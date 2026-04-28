"เรือด่วนฯ”ลดค่าโดยสารลงอีก 1 บาท เริ่ม 1 พ.ค. 69 หลังน้ำมันดีเซลลงแตะ 40.25 บาท/ลิตร

เรือด่วนเจ้าพระยา ประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลงอีก 1 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลง เหลือ 40.25 บาท/ลิตร เริ่มวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
นาวาตรีเจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงขรได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวลดลงอีก 4 บาท เป็นราคา 40.25 บาทต่อลิตร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงดำเนินการปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลงอีก 1 บาทจากอัตราเดิม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
• เรือธงส้ม: เส้นทางนนทบุรี – วัดราชสิงขร จากราคา 19 บาท ลดลงเป็น 18 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเหลือง: เส้นทางนนทบุรี – สาทร จากราคา 24 บาท ลดลงเป็น 23 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเขียวเหลือง
- เส้นทาง ปากเกร็ด – นนทบุรี จากราคา 17 บาท ลดลงเป็น 16 บาท
- เส้นทาง นนทบุรี – สาทร จากราคา 24 บาท ลดลงเป็น 23 บาท
- เส้นทาง ปากเกร็ด – สาทร จากราคา 36 บาท ลดลงเป็น 35 บาท
• เรือธงแดง (ปรับอากาศ): นนทบุรี – สาทร จากราคา 33 บาท ลดลงเป็น 32 บาท
ในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้ง บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป