xs
xsm
sm
md
lg

สงขลา–ซีพีเอฟ ผนึกพลังจัด “CPF RUN FOR CHARITY 2026” ระดมทุนหนุนการศึกษาเยาวชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จังหวัดสงขลา ผนึกกำลัง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยชมรม CPF Running Club จัดกิจกรรมเดิน–วิ่งการกุศล “CPF RUN FOR CHARITY 2026” รวมพลังนักวิ่งสายบุญกว่า 1,600 คน ร่วมส่งต่อ “พลังแห่งการให้” โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวม 785,000 บาท มอบให้แก่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสมทบทุนจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และ นายบุญเสริม เจริญวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านบริหารกระบวนการธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เข้าร่วม

นายอำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างซีพีเอฟและจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ สะท้อนพลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพและปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันในสังคมไทย

“งบสนับสนุนจากกิจกรรมจะนำไปพัฒนาการศึกษา และสนับสนุนการจัดสร้างอนุสาวรีย์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน” นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กล่าว

ขณะที่ นายบุญเสริม เจริญวัฒน์ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟจัดกิจกรรม “CPF RUN FOR CHARITY” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อสังคม” โดยกว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีนักวิ่งร่วมสะสมระยะทางรวมกว่า 600,000 กิโลเมตร และส่งมอบรายได้รวม 18 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เสริมศักยภาพระบบสาธารณสุข อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สอดคล้องหลัก “3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน” ของเครือซีพี

บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก อบอวลด้วยพลังแห่งความสุข โดยนักวิ่งและประชาชนร่วมสร้างสีสันพร้อมเพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพจากแบรนด์ในกลุ่มซีพีเอฟและซีพี

ทั้งนี้ กิจกรรม “CPF RUN FOR CHARITY” ครั้งต่อไป มีกำหนดจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะบึงหนองบอน กรุงเทพมหานคร เชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อ “พลังแห่งการให้” เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน


















+5