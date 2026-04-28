“ เอกนัฏ”อ้างสูตรค่าไฟใหม่ช่วยให้ถูกลง30-50% นำมติครม.ยกเลิกสัญญาซื้อไฟชั่วนิรันดร์

“เอกนัฏ” อ้างสูตรค่าไฟใหม่ ค่าไฟถูกลงทั้งระบบ 30-40% ไม่เกี่ยวกับกิจการ อุตสาหกรรม เกษตรกร และผู้ใช้ TOU โดยผู้ใช้ไฟเกิน 400หน่วยจะเสียค่าไฟแบบขั้นบันได ไม่ใช่ 5บาททุกหน่วย พร้อมชงครม.ยกเลิกสัญญาซื้อไฟทาสชั่วนิรันดร์
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม. )ในวันนี้ (28 เมษายน 2569) เรื่องการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับครัวเรือน โดย 200 หน่วยแรก จะเก็บไม่เกิน 3 บาท โดยสูตรค่าไฟใหม่จะทำให้ ค่าไฟถูกลงทั้งระบบ 30-40% ยืนยันว่าการปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่ครั้งนี้ เฉพาะสำหรับครัวเรือนของประชาชน ไม่เกี่ยวกับกิจการหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือผู้ใช้ไฟที่เป็นเกษตรกร และไม่เกี่ยวกับผู้ที่ใช้อัตราค่าไฟแบบมิเตอร์ทีโอยู โดยคำนวณแล้วมีทั้งหมด 23 ล้านครัวเรือน โดยการคำนวณ 200 หน่วยแรก จะได้ทุกคน
ส่วนผู้ใช้ 400 หน่วยขึ้นไป ต้องจ่าย 5 บาททั้งหมดนั้น นายเอกนัฏ กล่าวยืนยันว่า ไม่ใช่เพราะการคิดค่าไฟจะเป็นแบบขั้นบันได ไม่ใช่การเหมาจ่าย ซึ่งเมื่อใช้เกิน 200 หน่วย ก็จะได้ประโยชน์จากการใช้ไฟเช่นกัน สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟใน 200 หน่วยแรก จะได้ประโยชน์เต็ม ๆ และค่าไฟจะลดลง 20% ส่วนผู้ที่ใช้เกิน 200 หน่วย จะได้อานิสงส์จาก 200 หน่วยแรก ซึ่งจะถูกลง 10%
การปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าสำหรับภาคครัวเรือนนี้ เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และลดการพึ่งพาก๊าซ LNG จากต่างประเทศที่มีความผันผวนสูง
นอกจากนี้ จะเสนอวาระของกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อาทิการปรับโครงสร้างค่าไฟ และการส่งเสริมการใช้โซลารูฟท็อป โดยจะลดขั้นตอนจากเดิมที่ต้องไปติดต่อหลายหน่วยงาน จะให้ไปทีเดียว ใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน พร้อมหาแหล่งเงินทุนผ่อนจ่ายในราคาที่ถูกกว่าจ่ายค่าไฟ
รวมทั้งใช้มติ ครม. ไปเร่งเจรจายกเลิกเปลี่ยนสัญญาโครงสร้างค่าไฟฟ้า ที่เป็นสัญญาทาสชั่วนิรันดร์ เพราะไปคำนวณอัตราค่าไฟแพง และจะลดการพึ่งพาก๊าซฯนำเข้าในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทน ค่าไฟจะถูกลง
วาระการส่งเสริมการใช้จักรยานไฟฟ้า และจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่ผลิตในประเทศไทย
,การใช้ไฟอย่างมีประสิทธิภาพในหน่วยงานราชการ ไฟบนพื้นถนน รวมถึงการลดค่าไฟถาวร
นายเอกนัฏ กล่าวว่าหลังจากที่นำเรื่องเข้าที่ประชุม ครม.แล้ว พรุ่งนี้ (29 เม.ย.) ตนจะร่วมประชุมกับคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อนำเรื่องทำประชาพิจารณ์ และคาดว่าจะมีผลในรอบบิลค่าไฟในเดือนมิถุนายนนี้ โดยประชาชนจะจ่ายในอัตราค่าไฟใหม่ สิ้นเดือนมิถุนายน