความเสี่ยง ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทว่าการขับเคลื่อนวิกฤตไม่อาจพึ่งพาเพียงเทคโนโลยี เวทีเสวนาจึงได้เชื่อมโยงไปสู่มิติด้านนโยบายและภาคธุรกิจอย่างครบวงจร
นอกจากนี้ ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
ได้มาฉายภาพการขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการน้ำภาคเกษตรในมุมมองระดับมหภาค และยังเสริมทัพด้วยวิสัยทัศน์จาก นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่มาร่วมจุดประกายนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อความยั่งยืนในมุมมองของภาคธุรกิจ สิ่งที่ทรงพลังและเรียกความสนใจได้มากที่สุดในงานคือการถ่ายทอด "เสียงจากผู้ใช้จริง" ที่สะท้อนการพลิกโฉมการจัดการน้ำจากระดับแปลงนาสู่ยุทธศาสตร์ชาติ
ผู้ร่วมงานครั้งนี้ได้สัมผัสกับเรื่องราวความสำเร็จในการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่เขตชลประทาน จังหวัดระยอง โดย คุณรัตนา เพ็ชรสูงเนิน รวมถึงทางรอดและการปรับตัวด้วยนวัตกรรมของเกษตรกรนอกเขตชลประทาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จาก นายณัฐกร แจ้งเศษ และนายสิทธิโชค ร่าหมาน ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ชัดเจนว่า นวัตกรรมอวกาศสามารถนำมาใช้ได้จริงและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ถึงระดับรากหญ้า งาน "DROUGHT SURVIVAL" จึงไม่ใช่เพียงการรับฟังปัญหา แต่คือเข็มทิศชี้ทางรอดในยุคที่สภาพอากาศแปรปรวน เป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีอวกาศขั้นสูงลงสู่ผืนดินของเกษตรกรไทย เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของประเทศ สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดและย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube: GISTDA เพราะทางรอดจากภัยแล้ง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง แต่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องร่วมกันสร้างตั้งแต่วันนี้