ฟอลคอนประกันภัย ถือฤกษ์ดีขึ้นปีใหม่ไทย เปิดสาขาที่ 6 ปักหมุด "นครสวรรค์" ลุยบุกตลาดภาคเหนือตอนล่าง เดินเครื่องเต็มสูบท้าชนสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือฤกษ์มงคลหลังปีใหม่ไทย เปิดตัวสาขาล่าสุดแห่งใหม่ที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมภาคกลางตอนบนกับภาคเหนือ และยังถือเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และธุรกิจ SME ที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่กระจายตัวดี ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมแปรรูป และภาคบริการ
ฟอลคอนประกันภัยมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนภายใต้ Guiding Principle ของกลุ่ม Fairfax Financial ที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินระดับโลก ผ่านแผนการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ พร้อมความสามารถในการรับประกันภัยแบบครบวงจรเพิ่มขึ้นกว่า 300% เพื่อส่งมอบบริการให้ภาคธุรกิจและประชาชนอย่างครอบคลุม โดยฟอลคอนฯ ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับปี 2569 เติบโตอย่างยั่งยืน 30% ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานคุณภาพการพิจารณารับประกันภัย และการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม
คุณโสภา กาญจนรินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า “ในสภาวะที่ปัจจัยภายนอกและเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน การสร้างความเชื่อมั่นผ่านระบบประกันภัยที่มั่นคง ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้อย่างไม่สะดุด การเปิดสาขานครสวรรค์ในครั้งนี้ ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขยายเครือข่ายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งฟอลคอนประกันภัยพร้อมและตั้งใจที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย มาตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่”
ด้าน คุณเอกคทา อัตตนนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฟอลคอนประกันภัย สาขานครสวรรค์ กล่าวเสริมถึงความพร้อมในการให้บริการว่า “ทีมงานของฟอลคอนประกันภัย สาขานครสวรรค์มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนการให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก โดยเราได้ระดมสรรพกำลังทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจความต้องการด้านประกันภัยที่หลากหลายตามบริบทของพื้นที่ อาทิ ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รวมถึงประกันขนส่งสินค้า ซึ่งฟอลคอนฯ มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งความคุ้มครองที่ครอบคลุม ระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย และบริการที่ได้มาตรฐานในระดับสากล สามารถรองรับทุกความต้องการด้านการประกันภัยได้อย่างครบวงจร นอกจากนั้นฟอลคอนฯ ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบาย ESG ของกลุ่มบริษัท Fairfax”
ท่ามกลางความท้าทายของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ฟอลคอนประกันภัยยังคงตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เอาประกันภัย ด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งภายใต้การเป็นบริษัทในกลุ่ม Fairfax ซึ่งมีผลประกอบการในปี 2025 เป็นปีที่ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ (Best Year Ever) ด้วยกำไรสุทธิกว่า 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 151,350 ล้านบาท และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินระดับสากลที่ AA- จาก S&P
Fairfax มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และมาตรฐานการดำเนินงาน ทั้งด้านการพิจารณารับประกันภัย การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสินไหม การประกันภัยต่อ การพัฒนาบุคลากร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้ฟอลคอนประกันภัยมีศักยภาพและความสามารถในการรับประกันภัย (Underwriting Capacity) สำหรับโครงการขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงโครงการที่มีความซับซ้อนและต้องการมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงในระดับสูง ตอกย้ำบทบาทของฟอลคอนประกันภัยในฐานะบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล