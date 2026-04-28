เจาะลึกนวัตกรรมรากฟันเทียมเปลี่ยนชีวิต กุญแจสำคัญสู่การมีสุขภาพที่ยืนยาว ปักธงผู้นำ “Dental Implant Hub” เบอร์หนึ่งรากฟันเทียมในระดับภูมิภาค

เจาะลึกนวัตกรรมรากฟันเทียมเปลี่ยนชีวิต กุญแจสำคัญสู่การมีสุขภาพที่ยืนยาว (Dental Longevity) ปักธงผู้นำ “Dental Implant Hub” เบอร์หนึ่งรากฟันเทียมในระดับภูมิภาค บางกอกสไมล์ จับมือ Malo Dental โชว์มาตรฐานระดับโลก All-on-4™ รากเทียมทั้งปาก ทำเสร็จได้ใน 24 ชั่วโมง ที่คนไทยไม่ต้องบินไปทำไกลถึงต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 – คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ (Bangkok Smile Dental Clinic) ประกาศการเป็นศูนย์ทันตกรรมรากฟันเทียมระดับโลก (Global Dental Implant Destination) ด้วยการเปิดตัว Implant Dental Center ชูแนวคิด “Live Longer, Smile Better” ผสานนวัตกรรม All-on-4™ ที่คิดค้นโดย Dr. Paulo Malo เข้ากับเทรนด์สุขภาพ Longevity ในปัจจุบัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวสำหรับกลุ่ม Gen Babyboom and Gen X โดยได้รับเกียรติจากกูรูด้านการชะลอวัยระดับประเทศร่วมให้ข้อมูล
ทพ.เสริมสกุล วงศ์ถิรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ เปิดเผยว่า “การเปิดศูนย์แห่งนี้คือก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานทันตกรรมรากฟันเทียมของไทยสู่ระดับสากล ด้วยการเป็น Global Exclusive Partner เพียงรายเดียวในไทยและแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Malo Dental มานานกว่า 10 ปี
เพราะเราเชื่อว่าการมีฟันถาวรครบทั้งปากโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัย 45 ปีขึ้นไป จะส่งผลดีโดยตรงต่อช่วงเวลาแห่งความสุขในการกินอาหารและส่งผลดีต่อไปถึงสุขภาพร่างกายที่จะทำให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน โดยบทพิสูจน์นี้มาจากความสำเร็จในการครบรอบ 1 ทศวรรษ (2016 – 2026) ของการเป็นพันธมิตรของผู้นำรากเทียมระดับโลกในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา และคลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ได้พิสูจน์ความเป็นตัวจริงด้วยสถิติ:
•Global Trust: โดยเราได้ให้การดูแลคนไข้ที่บินมาหาเรามากกว่า 39 ประเทศทั่วโลก
•Proven Expertise: ทีมทันตแพทย์ของเราได้ฝังรากฟันเทียมให้กับคนไข้ใน 10 ปีที่ผ่านมาสะสมรวม 6,000 ราย
•All-on-4™ Mastery: เราได้เปลี่ยนชีวิตคนไข้ด้วยการทำนวตกรรมรากเทียมทั้งปากภายใน 24 ชั่วโมง ไปแล้วกว่า 975 ราย
“และนับจากวันนี้ เราไม่ได้แค่ตั้งเป้าเป็นเพียงผู้นำด้านการรักษารากเทียม แต่เราพร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ (Implant Dental Center) เพื่อส่งต่อนวตกรรม All-on-4™ ที่ถูกต้องตามหลักการต้นฉบับ ที่มีความสำเร็จในระดับ 95% และ 99% ให้กับทันตแพทย์ภายนอกที่สนใจ เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการทำรากฟันเทียมในประเทศไทยให้คนไข้ของทันตแพทย์ที่มาเรียนได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเหมือนกับคนไข้ของคลินิกบางกอกสไมล์เช่นกัน เพื่อฟันถาวรชุดใหม่ที่เป็นรากฐานของสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน จึงเป็นการร่วมมืออีกครั้งกับ Malo Dental” ทพ.เสริมสกุล กล่าวทิ้งท้าย
ในงานเปิดตัวครั้งนี้ Dr. Paulo Malo ทันตแพทย์ผู้คิดค้นนวัตกรรม All-on-4™ และผู้ก่อตั้ง Malo Dental ได้บินตรงร่วมยืนยันมาตรฐานความสำเร็จ โดยอ้างอิงงานวิจัยจาก JADA (The Journal of the American Dental Association) ที่ติดตามอัตราความสำเร็จของการรักษาในระยะยาว 10 ปีของคนไข้ตามโปรโตคอลต้นฉบับนี้พุ่งสูงถึง 94.8% ในขั้นตอนการฝังรากฟัน และ 99.2% สำหรับงานประดิษฐ์ฟันชุดใหม่ ทั้งนี้มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอตอกย้ำว่าคลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์คือ Exclusive Partner เพียงหนึ่งเดียวของ MALO DENTAL ในประเทศไทย และแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหมายถึงการที่ทีมทันตแพทย์ของคลินิกสามารถเข้าถึงองค์ความรู้โดยตรงจาก Dr. Paulo Malo ผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์การทำรากฟันเทียมของโลก เพื่อให้คนไข้ชาวไทยได้รับมาตรฐานเดียวกับการรักษานี้ทั่วโลก
Dental Longevity: เมื่อการมีฟันถาวรครบทุกซี่ในทุกช่วงอายุคือประตูบานสำคัญสู่ชีวิตที่ยืนยาว ในงานเสวนา พญ.วรรณวิพุธ สรรพสิทธิ์วงศ์ (หมอฟ้า) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย, Founding member of ALPA (Asia Longevity Professionals Association) และเจ้าของช่อง YouTube "หมอฟ้า Bluezones Thailand" ได้ร่วมแชร์มุมมองเกี่ยวกับเทรนด์การดูแลตัวเองเพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ (Longevity)
คุณหมอฟ้าเน้นย้ำว่า “เทรนด์การดูแลสุขภาพในปัจจุบันไม่ได้มองแค่การมีอายุขัยที่ยาวนาน (Lifespan) แต่ต้องเป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี (Healthspan) ซึ่งสุขภาพช่องปากเป็นปัจจัยสำคัญที่มักถูกมองข้าม เมื่อเราสูญเสียฟันธรรมชาติไปเมือเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้กระทบแค่ความมั่นใจ แต่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ทั้งประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารที่ลดลงซึ่งนำไปสู่ปัญหาของระบบทางเดินอาหาร รวมถึงความเสี่ยงต่อการอักเสบเรื้อรังในร่างกายและการสูญเสียมวลกระดูกใบหน้า ซึ่งล้วนส่งผลต่อความร่วงโรยก่อนวัยและการเสื่อมถอยของสุขภาพองค์รวม”
ทพญ.สุนิสา รัตนวรพันธุ์ (หมอเจี๊ยบ) หัวหน้าศูนย์รากฟันเทียมคลินิกบางกอกสไมล์ กล่าวเสริมถึงนวัตกรรมการรักษาว่า “เพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียฟันอย่างยั่งยืน เราใช้มาตรฐาน All-on-4™ Protocol ที่การันตีความสำเร็จจาก Dr. Paulo Malo ผู้คิดค้นนวัตกรรมนี้ ทำให้คนไข้สามารถกลับมามีฟันชุดใหม่ที่ใช้งานได้เสมือนฟันจริงในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับจะต้องรอนาน 3-6 เดือน ของรากเทียมระบบอื่นๆ”
การคืนฟันถาวรชุดใหม่เพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน เมื่อคนไข้ได้รับฟันถาวรชุดใหม่ที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์และเข้ากับสรีระใบหน้าและการบดเคี้ยวของคนไข้แต่ละคน คุณหมอฟ้าทิ้งท้ายถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปว่า “การได้ฟันถาวรชุดใหม่ที่ใช้งานได้สมบูรณ์แบบนี้ ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาความงามของรอยยิ้มเพียงอย่างเดียว แต่คือการคืน 'ความสุขในการใช้ชีวิต' (Joy of Living) ทำให้คนไข้กลับมามีความสุขกับการทานอาหารที่เป็นประโยชน์ กล้าเข้าสังคม และส่งผลดีต่อสุขภาพจิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหัวใจสำคัญของการมีชีวิตที่ยืนยาวและดูดีจากภายในสู่ภายนอกอย่างแท้จริง”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการรากฟันเทียมมาตรฐานสากล ได้ที่: call center 02-105-4288 หรือดูข้อมูล www.bangkoksmiledental.com หรือติดตามเพจเฟสบุค: บางกอกสไมล์เดนทัลคลินิก รับข่าวสารโปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร