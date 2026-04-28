สงขลา–ซีพีเอฟ ผนึกพลังจัด “CPF RUN FOR CHARITY 2026” ระดมทุนหนุนการศึกษาเยาวชน

จังหวัดสงขลา ผนึกกำลัง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยชมรม CPF Running Club จัดกิจกรรมเดิน–วิ่งการกุศล “CPF RUN FOR CHARITY 2026” รวมพลังนักวิ่งสายบุญกว่า 1,600 คน ร่วมส่งต่อ “พลังแห่งการให้” โดยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวม 785,000 บาท มอบให้แก่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสมทบทุนจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และ นายบุญเสริม เจริญวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ด้านบริหารกระบวนการธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เข้าร่วม
นายอำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างซีพีเอฟและจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ สะท้อนพลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพและปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันในสังคมไทย
“งบสนับสนุนจากกิจกรรมจะนำไปพัฒนาการศึกษา และสนับสนุนการจัดสร้างอนุสาวรีย์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน” นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กล่าว
ขณะที่ นายบุญเสริม เจริญวัฒน์ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟจัดกิจกรรม “CPF RUN FOR CHARITY” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อสังคม” โดยกว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีนักวิ่งร่วมสะสมระยะทางรวมกว่า 600,000 กิโลเมตร และส่งมอบรายได้รวม 18 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เสริมศักยภาพระบบสาธารณสุข อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม สอดคล้องหลัก “3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน” ของเครือซีพี
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก อบอวลด้วยพลังแห่งความสุข โดยนักวิ่งและประชาชนร่วมสร้างสีสันพร้อมเพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพจากแบรนด์ในกลุ่มซีพีเอฟและซีพี
ทั้งนี้ กิจกรรม “CPF RUN FOR CHARITY” ครั้งต่อไป มีกำหนดจัดขึ้น ณ สวนสาธารณะบึงหนองบอน กรุงเทพมหานคร เชิญชวนประชาชนร่วมส่งต่อ “พลังแห่งการให้” เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน