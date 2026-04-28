“สิริพงศ์”หารือ 5 สมาคมรถรับจ้าง เร่งขบ.แก้ปัญหาความเดือดร้อนปมรถรับจ้างผ่านแอป ย้ำสร้างความเป็นธรรม – เท่าเทียม

“สิริพงศ์”รับข้อร้องเรียน 5 สมาคมรถรับจ้าง จี้รัฐแก้ปัญหารถรับจ้างผ่านแอปฯ ที่ยังผิดกฎหมาย-กวดขันรถหมดอายุ สั่งกรมการขนส่งทางบก เร่งหาแนวทางแก้ไขความเดือดร้อน สร้างความเป็นธรรม - เท่าเทียม ยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ
วันที่ 28 เมษายน 2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมกรณีได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาราคาน้ำมันที่ปรับราคาสูงขึ้นและและแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยมี นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นายนพพร บุญแก้ว รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนศูนย์บริการประชาชน ผู้แทนสมาคมรับจ้างขนส่งสาธารณะ ได้แก่ เครือข่ายสมาคมลูกเหล็กทีมรถรับจ้างสาธารณะ สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV รับจ้าง และสมาคมไรเดอร์ไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ สำนักงาน ก.พ. (เดิม)
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ได้รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างสาธารณะอย่างรอบด้าน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงจุด รวดเร็ว และเป็นรูปธรรม โดยนายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมรับจ้างขนส่งสาธารณะ 5 สมาคม ได้เข้าร่วมหารือ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยขอให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ขอให้บังคับใช้กฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการดำเนินการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลประเภทบริการรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยสารสาธารณะ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2568
2. ขอให้กำกับราคาโดยสารให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดอัตราค่าโดยสาร และค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
3. ขอให้พิจารณาต่อใบอนุญาตและรับขึ้นทะเบียนใหม่ให้กับกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง (รย.17)
4. ขอให้มีนโยบายดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันให้บริการสาธารณะ โดยเป็นแอปพลิเคชันให้บริการถรับจ้างที่ให้บริการ เช่น รถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) (รย.16) รถจักรยานยนต์สาธารณะ รวมทั้งรถยนต์ที่จดทะเบียน (รย.18) และรถจักรยานยนต์ (รย.17)
5. ขอให้แก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564
6. ขอให้บังคับใช้กฎหมายกับรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่หมดอายุ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล) ที่นำมาให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน และวิ่งรับผู้โดยสารตามท้องถนนโดยไม่เคารพกฎหมาย โดยขอให้บังคับใช้กฎหมายกับรถที่นำมาให้บริการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
7. ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยให้มีผู้แทนฝ่ายผู้ประกอบอาชีพรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) จาก 5 สมาคม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะทั่วประเทศ
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ ขบ. นำข้อเสนอไปพิจารณาดำเนินการ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความเป็นธรรมและเท่าเทียมต่อทุกฝ่าย โดยคำนึง ถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง หากตรวจพบมีการใช้รถที่ผิดกฎหมายให้ ขบ. ดำเนินการปรับและลงโทษผู้กระทำผิดตามกฏหมายอย่างเข้มงวดทันที