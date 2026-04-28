สเปรย์ซ่อน GON ปิ้งย่างไร้กลิ่นติดตัว

ปลดล็อกความกังวลกลิ่นปิ้งย่าง "บาร์บีคิวพลาซ่า" เปิดตัว “สเปรย์ซ่อน GON” พลิกประสบการณ์กินแล้วไปต่อได้ แต่งเต็มทั้งตัวไม่กลัวกลิ่นเตา
เมื่อ “กลิ่นติดตัวหลังมื้อปิ้งย่าง” กลายเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคน “ไม่กล้าไปต่อ” ในวันสำคัญ บาร์บีคิวพลาซ่า จึงหยิบอินไซต์นี้มาต่อยอดสู่การออกแบบประสบการณ์ภายในร้าน โดยมองว่าแม้จะเป็นรายละเอียดเล็กน้อย แต่กลับมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจริงของลูกค้า อีกทั้งพฤติกรรมการ “วางแผนก่อนกินปิ้งย่าง” ไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่นั่ง หลีกเลี่ยงควัน คลุมผม หรือพกตัวช่วยลดกลิ่น ล้วนตอกย้ำว่า “กลิ่นหลังมื้ออาหาร” คือ Pain Point สำคัญที่กระทบการใช้ชีวิตในช่วงเวลาถัดไป
จากความเข้าใจนี้ บาร์บีคิวพลาซ่า จึงพัฒนา “สเปรย์ซ่อน GON” ร่วมกับ Ecolab (เอ็กโคแล็บ) ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันความสะอาดและสุขอนามัยระดับโลก เพื่อช่วยลดความกังวลเรื่องกลิ่น และเปิดทางให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตต่อได้ทันทีหลังมื้ออาหาร ไม่ว่าจะเป็นการไปทำงาน นัดหมาย หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจ
ขณะเดียวกันแบรนด์ยังตอกย้ำแนวคิด “กินแล้วไปต่อได้” ผ่านอินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นที่มาร่วมถ่ายทอดภาพการทานปิ้งย่างในลุคเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็ม โดยยังคงมั่นใจได้แม้อยู่ท่ามกลางเตาย่างโดยไม่กังวลเรื่องกลิ่นติดเสื้อผ้า พร้อมสะท้อนบทบาทของ “สเปรย์ซ่อน GON” ที่ช่วยให้ “กล้าฉีด กล้าไปต่อ” ได้ทันทีหลังมื้ออาหาร
ดังนั้น ภาพที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงความแปลกใหม่ภายในร้าน แต่ยังสะท้อนการเปลี่ยนมุมมองของการกินปิ้งย่าง จากเดิมที่ต้องวางแผนหลีกเลี่ยง สู่การใช้ชีวิตที่ต่อเนื่องได้อย่างมั่นใจในทุกโมเมนต์ ทำให้การ “ไปต่อ” กลายเป็นเรื่องง่ายในทุกโอกาส
นายเรืองชาย สุพรรณพงศ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติองค์กร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวว่า “จากอินไซต์เรื่อง ‘กลิ่นหลังมื้อปิ้งย่าง’ ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของลูกค้าในช่วงเวลาถัดไป เราจึงมองว่าประสบการณ์ที่ดีไม่ควรจบแค่บนโต๊ะอาหาร แต่ต้องต่อเนื่องไปถึงช่วงเวลาหลังมื้อด้วย นี่จึงเป็นที่มาของการออกแบบประสบการณ์ภายใต้แนวคิด XTOOX (Extraordinary Ordinary Experience) ที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็ก ๆ แต่มีผลต่อความรู้สึกและการใช้ชีวิตจริงของลูกค้าในแต่ละโมเมนต์
‘สเปรย์ซ่อน GON’ จึงเกิดจาก Pain Point เรื่องกลิ่นหลังทานปิ้งย่างที่เราได้รับฟังมาอย่างต่อเนื่อง และมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ เราจึงพัฒนาโซลูชันที่ช่วยให้ฉีดเพื่อกลบกลิ่นเตา กลายเป็นกลิ่นหอมสะอาดเหมือนเพิ่งอาบน้ำเสร็จ ให้ลูกค้าสามารถใช้ชีวิตต่อได้โดยไม่ต้องกังวล หัวใจสำคัญคือเราไม่ได้โฟกัสที่โปรดักต์เพียงอย่างเดียว แต่โฟกัสที่ลูกค้า ผ่านการ ‘สังเกต’ หรือสิ่งที่เราเรียกว่า ‘ฟังด้วยตา’ คือการมองให้เห็นความต้องการโดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าบอก หลายไอเดียในร้านจึงเกิดจากการสังเกตของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นที่วางโทรศัพท์ที่พัฒนาจากพฤติกรรมลูกค้าวางพิงกับขวดน้ำแล้วล้มบ่อย ก่อนจะต่อยอดแนวคิดนี้สู่รายละเอียดเล็ก ๆ ภายในร้าน เช่น “GON ชู่” ที่เป็นได้ทั้งที่ใส่ทิชชู่ ไม้จิ้มฟัน และแท่นวางมือถือ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสบายใจในการทานอย่าง “อุปกรณ์สุขใจ” ไม่ว่าจะเป็นหมวกคลุมผม ที่มัดผม และแท่นวางโทรศัพท์ รวมถึงเก้าอี้เด็กที่ออกแบบหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับการใช้งานในแต่ละช่วงวัย
ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางการพัฒนาที่เริ่มจากการฟังเสียงลูกค้าและพนักงานหน้าร้าน ก่อนนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับการใช้งานจริงในทุกจุดของประสบการณ์ โดยการเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนการนำ Insight ผู้บริโภคมาพัฒนาเป็นโซลูชันที่จับต้องได้ แต่ยังย้ำบทบาทของบาร์บีคิวพลาซ่าในการออกแบบประสบการณ์การทานปิ้งย่างให้สอดรับกับการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในแต่ละโมเมนต์” คุณเรืองชายฯ กล่าว
พร้อมกันนี้ บาร์บีคิวพลาซ่า ยังเติมความมั่นใจให้ทุกมื้อ ด้วย “สเปรย์ซ่อน GON” ที่ให้ใช้ฟรีในทุกสาขาทั่วประเทศ ให้กินปิ้งย่างได้แบบไม่ต้องกังวลกลิ่นติดตัว ไม่ว่าจะมีนัดต่อหรือไปไหนต่อ ก็พร้อมไปต่อได้ทันที