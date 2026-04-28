เซเว่น อีเลฟเว่น อัปเลเวลความคุ้ม เดินหน้าช่วยคนไทยประหยัดค่าครองชีพ เปิดเกม “คุ้มค่า ล่าดาว” ช้อปยิ่งมาก ยิ่งคุ้มกว่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผู้บริโภคต้องบริหารรายจ่ายอย่างรอบคอบ เซเว่น อีเลฟเว่น ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่อง ผ่านแคมเปญ “เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมด้วยช่วยค่าครองชีพ” ที่สอดรับกับแนวทางภาครัฐในโครงการ “ไทยช่วยไทย” โดยคัดสรรสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษ ครบทั้งอาหาร ของใช้ สินค้าพร้อมปรุง (Ready To Cook) รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ไฮไลต์สำคัญคือการยกระดับประสบการณ์ความคุ้มสำหรับสมาชิก ALL member ด้วยแคมเปญ “คุ้มค่า ล่าดาว” ภายใต้แนวคิด “มีดาว = มีเงิน” ที่เปลี่ยนทุกการจับจ่ายให้คุ้มค่าแบบต่อเนื่อง ลูกค้าสามารถสะสม “ดาว” จากสินค้าที่ร่วมรายการ เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสด พร้อมต่อยอดความคุ้มด้วยการแลกคูปอง แลกของพรีเมียมคอลเลกชันชินจังสุดน่ารัก แลกรับสินค้าจำเป็นฟรี รวมถึงรับสิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์และบริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตอบโจทย์ทั้งสายประหยัดและสายช้อปอย่างครบครัน

นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าผ่านช่องทาง ALL Online และ 7-Delivery บน 7App ให้ลูกค้าสามารถช้อปได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมโปรโมชันสุดคุ้ม โค้ดส่วนลด และสินค้าขนาดประหยัดแบบยกแพ็ค รองรับการใช้ชีวิตในยุคที่ต้องวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

แคมเปญนี้ไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่ยังยกระดับความคุ้มในทุกมิติ ทั้งการประหยัดเงินสด การสะสมสิทธิประโยชน์ และการเข้าถึงดีลหลากหลาย สะท้อนบทบาทของเซเว่น อีเลฟเว่น ในการเป็นตัวช่วยดูแลค่าครองชีพของคนไทย พร้อมส่งมอบความคุ้มค่าในทุกวันอย่างต่อเนื่อง

